«Combien vaut mon magnum de Pichon Baron 2000?»

1/5 Vue de face du célèbre Château Pichon-Longueville Baron dans l’appellation bordelaise Pauillac. Photo: Universal Images Group via Getty Images

Nicolas Greinacher

Acheter un grand vin de Bordeaux pour la naissance de son enfant est une tradition bien établie auprès des amateurs de vin. Une tradition respectée par notre lecteur Roland Breitler. Il s’agit en l’occurrence d’une majestueuse bouteille de 1,5 litre, soit le double d’une bouteille classique, du fameux bordeaux château Pichon-Longueville Baron.

«J’ai acheté cette bouteille en primeur en 1999 ou 2000 pour la naissance de ma fille en 2000», se rappelle Roland Breitler. «Si je me souviens bien, le vin a été livré en 2001 ou 2002. Depuis notre déménagement en 2003, le vin est toujours resté au même endroit», ajoute-t-il.

Voici le prix d’un magnum château Pichon-Longueville Baron 2000

On voit sur la photo originale que ce magnum est en excellent état. Le niveau, la capsule et l’étiquette sont impeccables pour un vin de presque 25 ans. «Étant donné que ma fille ne buvait pas de vin rouge à l’âge de 18 ans et qu’elle était à l’étranger pour ses 20 ans, la bouteille est toujours dans ma cave», conclut R. Breitler, curieux de savoir combien vaut cette bouteille aujourd’hui.

Sa fille et lui peuvent s’estimer heureux, car 2000 est réputé être un millésime exceptionnel, notamment pour les bordeaux de la rive gauche, dont fait partie Pauillac, appellation d’origine du vin. Lors d’une dégustation en juin 2021, le critique de vin anglais Neal Martin s’est enflammé pour ce vin complexe, lui attribuant 95 points sur 100 et un potentiel de garde jusqu’en 2050. La fille de R. Breitler pourrait ainsi garder son magnum jusqu’à son 50e anniversaire. Sa valeur actuelle est d’environ 450 francs.