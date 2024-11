Amis du vin, tendez l’oreille! Les rouges légers, faibles en alcool et fruités sont agréables. Même quand il fait froid, pas besoin de vins lourds: le Pinot Noir et le Gamay se démarquent comme des compagnons de repas élégants et rafraîchissants.

1/14 Le pinot noir mûrit également à merveille dans la région viticole suisse alémanique AOC Schaffhouse. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Fins, élégants, rafraîchissants, agréables à boire: des adjectifs de plus en plus rares pour qualifier les vins rouges avec le changement climatique. La chaleur et l’augmentation de sucre dans les raisins favorisent les vins plus corsés, même dans des zones dites «climats frais». De nombreux grands producteurs perpétuent le cliché du «grand» vin rouge lourd et opulent. Pourtant, tous les amateurs de vin ne recherchent pas forcément la puissance des «Parker bombs».

Bordeaux, un modèle de finesse

À Bordeaux, la plus vaste région viticole du monde, un changement s’opère. Les années d’abondance, avec leurs prix élevés, appartiennent au passé, et le style des vins rouges évolue. Finis les vins à 15% d’alcool ou plus: un retour à l’équilibre se fait sentir, sans que cela soit dû uniquement aux millésimes plus «faibles». Ici, quand le Cabernet Sauvignon peine à mûrir pleinement, les vignerons maîtrisent l’art de l’assemblage, ancré dans la tradition bordelaise. Ils révèlent ainsi la quintessence de leur savoir-faire, et nous rappellent la véritable signification du mot «qualité». Les meilleurs assemblages de Bordeaux issus de millésimes «difficiles» font partie, à mon sens, des trésors du monde viticole: des vins fins, équilibrés, élégants – des classiques de Bordeaux.

Une lutte contre le thermomètre

Ceux qui pensent que les régions viticoles plus fraîches bénéficieraient de températures plus élevées et d’un ensoleillement accru se trompent lourdement. En Champagne, région renommée pour ses vins mousseux, ou dans des régions de vins blancs classiques comme la Moselle allemande, les vignerons peinent à atteindre les niveaux d’acidité caractéristiques qui rendent ces vins si uniques. Mais dans le domaine des vins rouges aussi, la Bourgogne ou la région viticole de Schaffhouse AOC doivent faire face à des niveaux de sucre plus élevés dans les raisins. Les cépages délicats comme le Pinot Noir et le Gamay n’aiment pas trop la chaleur. Des arômes de fruits confits altèrent le style inimitable des meilleurs et des plus chers Pinots du monde. La seule option pour les vignerons est de récolter les raisins plus tôt afin de préserver une acidité suffisante et un faible degré d’alcool dans le vin. Ceux qui souhaitent déguster un Pinot ou un Gamay avec une fondue ou une raclette apprécient l’harmonie des tanins fins et de l’acidité portante qui s’accorde au fromage.

Qu’est-ce qui rend irrésistibles les vins volcaniques de Sicile?

Que des vins rouges légers puissent également être produits dans des régions viticoles chaudes, voire très chaudes, est prouvé par l'appellation DOC Etna et ses merveilleux vins à la fois buvables et minéraux, issus du cépage Nerello Mascalese. Proches du volcan le plus actif d’Europe, les vignobles sont situés en haute altitude. Les importantes différences de température entre le jour et la nuit apportent aux vins leur fraîcheur fruitée et leur structure acide, assurant ainsi un excellent plaisir de dégustation. La pierre volcanique y contribue également, laissant des nuances salées et fumées au nez et en bouche. Pour moi, ces vins siciliens comptent parmi ce que le monde du (vin) rouge a de mieux à offrir actuellement.

Découvrez ci-dessous une sélection de rouges qui m’ont impressionnés. Bien entendu, l’assortiment de vins chez Coop ne se limite pas aux vins rouges légers, mais comprend également des vins blancs, rosés et mousseux dans tous les styles.

Laissez-vous inspirer!

Ces vins rouges fins sont recommandés pour la saison froide et avec des plats traditionnels comme la fondue ou la raclette.

6 alternatives légères pour l'automne et l'hiver

L’Incontournable Schaffhouse AOC LH Rot Domaine Lindenhof, à 16,95 CHF



Ce Schaffhousois simple et facile à boire séduit par un bouquet frais et fruité, des arômes de fraises des bois et de subtiles notes épicées. En bouche, il se montre plein et équilibré, avec une acidité agréable et des tanins doux qui prolongent la dégustation. Cet assemblage de Pinot Noir et d’une touche de Gamaret s’accorde parfaitement aux plats de gibier comme le civet de chevreuil ou le ragoût de cerf et se marie tout aussi bien avec une raclette conviviale. Schaffhouse AOC LH Rot Domaine Lindenhof, à 16,95 CHF



Ce Schaffhousois simple et facile à boire séduit par un bouquet frais et fruité, des arômes de fraises des bois et de subtiles notes épicées. En bouche, il se montre plein et équilibré, avec une acidité agréable et des tanins doux qui prolongent la dégustation. Cet assemblage de Pinot Noir et d’une touche de Gamaret s’accorde parfaitement aux plats de gibier comme le civet de chevreuil ou le ragoût de cerf et se marie tout aussi bien avec une raclette conviviale. Commandez-le maintenant

Le Fumé Aargau AOC Pinot Noir Besserstein, à 19,95 CHF



Ce vin d’Argovie prouve que les Pinots de Suisse alémanique ne proviennent pas forcément de la Seigneurie grisonne. Son bouquet floral et aux fruits rouges est accompagné de délicates notes de lard fumé. En bouche, il présente une acidité vive et une structure tannique fine. Équilibré et élégant, il surprend par une finale remarquablement longue. Servez-le avec un plateau de charcuterie et de fromages ou avec des macaronis du chalet pour une expérience gustative harmonieuse. Aargau AOC Pinot Noir Besserstein, à 19,95 CHF



