Voici comment éliminer correctement les verres à vin brisés

1/5 Il arrive à tout le monde de casser un verre à vin. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Un coup de vent sur la terrasse, un geste maladroit ou un choc avec la bouteille en servant le vin – et voilà le verre en morceaux. En plus d’être mauvais pour l’ambiance et le porte-monnaie, un verre à vin cassé constitue un sérieux risque de blessure. Voici comment éliminer les débris de verre de façon sûre et rapide sans vous couper.

La sécurité d'abord

Enfilez des chaussures et des gants de cuisine. Vous éviterez ainsi des entailles douloureuses au niveau des mains et des pieds. Les débris de verre peuvent être traîtres et même les plus petits éclats sont parfois tranchants.

Commencez par les gros morceaux

Commencez par enlever avec précaution les gros morceaux de verre. Déposez-les ensuite soit dans un sac, soit sur plusieurs couches de papier journal. Si vous n’avez pas de journal sous la main, vous pouvez utiliser des sacs en papier épais.

Eliminez les petits éclats de verre

Pour éliminer les plus petits éclats de verre, aidez-vous d’un chiffon humide ou d’une éponge mouillée. Appliquez délicatement sur les zones concernées pour que les petits morceaux de verre adhèrent à la surface.

Allumez la lumière

Avoir une bonne source d’éclairage aide à n’oublier aucun morceau. Tenez une lampe de poche au ras du sol pour repérer même les plus petits éclats qui auraient pu passer inaperçus.

N'oubliez pas les angles

Les éclats de verre volent souvent plus loin qu’on ne le croit. Essuyez soigneusement sous les meubles et dans les coins, par exemple avec une balayette.

Evacuez les débris en toute sécurité

Pour finir, enveloppez les débris dans plusieurs couches de papier journal, que vous refermerez et entourerez d’un ruban adhésif. Vous n’avez plus qu’à le jeter avec les ordures ménagères.