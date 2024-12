Parce que les moments de pure dégustation sont le plus beau des cadeaux à Noël. Voici six recommandations pour insuffler un soupçon d’élégance, de tradition et de magie à Noël – de véritables chefs-d’œuvre qui feront battre les cœurs des œnophiles.

1/7 Le polyvalent – Champagne AOC rosé Veuve Clicquot, brut, avec étui cadeau Photo: www.coop.ch

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Noël approche à grands pas et avec lui le défi annuel de trouver le cadeau idéal pour chacune et chacun. Mais si vos proches sont aiment le bon vin, alors la recherche de cadeaux s’avère soudainement beaucoup plus simple. D’autant qu’en cette période de fêtes, il n’est pas interdit de mettre un peu plus la main à la poche et de choisir des crus particuliers qui se distinguent par leur qualité et leur caractère exclusif. Plutôt champagne pétillant, bourgogne raffiné ou barolo vieilli à la perfection? Voici mes suggestions de cadeaux pour les épicuriennes et épicuriens ayant de grandes exigences.

Le polyvalent Champagne AOC rosé Veuve Clicquot, brut, avec étui cadeau, 76.95 francs Le champagne, issu de la région éponyme bien connue du nord de la France, est bien sûr un immanquable de toute sélection de vins haut de gamme. Ce brut rosé de la prestigieuse maison Veuve Clicquot allie avec brio élégance et expressivité. Dans le verre, il révèle une délicate robe saumon. Au nez, il dévoile un bouquet de fruits rouges, notamment des arômes de fraise et de framboise, relevé de notes florales et d’un soupçon de brioche. En bouche, l’attaque est fraîche, avec des bulles savoureusement pétillantes et une structure acide équilibrée. Les arômes de fruits rouges se maintiennent sur le palais, soutenus par une fine minéralité et une certaine onctuosité. Un champagne rosé parfaitement équilibré, pour des moments de pure dégustation. Idéal en accompagnement d’un plat d’huîtres, d’un tartare de saumon ou d’un dessert léger aux fraises. Champagne AOC rosé Veuve Clicquot, brut, avec étui cadeau, 76.95 francs Le champagne, issu de la région éponyme bien connue du nord de la France, est bien sûr un immanquable de toute sélection de vins haut de gamme. Ce brut rosé de la prestigieuse maison Veuve Clicquot allie avec brio élégance et expressivité. Dans le verre, il révèle une délicate robe saumon. Au nez, il dévoile un bouquet de fruits rouges, notamment des arômes de fraise et de framboise, relevé de notes florales et d’un soupçon de brioche. En bouche, l’attaque est fraîche, avec des bulles savoureusement pétillantes et une structure acide équilibrée. Les arômes de fruits rouges se maintiennent sur le palais, soutenus par une fine minéralité et une certaine onctuosité. Un champagne rosé parfaitement équilibré, pour des moments de pure dégustation. Idéal en accompagnement d’un plat d’huîtres, d’un tartare de saumon ou d’un dessert léger aux fraises. Commander maintenant

Le puriste Franciacorta DOCG DØM Riserva Dosaggio Zero Mirabella, 42.50 francs La région viticole de Franciacorta, en Lombardie, n’a rien à envier à la Champagne en matière de vins mousseux. Ce «dosaggio zero» (vin mousseux à dosage zéro) de la maison Mirabella est produit exclusivement dans les meilleurs millésimes, sans adjonction de sucre. Dans le verre, il présente des éclats dorés. Au nez, il révèle des arômes d’agrumes, de pomme verte et d’amandes grillées, relevés d’un soupçon de poivre blanc. En bouche, il se distingue par son incroyable précision, sa texture savoureusement sèche et son élégance épurée. De fines touches de levure et des nuances minérales viennent compléter l’impression générale d’harmonie. La finale est longue et agréable. Idéal en accompagnement d’un risotto aux truffes, d’un cocktail de crevettes ou de truite fumée. Franciacorta DOCG DØM Riserva Dosaggio Zero Mirabella, 42.50 francs La région viticole de Franciacorta, en Lombardie, n’a rien à envier à la Champagne en matière de vins mousseux. Ce «dosaggio zero» (vin mousseux à dosage zéro) de la maison Mirabella est produit exclusivement dans les meilleurs millésimes, sans adjonction de sucre. Dans le verre, il présente des éclats dorés. Au nez, il révèle des arômes d’agrumes, de pomme verte et d’amandes grillées, relevés d’un soupçon de poivre blanc. En bouche, il se distingue par son incroyable précision, sa texture savoureusement sèche et son élégance épurée. De fines touches de levure et des nuances minérales viennent compléter l’impression générale d’harmonie. La finale est longue et agréable. Idéal en accompagnement d’un risotto aux truffes, d’un cocktail de crevettes ou de truite fumée. Commander maintenant

