Nicolas Greinacher, rédacteur de Blick, répond régulièrement aux questions que vous vous posez autour du vin. Urs Mathys aimerait connaître le prix non pas d’une simple bouteille, mais de sa cave tout entière.

Ce lecteur de Blick en a pour plus de 15'000 francs dans sa cave

1/5 Fier propriétaire d’une collection de vins rares: notre lecteur Urs Mathys. Photo: zVg

Lorsque j’ai consulté les premières photos envoyées par notre lecteur Urs Mathys, j’ai tout de suite vu qu’il ne s’agissait pas seulement de quelques caisses de bordeaux, mais d’un grand nombre. À l’origine, la question portait sur la valeur actuelle d’une caisse en bois de six bouteilles de château Lafite Rothschild 1996. Mais après quelques échanges, il est apparu que notre lecteur possédait une sacrée collection.

À combien est estimée la collection de vins d’Urs Mathys?

Nous avons regardé de plus près les références suivantes (CBO signifie caisse bois d’origine):

Gaja Barbaresco 1996 1 magnum

Gaja Barolo Sperss 1996 1 magnum

Château Beychevelle 1996 6 bouteilles CBO

Château Ducru-Beaucaillou 1996 6 bouteilles CBO

Château Cos d’Estournel 1996 6 bouteilles CBO

Château Lafite Rothschild 1996 6 bouteilles CBO

Château Palmer 1996 2x6 bouteilles CBO

Château Montrose 2000 6 bouteilles CBO

Château Lafleur Gazin 2000 6 bouteilles CBO

Château Beychevelle 2000 6 bouteilles CBO

Château Palmer 2002 6 bouteilles CBO

Château Ducru-Beaucaillou 2002 6 bouteilles CBO

Sascha Bäggli, négociant en vins rares et expert en vins chez CaveBB à Zumikon (ZH) est souvent confronté à ce genre de demandes et connaît les prix du marché mondial comme sa poche. «Pour fixer les prix du marché, je me suis référé à des négociants en vue dans le commerce international des vins rares», explique-t-il à Blick.

Si l’on voulait acheter tous les vins mentionnés sur le marché, il faudrait débourser au minimum 15'436 francs, conclut Sascha Bäggli. Si Urs Mathys vend ses vins à un négociant dans la perspective d’une revente, il pourrait en retirer entre 12'000 et 13'000 francs, à condition que l’état de toutes les bouteilles soit irréprochable.