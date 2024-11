Pourquoi baptiser les bateaux au champagne?

1/5 Ça va péter! Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

La tradition consistant à baptiser les bateaux au champagne a une longue histoire et est profondément ancrée dans les coutumes maritimes. Ses origines remontent à plusieurs siècles, à une époque où les rituels jouaient un rôle encore plus important qu’aujourd’hui dans la navigation.

Au XIXe siècle, on a commencé à utiliser du champagne lors de cette cérémonie. Le champagne, symbole de luxe, de succès et de festivités, est rapidement devenu la boisson de prédilection pour les baptêmes de bateaux. On part du principe que la cérémonie protège le navire et son équipage des dangers de la mer, tout en bénissant le navire en lui apportant chance et prospérité.

Un baptême raté est censé porter malheur

Il est de très bon augure que la bouteille se brise à la première tentative, car c’est un signe que la croisière sera heureuse et sûre. Mais si la bouteille ne se brise pas, comme ce fut le cas pour le Costa Concordia, beaucoup y voient un malheur imminent. À noter que les navires de la White Star Line, y compris le Titanic qui a coulé en 1912, n’étaient par tradition pas baptisés du tout.