Il existe quelques pièges à éviter quand on jette ses bouteilles de vin vides. Découvrez lesquels dans cet article.

On ne les connaît pas forcément!

Lors de l'élimination du verre usagé, il faut tenir compte de certaines règles. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Les bouteilles de vin vides doivent être éliminées en bonne et due forme. Ce qui semble aller de soi pour beaucoup de personnes est moins clair pour d’autres. En effet, les règles à respecter en matière de tri sélectif des bouteilles vides sont plus nombreuses que ce qu'on pourrait penser. Nous avons répertorié les cinq erreurs les plus courantes à éviter:

1 Jeter les bouteilles avec les ordures ménagères

Par facilité, certaines personnes jettent leurs bouteilles de vin vides avec les ordures ménagères. C’est vraiment regrettable, dans la mesure où cela empêchera le recyclage du verre. Par respect pour l’environnement, les bouteilles de vin vides doivent être jetées uniquement dans le conteneur à verre usagé.

2 Ne pas trier les bouteilles par couleur

Pour gagner du temps, on peut avoir tendance à jeter leurs bouteilles de vin dans le conteneur sans les trier par couleur. Il est toutefois recommandé de ne pas y mélanger le verre de couleur, comme c’est le cas de beaucoup de bouteilles de vin, avec le verre blanc. Sauf réglementation contraire, les bouteilles de couleur bleue, rouge ou indéfinie sont jetées dans le conteneur à verre de couleur verte.

3 Décoller les étiquettes

Les adhésifs et étiquettes peuvent rester sur le verre et ne doivent pas être retirés avant de jeter les bouteilles. Vous pouvez donc vous épargner cette peine (et sauver vos ongles, par la même occasion!)

4 Ne pas rincer les bouteilles

Pour éviter que le point de collecte du verre usagé ne sente le vin éventé et n’attire des insectes, il est recommandé de rincer les bouteilles de vin brièvement avec peu d’eau avant de les jeter. Vous éviterez du même coup de tacher votre sac si une bouteille se renverse pendant le transport.

5 Passer à côté du surcyclage

On peut utiliser les bouteilles de vin vides pour de multiples idées de loisirs créatifs. Avant de les jeter, demandez-vous si vous ne pouvez pas les utiliser comme vases ou comme bougeoirs. Certaines bouteilles de vin rares, même vides, peuvent s'avérer très jolies. Par ailleurs, elles ont peut-être de la valeur ou évoquent un moment important pour vous, d’où l’intérêt de les conserver.