Le classique Chablis AOP Réserve de Vaudon Joseph Drouhin, magnum, 45 francs Le chablis est un vin français d’appellation d’origine contrôlée produit dans le nord de la Bourgogne, où les sols calcaires confèrent aux vins leur minéralité si caractéristique. La maison Joseph Drouhin, l’un des domaines viticoles les plus prestigieux de la région, se distingue par ses méthodes de viticulture durable. Au nez, la «Réserve de Vaudon» dévoile des arômes d’agrumes, de pomme verte et de fleurs blanches, relevés d’un soupçon de pierres mouillées. En bouche, il se caractérise par une acidité vive, un corps élégant ainsi qu’une structure claire et précise. Ses notes minérales, harmonieusement complétées par une onctuosité subtile, en font l’archétype d’un chablis haut de gamme. Un classique à savourer en accompagnement de coquilles Saint-Jacques, de poisson grillé ou de fromage de chèvre frais accompagné de confiture d’oignons. Chablis AOP Réserve de Vaudon Joseph Drouhin, magnum, 45 francs Le chablis est un vin français d’appellation d’origine contrôlée produit dans le nord de la Bourgogne, où les sols calcaires confèrent aux vins leur minéralité si caractéristique. La maison Joseph Drouhin, l’un des domaines viticoles les plus prestigieux de la région, se distingue par ses méthodes de viticulture durable. Au nez, la «Réserve de Vaudon» dévoile des arômes d’agrumes, de pomme verte et de fleurs blanches, relevés d’un soupçon de pierres mouillées. En bouche, il se caractérise par une acidité vive, un corps élégant ainsi qu’une structure claire et précise. Ses notes minérales, harmonieusement complétées par une onctuosité subtile, en font l’archétype d’un chablis haut de gamme. Un classique à savourer en accompagnement de coquilles Saint-Jacques, de poisson grillé ou de fromage de chèvre frais accompagné de confiture d’oignons. Commander maintenant

Le gage de fraîcheur Valais AOC Petite Arvine Maître de Chais, 27.95 francs La petite arvine, cépage autochtone du Valais, incarne toute la diversité et l’originalité d’une région viticole riche, la plus variée de Suisse. Les terrasses escarpées et l’ancrage alpin confèrent notamment au vin une fraîcheur incomparable. Ce cru de la maison Maître de Chais se distingue par son profil aromatique exotique. Au nez, il déploie des notes de pamplemousse, d’ananas et de litchi. En bouche, il révèle un équilibre harmonieux entre rondeur et vive acidité, couronné par une finale salée et persistante, qui invite à prendre un autre verre. Idéal en accompagnement d’une fondue au fromage, d’une raclette ou de sushis. Valais AOC Petite Arvine Maître de Chais, 27.95 francs La petite arvine, cépage autochtone du Valais, incarne toute la diversité et l’originalité d’une région viticole riche, la plus variée de Suisse. Les terrasses escarpées et l’ancrage alpin confèrent notamment au vin une fraîcheur incomparable. Ce cru de la maison Maître de Chais se distingue par son profil aromatique exotique. Au nez, il déploie des notes de pamplemousse, d’ananas et de litchi. En bouche, il révèle un équilibre harmonieux entre rondeur et vive acidité, couronné par une finale salée et persistante, qui invite à prendre un autre verre. Idéal en accompagnement d’une fondue au fromage, d’une raclette ou de sushis. Commander maintenant

