L’un mûrit sous le soleil du Léman, l’autre enclavé dans la Vallée du Rhône. Tous deux sont des chasselas, mais dans le canton de Vaud il conserve son nom, tandis qu’en Valais, il devient fendant et se veut plus léger et fruité. Qui l’emportera?

1/10 Dans le canton de Vaud, les meilleurs terroirs, comme ici dans le Lavaux, sont réservés à la production de vins de chasselas. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Le chasselas, c’est l’âme de la Romandie et ce depuis des siècles. Aucun autre vin blanc n’est aussi profondément enraciné en Suisse romande ou n’a autant marqué la culture viticole régionale. On a longtemps cru qu’il trouvait son origine dans la vallée du Jourdain,au Proche-Orient, entre la Jordanie et Israël, et qu’il était déjà connu en Égypte il y a plus de 5000 ans. Mais le célèbre biologiste et ampélographe suisse, Dr. José Vouillamoz, est arrivé à une autre conclusion: le Chasselas vient de la région du Léman, ce qui souligne son lien profond avec la Suisse romande.

L’impact du climat et du terroir sur son style

La Suisse romande est le berceau du chasselas, mais dans ses deux principaux cantons viticoles, Vaud et Valais, ce cépage se distingue par des styles bien différents.

En Valais, les meilleures parcelles des vignobles sont souvent réservées aux cépages autochtones comme la petite Arvine ou l’heida. Le chasselas, connu sous le nom de fendant, est généralement vinifié de façon plus légère et accessible. Ces vins sont souvent fruités, frais et faciles à boire, idéaux pour l’apéritif.

Dans le canton de Vaud, la situation est toute autre: le Chasselas y est roi. En particulier sur les rives du Léman, dans des appellations prestigieuses comme Lavaux (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO). Là, on produit des vins complexes, expressifs et de longue garde, façonnés par le terroir. C’est ici que l’on trouve certains des meilleurs crus, un phénomène unique dans le monde viticole. Dans les vignobles en terrasses, chaque terroir donne naissance à des vins aux profils bien distincts: Epesses, St-Saphorin ou Féchy ont chacun leur caractère, bien qu’ils ne soient séparés que de quelques kilomètres. Et que dire des grands crus comme Dézaley ou Yvorne, où naissent certains des chasselas les plus raffinés au monde?

Le fromage fondu: un accord parfait!

L’une des grandes qualités du chasselas est son alliance parfaite avec les spécialités suisses à base de fromage fondu comme la fondue ou la raclette. Sa minéralité subtile, son acidité modérée et sa légère touche fruitée équilibrent à merveille la richesse du fromage, apportant une agréable fraîcheur en bouche. Contrairement aux vins plus puissants, blancs ou rouges, qui peuvent écraser les textures crémeuses, le chasselas reste un compagnon élégant et harmonieux. Un verre bien frais sublime les arômes du fromage sans les dominer, rendant les repas d’hiver encore plus savoureux.

La renaissance du chasselas

Longtemps considéré comme un simple vin de soif à rendements élevés, le chasselas a souffert d’une réputation mitigée. Mais ces dernières décennies on a pu assister à un renouveau spectaculaire: la nouvelle génération de vigneronnes et vignerons romands a redonné à ce cépage ses lettres de noblesse grâce à une réduction des rendements, une modernisation des techniques de cave et un engagement accru pour la qualité.

Le résultat? Des chasselas de premier ordre, qui séduisent même à l’international.

Polyvalent, le chasselas se décline en différentes interprétations, de sec à légèrement doux, et séduit par sa finesse aromatique, sa fraîcheur et son élégance. En Suisse romande, il est chéri comme un véritable trésor du patrimoine viticole. Vive le chasselas, vive la Suisse!

Découvrez notre sélection de Chasselas!

