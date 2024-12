1/6 Éternels rivaux: bouchons à vis contre bouchons en liège. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Les bouchons à vis des bouteilles de vin sont des capsules en aluminium enroulées sur l’extérieur du col de la bouteille. Ils se composent de deux couches: une enveloppe en aluminium et un film synthétique à l’intérieur. Ainsi, le vin ne se retrouve pas au contact de l’aluminium.

Ce film agit comme une barrière pour les échanges gazeux et empêche le vin d’être exposé à l’oxygène extérieur. Pour qu’un vin rouge puisse malgré tout évoluer dans une bouteille fermée par un bouchon à vis, les viticultrices et les viticulteurs régulent la teneur et la quantité de l’oxygène présent entre le vin et le dessous du bouchon au stade de l’embouteillage.

Les inconvénients des bouchons à vis

Les vins vinifiés en l’absence d’oxygène peuvent présenter un caractère «réduit» et nécessitent une certaine évolution en bouteille sous adjonction d’oxygène supplémentaire pour déployer toute leur richesse aromatique. Les bouchons à vis ne sont donc pas appropriés pour ce type de vin. Par ailleurs, la production d’aluminium a des effets négatifs sur l’environnement puisqu’elle génère quelque 70 millions de tonnes de déchets chaque année.

Ils ont aussi des avantages

Pour commencer, les bouchons à vis ont donné toutes les preuves de leur efficacité depuis plus de 30 ans. Ensuite, le risque d’avoir un vin «bouchonné» en raison d’un bouchon en liège défectueux est éliminé et l’ouverture de la bouteille ne nécessite pas de tire-bouchon. Le stockage des bouteilles est plus simple: contrairement aux bouteilles à bouchon en liège, les vins avec bouchon à vis peuvent être stockés debout, puisque les bouchons ne risquent pas de se dessécher ni de se désagréger quand ils ne sont pas au contact du vin.

Les bouchons à vis présentent également des avantages pour les vignerons et vigneronnes. À commencer par le prix de 30 centimes l’unité, bien plus abordable que celui du liège naturel. Les chaînes de supermarchés demandent de plus en plus souvent des vins fermés par des bouchons à vis, dans la mesure où cela permet d’optimiser le coût de revient des vins. De plus, les consommatrices et les consommateurs sont de moins en moins nombreux à juger que les bouchons à vis sont le signe d’un vin de qualité inférieure par rapport aux bouchons en liège.

Autrement dit, il est faux de croire qu’une bouteille dotée d’un bouchon à vis renferme automatiquement un vin de qualité inférieure. Dans certains pays, comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie, même les vins les plus exclusifs sont conditionnés dans des bouteilles fermées par un bouchon à vis. Les pays de grande tradition viticole, comme la France ou l’Italie, continuent d’utiliser en grande majorité des bouchons en liège pour leurs vins de haute qualité, mais on commence à trouver de formidables vins dans des bouteilles à bouchon à vis.