Ce vin d’Argovie prouve que les Pinots de Suisse alémanique ne proviennent pas forcément de la Seigneurie grisonne. Son bouquet floral et aux fruits rouges est accompagné de délicates notes de lard fumé. En bouche, il présente une acidité vive et une structure tannique fine. Équilibré et élégant, il surprend par une finale remarquablement longue. Servez-le avec un plateau de charcuterie et de fromages ou avec des macaronis du chalet pour une expérience gustative harmonieuse. Commandez-le maintenant

Le Maître Aloxe-Corton AOC Albert Bichot, à 37,95 CHF



Une véritable œuvre d’art! Ce vin de la commune d’Aloxe-Corton (FR) montre que la Bourgogne, temple du Pinot, propose toujours des vins avec un excellent rapport qualité-prix. Le nez révèle des arômes typiques de fraise et de cerise rouge. En bouche, il charme avec une fine acidité, des tanins présents, une note boisée discrète et une finale légèrement fumée. Il s’harmonise parfaitement avec des viandes blanches, des fromages affinés ou un bœuf bourguignon. Aloxe-Corton AOC Albert Bichot, à 37,95 CHF



Une véritable œuvre d’art! Ce vin de la commune d’Aloxe-Corton (FR) montre que la Bourgogne, temple du Pinot, propose toujours des vins avec un excellent rapport qualité-prix. Le nez révèle des arômes typiques de fraise et de cerise rouge. En bouche, il charme avec une fine acidité, des tanins présents, une note boisée discrète et une finale légèrement fumée. Il s’harmonise parfaitement avec des viandes blanches, des fromages affinés ou un bœuf bourguignon. Commandez-le maintenant

L’Hipster Beaujolais-Lantignié AOC Gamayléon L'épicurieux, à 23,95 CHF



Ce Gamay audacieux, provenant du Beaujolais-Lantignié (FR), bénéficie d'une fermentation spontanée et d'un procédé de vinification non conventionnel. Le nez révèle d'abord des touches légèrement réduites qui cèdent rapidement place à un bouquet intense de baies rouges, poire et banane, souligné par des notes épicées et légèrement fumées. En bouche, l’acidité vive, la structure légère et la finale minérale offrent une agréable surprise. Ouvrez-le avec de la saucisse, de la fondue ou une raclette, c’est un plaisir qui met de bonne humeur! Beaujolais-Lantignié AOC Gamayléon L'épicurieux, à 23,95 CHF



Ce Gamay audacieux, provenant du Beaujolais-Lantignié (FR), bénéficie d'une fermentation spontanée et d'un procédé de vinification non conventionnel. Le nez révèle d'abord des touches légèrement réduites qui cèdent rapidement place à un bouquet intense de baies rouges, poire et banane, souligné par des notes épicées et légèrement fumées. En bouche, l’acidité vive, la structure légère et la finale minérale offrent une agréable surprise. Ouvrez-le avec de la saucisse, de la fondue ou une raclette, c’est un plaisir qui met de bonne humeur! Commandez-le maintenant

Le Moderne La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, à 23,95 CHF



Au nez, ce Gamay élégant charme avec un bouquet fruité envoûtant. Des arômes de fraises des bois et de cerises confites se révèlent magnifiquement, complétés par des notes légèrement fumées qui ajoutent une profondeur supplémentaire. En bouche, ce vin non filtré et fermenté spontanément surprend par sa buvabilité. L’acidité présente apporte une vivacité rafraîchissante, tandis que la structure tannique élégante donne au vin finesse et structure. La finale, agréablement longue, parfait l'expérience gustative. La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, à 23,95 CHF



Au nez, ce Gamay élégant charme avec un bouquet fruité envoûtant. Des arômes de fraises des bois et de cerises confites se révèlent magnifiquement, complétés par des notes légèrement fumées qui ajoutent une profondeur supplémentaire. En bouche, ce vin non filtré et fermenté spontanément surprend par sa buvabilité. L’acidité présente apporte une vivacité rafraîchissante, tandis que la structure tannique élégante donne au vin finesse et structure. La finale, agréablement longue, parfait l'expérience gustative. Commandez-le maintenant

Le Sensuel Etna DOC Rosso Lenza di Munti Nicosia, à 16,50 CHF



Une véritable pépite! Le nez révèle un bouquet envoûtant de cerises fraîches, de framboises et de groseilles rouges, harmonieusement complété par des nuances terreuses et une touche de menthe poivrée. Une subtile note fumée enrichit l’aromatique, ajoutant une dimension supplémentaire et une complexité fascinante. En bouche, ce vin se montre extrêmement élégant et complexe. Il s’accorde parfaitement avec un risotto aux cèpes ou des tagliolini à la truffe: un régal pour les sens! Etna DOC Rosso Lenza di Munti Nicosia, à 16,50 CHF



Une véritable pépite! Le nez révèle un bouquet envoûtant de cerises fraîches, de framboises et de groseilles rouges, harmonieusement complété par des nuances terreuses et une touche de menthe poivrée. Une subtile note fumée enrichit l’aromatique, ajoutant une dimension supplémentaire et une complexité fascinante. En bouche, ce vin se montre extrêmement élégant et complexe. Il s’accorde parfaitement avec un risotto aux cèpes ou des tagliolini à la truffe: un régal pour les sens! Commandez-le maintenant

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.