6 Chasselas parfaits pour le chalet

Le salin Valais AOC Fendant Dame de Sion – 14.50 CHF Un chasselas de caractère qui exprime fidèlement le terroir valaisan. Au nez, il séduit par ses notes d’agrumes vives et sa minéralité marquée. En bouche, il est léger, avec une acidité rafraîchissante et une salinité qui stimule le palais. Idéal avec la raclette, la fondue ou une planchette valaisanne. Valais AOC Fendant Dame de Sion – 14.50 CHF Un chasselas de caractère qui exprime fidèlement le terroir valaisan. Au nez, il séduit par ses notes d’agrumes vives et sa minéralité marquée. En bouche, il est léger, avec une acidité rafraîchissante et une salinité qui stimule le palais. Idéal avec la raclette, la fondue ou une planchette valaisanne. Commandez-le maintenant

Le floral St-Saphorin Testuz Roche Ronde Lavaux AOC – 18.50 CHF



Ce St-Saphorin est un bel ambassadeur du terroir de Lavaux. Il dévoile des arômes floraux, des notes d’agrumes et une pointe de fruits à noyau, avec une fine minéralité. En bouche, sa fraîcheur et son léger pétillant en font le compagnon parfait des fondues, raclettes, mais aussi des plats comme les chässpätzli ou les älplermagronen. St-Saphorin Testuz Roche Ronde Lavaux AOC – 18.50 CHF



Ce St-Saphorin est un bel ambassadeur du terroir de Lavaux. Il dévoile des arômes floraux, des notes d’agrumes et une pointe de fruits à noyau, avec une fine minéralité. En bouche, sa fraîcheur et son léger pétillant en font le compagnon parfait des fondues, raclettes, mais aussi des plats comme les chässpätzli ou les älplermagronen. Commandez-le maintenant

Le complexe Chablais AOC Yvorne L’Ovaille Grand Cru – 26.50 CHF



Ce grand cru vaudois illustre tout le potentiel du chasselas. Robuste et expressif, il offre des arômes de fleurs, d’agrumes et d’amande. Son acidité modérée et sa belle longueur en bouche en font l’accompagnement parfait d’une fondue moitié-moitié ou même d’un poisson délicat. Chablais AOC Yvorne L’Ovaille Grand Cru – 26.50 CHF



Ce grand cru vaudois illustre tout le potentiel du chasselas. Robuste et expressif, il offre des arômes de fleurs, d’agrumes et d’amande. Son acidité modérée et sa belle longueur en bouche en font l’accompagnement parfait d’une fondue moitié-moitié ou même d’un poisson délicat. Commandez-le maintenant

Le pétillant Valais AOC Fendant Les Murettes Maison Gilliard – 17.95 CHF



Un classique de son appellation, marqué par des notes envoûtantes de fleurs de sureau et de pêche blanche. Son acidité équilibrée, sa pointe saline et son léger pétillant apportent une belle fraîcheur. Son élégance aromatique se marie parfaitement à une fondue épicée au piment. Valais AOC Fendant Les Murettes Maison Gilliard – 17.95 CHF



Un classique de son appellation, marqué par des notes envoûtantes de fleurs de sureau et de pêche blanche. Son acidité équilibrée, sa pointe saline et son léger pétillant apportent une belle fraîcheur. Son élégance aromatique se marie parfaitement à une fondue épicée au piment. Commandez-le maintenant

Le vif Lavaux AOC Grand Cru Dézaley – 17.95 CHF



Ce Dézaley révèle toute la richesse du chasselas. Ses notes de pamplemousse, zeste de citron, pomme verte et poire sont rehaussées par une fine touche florale. En bouche, il est soyeux, avec une acidité maîtrisée et une finale saline persistante. Parfait avec des poissons nobles, des salades estivales ou une quiche. Lavaux AOC Grand Cru Dézaley – 17.95 CHF



Ce Dézaley révèle toute la richesse du chasselas. Ses notes de pamplemousse, zeste de citron, pomme verte et poire sont rehaussées par une fine touche florale. En bouche, il est soyeux, avec une acidité maîtrisée et une finale saline persistante. Parfait avec des poissons nobles, des salades estivales ou une quiche. Commandez-le maintenant

L’accessible Valais AOC Fendant Pierrafeu Provins – 12.50 CHF



Un fendant simple et charmeur, avec des arômes de fleurs blanches, de zeste de citron et une touche de marzipan. En bouche, il offre une acidité douce et une légère effervescence. Son final délicatement salin en fait un compagnon idéal pour une raclette ou une planchette valaisanne. Valais AOC Fendant Pierrafeu Provins – 12.50 CHF



Un fendant simple et charmeur, avec des arômes de fleurs blanches, de zeste de citron et une touche de marzipan. En bouche, il offre une acidité douce et une légère effervescence. Son final délicatement salin en fait un compagnon idéal pour une raclette ou une planchette valaisanne. Commandez-le maintenant

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.