La star Chambolle-Musigny AOC Les Cras Domaine Antonin Guyon, 69.95 francs La Bourgogne, importante région viticole française, est le berceau du pinot noir, et ses grands crus sont bien sûr des incontournables si vous voulez gâter un ou une proche œnophile. Le vignoble «Les Cras» est situé sur des sols calcaires pauvres, qui confèrent aux vins une finesse exceptionnelle. Le domaine Antonin Guyon, qui applique des méthodes de viticulture durable, vous propose un chambolle-musigny d’une élégance et d’une profondeur exceptionnelles. Doté d’une robe rouge rubis claire, il est dominé au nez par des arômes de fruits rouges tels que la cerise ou la framboise, relevés de notes florales telles que la violette et d’un soupçon d’épices ainsi que de touches boisées. En bouche, le vin se révèle velouté, avec des tanins d’une grande finesse et une acidité subtile qui vient équilibrer les saveurs fruitées. La longue finale révèle des nuances de thé noir et de réglisse. Idéal en accompagnement d’une oie de Noël, de gibier à plumes ou d’une fondue chinoise. Chambolle-Musigny AOC Les Cras Domaine Antonin Guyon, 69.95 francs La Bourgogne, importante région viticole française, est le berceau du pinot noir, et ses grands crus sont bien sûr des incontournables si vous voulez gâter un ou une proche œnophile. Le vignoble «Les Cras» est situé sur des sols calcaires pauvres, qui confèrent aux vins une finesse exceptionnelle. Le domaine Antonin Guyon, qui applique des méthodes de viticulture durable, vous propose un chambolle-musigny d’une élégance et d’une profondeur exceptionnelles. Doté d’une robe rouge rubis claire, il est dominé au nez par des arômes de fruits rouges tels que la cerise ou la framboise, relevés de notes florales telles que la violette et d’un soupçon d’épices ainsi que de touches boisées. En bouche, le vin se révèle velouté, avec des tanins d’une grande finesse et une acidité subtile qui vient équilibrer les saveurs fruitées. La longue finale révèle des nuances de thé noir et de réglisse. Idéal en accompagnement d’une oie de Noël, de gibier à plumes ou d’une fondue chinoise. Commander maintenant

L’expérimenté Barolo DOCG Mirafiore Lazzarito, 85 francs Le barolo provient du célèbre Lazzarito situé dans le Piémont, vignoble offrant les meilleures conditions pour satisfaire aux besoins exigeants du cépage nebbiolo. L’azienda Mirafiore accorde une grande importance à la vinification traditionnelle, et le millésime 2013 est considéré comme un cru d’excellence. Dans le verre, il brille d’un rouge grenat profond aux reflets légèrement orangés. Au nez, il dévoile des arômes complexes de fruits noirs tels que la prune ou la cerise noire, relevés de notes de tabac, de cuir, de goudron et de truffe. En bouche, il présente un profil structuré, avec des tanins puissants qui s’intègrent parfaitement au mélange de saveurs. La longue finale est marquée par des nuances balsamiques et un soupçon d’épices. Un barolo pour des moments de dégustation particuliers. Excellent en accompagnement d’un ragoût de gibier, d’un rôti d’oie ou de parmesan affiné. Barolo DOCG Mirafiore Lazzarito, 85 francs Le barolo provient du célèbre Lazzarito situé dans le Piémont, vignoble offrant les meilleures conditions pour satisfaire aux besoins exigeants du cépage nebbiolo. L’azienda Mirafiore accorde une grande importance à la vinification traditionnelle, et le millésime 2013 est considéré comme un cru d’excellence. Dans le verre, il brille d’un rouge grenat profond aux reflets légèrement orangés. Au nez, il dévoile des arômes complexes de fruits noirs tels que la prune ou la cerise noire, relevés de notes de tabac, de cuir, de goudron et de truffe. En bouche, il présente un profil structuré, avec des tanins puissants qui s’intègrent parfaitement au mélange de saveurs. La longue finale est marquée par des nuances balsamiques et un soupçon d’épices. Un barolo pour des moments de dégustation particuliers. Excellent en accompagnement d’un ragoût de gibier, d’un rôti d’oie ou de parmesan affiné. Commander maintenant

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.