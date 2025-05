La Bourgogne est le berceau de grands vins, notamment les plus nobles des chardonnays et des pinots noirs. Mais c’est aussi un lieu où les curieux peuvent encore faire de véritables découvertes. En cette période de souscription, jetons un œil en coulisses.

La sous-région de Pernand-Vergelesses, un peu moins célèbre, est surtout connue pour ses chardonnays, dont les prix ne sont pas encore aussi excessifs que dans d'autres communes de Bourgogne.

Bourgogne. Ce mot sonne déjà comme une promesse. C’est une région où le vin n’est pas simplement une boisson, mais une culture, une religion et parfois presque une folie. Ceux qui ont déjà eu un grand chardonnay de Meursault ou un pinot noir de Vosne-Romanée dans leur verre le savent: ici, il ne s’agit pas simplement de puissance, mais de profondeur, d’élégance et d’une énergie presque mystérieuse qui caresse le palais.

La Bourgogne, c’est aussi un mystère. Des parcelles minuscules, des familles vigneronnes plusieurs fois centenaires et une approche du terroir qui relève davantage de la philosophie que de l’agriculture. Pas étonnant que certaines bouteilles atteignent des prix astronomiques et que collectionneurs comme investisseurs aient depuis longtemps jeté leur dévolu sur les collines étroites et les sols calcaires entre Dijon et Mâcon.

Le bingo bourguignon

Aujourd’hui, vouloir acheter un grand vin de Bourgogne, c’est souvent se heurter à des portes closes. Car tout ce qui a du prestige est généralement déjà réservé, bien longtemps avant la mise en bouteille. Bienvenue dans l’univers de la souscription: ici, on achète en prévente, souvent un an ou plus avant la livraison effective. Un peu comme des contrats à terme à la bourse, sauf qu’à l’arrivée, on a une bouteille de vin dans sa cave plutôt qu’un paquet d’actions.

Pourquoi ce système? Parce que les quantités sont faibles et la demande énorme. La souscription est un pacte de confiance entre producteurs, négociants et amateurs de vin. Ceux qui achètent aujourd’hui s’assurent non seulement du vin, mais aussi un morceau de Bourgogne qui pourrait devenir demain inabordable. Et oui: pour beaucoup, ce n’est plus seulement du plaisir, c’est un investissement! Les grands noms comme «Romanée-Conti», «La Tâche» ou «Montrachet» prennent de la valeur année après année, et même dans les gammes intermédiaires, il est possible de réaliser de belles plus-values avec un peu de flair.

Qui cherche trouve

Mais la Bourgogne n’est pas réservée aux millionnaires. Le mythe vit aussi dans les petits crus, chez les vignerons en devenir, sur les terroirs moins connus. Et c’est précisément là que se cache parfois la magie. Des vins discrets, mais capables de prouesses.

Je souhaite vous présenter cinq vins bourguignons offrant un excellent rapport qualité-prix et dont le millésime 2024 est disponible dès maintenant en souscription. Ce sont des vins à moins de 100 francs, mais qui jouent largement au-dessus de leur catégorie. Des vins de caractère, avec un potentiel de garde, qui pourraient devenir de véritables trésors d’ici quelques années. La livraison est prévue pour l’automne 2026.

Laissez-vous inspirer!

5 trésors de la Bourgogne à découvrir

Le fin Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette, à 24.50 francs

Prix en souscription : 21.50 francs Ce Pinot Noir offre un nez éclatant de framboises fraîches, fraises des bois et cerises rouges, accompagné de notes florales de violette et d’un soupçon de sous-bois. La bouche est juteuse et directe, avec une acidité vive, des tanins fins et une structure harmonieuse. La finale est étonnamment longue et minérale, sur des touches de fruits rouges et d’épices douces. Un beau représentant des Hautes-Côtes-de-Nuits, agréable jeune et prometteur après 5 ans de garde. Parfait avec un bœuf bourguignon, un filet de veau aux légumes racines ou une tarte aux champignons au thym. Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguette, à 24.50 francs

Le sensible Volnay Vieilles Vignes, à 51.95 francs

Prix en souscription : 44.95 francs Le nez révèle de délicates notes de groseilles rouges, de griottes, de violette et une pointe de clou de girofle. En bouche, le vin impressionne par son élégance, ses tanins soyeux, son acidité harmonieuse et sa finale subtilement épicée qui s’étire longuement. Les vieilles vignes apportent profondeur et maturité sans perdre en finesse. Un compagnon idéal pour une poitrine de pigeon aux lentilles ou un tendre coq au vin. Volnay Vieilles Vignes, à 51.95 francs

L’honnête Santenay Françoise et Denis Clair, à 28.95 francs

Prix en souscription: 24.95 francs Le nez marie des arômes de poires mûres, de pommes jaunes et une touche de vanille, le tout souligné par de fines notes fumées et de noisette. En bouche, le vin se montre souple, avec un équilibre harmonieux entre fruits et acidité, accompagné d’une subtile épice boisée et d’une finale crémeuse mais légère. Un Chardonnay discret mais élégant, fidèle à son terroir. À savourer avec un jambon persillé, un poulet rôti à l’estragon ou une quiche aux poireaux et Comté. Santenay Françoise et Denis Clair, à 28.95 francs

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.