1/12 Les raisins de gewurztraminer ont des baies de couleur jaunâtre et rougeâtre. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Le Gewurztraminer n’est pas un cépage discret. Avec ses arômes reconnaissables de rose, de litchi et d’épices exotiques, il attire irrésistiblement l’attention. C’est un vin polarisant, mais jamais ennuyeux. En Alsace, la version légèrement sucrée trouve un cadre opulent où elle brille par sa texture généreuse et sa profondeur aromatique, idéale avec des plats épicés. Au Tyrol du Sud, il se décline de manière plus sèche et minérale, souvent doté d’une structure élégante, offrant une facette captivante et contrastée.

Les origines mystiques du Gewurztraminer

Les origines du Gewurztraminer sont toutes aussi intrigantes que son profil aromatique. Il est souvent associé au village de Tramin, dans le Tyrol du Sud, qui pourrait lui avoir donné son nom. Le Traminer, considéré comme l’ancêtre du Gewurztraminer, est cultivé dans cette région depuis le Moyen Âge, ce qui suggère que ce cépage pourrait y avoir ses racines.

En revanche, la connexion avec l’Alsace est plus récente et fortement marquée par la qualité. En Alsace, le Gewurztraminer figure parmi les «cépages nobles», les plus prestigieux de la région, utilisés pour les vins d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC Alsace Grand Cru). Depuis le XIXe siècle, il s’est imposé grâce à son potentiel pour produire des vins aromatiques et opulents.

Un caméléon qui défie les préjugés

Le Gewurztraminer s’épanouit dans de nombreux rôles. En vin monocépage, il peut sembler simple, mais en assemblage ou en «gemischter Satz» (mélange de raisins d’un même vignoble), il révèle une profondeur insoupçonnée. Les vins nature qui en sont issus, avec leur légère oxydation, ouvrent même de nouvelles dimensions aromatiques.

Sa force réside dans sa polyvalence: le Gewurztraminer s’associe parfaitement avec des plats asiatiques comme les currys thaïlandais, tout en sublimant les saveurs de la cuisine indienne. En apéritif, il se distingue également avec élégance.

Malgré cela, il continue de lutter contre certains préjugés: trop lourd, trop parfumé, trop démodé. Pourtant, cette variété mérite une seconde chance. Avec sa richesse de nuances et sa capacité d’adaptation, elle offre un plaisir authentique lorsqu’elle est bien mise en valeur. Les amateurs qui s’y intéressent sont récompensés par des vins au caractère unique. Plus qu’un simple prodige aromatique, le Gewurztraminer symbolise la diversité, l’audace et la possibilité de repousser les limites – un cépage qui, au bon moment, procure des expériences mémorables.

À découvrir chez Coop

Dans l’assortiment varié de Coop, vous trouverez une large gamme de Gewurztraminers, qu’ils viennent d’Alsace, du Tyrol du Sud ou même de Suisse. Et bien sûr, une grande sélection de vins rouges, blancs, rosés, doux et pétillants d’autres cépages issus du monde entier.

Laissez-vous inspirer

Ces dernières semaines, j’ai pris le temps d’explorer ce cépage extraordinaire et de dépasser mes propres préjugés. J’ai dégusté de nombreux Gewurztraminer et les ai associés à différents plats. Voici mes cinq coups de cœur, que je vous recommande chaleureusement:

5 Gewurztraminer pour votre cave à vin

Alsace AOP Gewürztraminer Baron de Hoen Beblenheim, 10.50 francs Avec ses arômes typiques de rose, de litchi et une touche de miel, ce vin séduit immédiatement. En bouche, il est doux et accessible, avec une acidité modérée et des notes exotiques d'ananas et de mangue mûre. Simple, harmonieux, parfait pour découvrir le Gewürztraminer ou accompagner des plats asiatiques et des desserts légers.

Alto Adige DOC Gewürztraminer Campaner Kellerei Kaltern - Caldaro, 23.95 francs Ce vin du Tyrol du Sud offre des arômes intenses de pétales de rose séchés, d'abricot mûr et d'épices comme la muscade. En bouche, il est riche et puissant, mais équilibré par une fraîcheur minérale. Parfait avec un chicken tikka masala ou un fromage bleu.

Alsace AOP Gewürztraminer Neuweg Domaine Gross, 24.50 CHF Ce vin nature dévoile une robe dorée légèrement trouble. Au nez, un bouquet explosif de rose, d'épices, d'écorce d'orange confite et une pointe de menthe. Sec en bouche, avec une structure fascinante, des tanins fins et une acidité bien intégrée. Un vin puissant et équilibré, idéal à table ou seul.

Südtirol DOC Gewürztraminer Merus Tiefenbrunner Schlosskellerei Turmhof, 21.50 francs Nez explosif d'arômes exotiques : litchi, ananas, passion et une touche de gingembre. Sec et aromatique en bouche, avec une texture soyeuse et une acidité bien intégrée. Idéal avec des tagliatelles aux cèpes ou des rouleaux de printemps aux légumes.

Schaffhausen AOC Lindenhof, 17.95 francs Un nez frais d'agrumes (citron vert, pamplemousse) et de fruits mûrs comme l'abricot et le litchi. La bouche, vive et harmonieuse, est portée par l'acidité du riesling-sylvaner et les notes florales du Gewürztraminer. Finale légèrement pétillante, parfaite pour un apéritif, un fromage de chèvre frais ou des sushis

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.