Après le stress des vendanges et de la phase de fermentation, nombre de viticulteurs s'accordent quelques semaines de vacances. Mais ensuite, il faut s'attaquer à l'une des étapes les plus importantes du processus: la taille de la vigne.

Eva Zwahlen

Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous vous trouvez face à un rosier ou un petit pommier dans votre jardin, sécateur à la main, et vous êtes démuni. Allez-vous simplement raccourcir les pointes, ou couper à vif?

C'est le véritable dilemme auquel est confronté le monde de la viticultrice. D'autant plus en hiver, lorsque les ceps de vigne sont dénudés. Comment «éduquer» les vignes, qui ont tendance à croître et proliférer sans retenue? Comment les garder en bonne santé? Quel doit être leur rendement idéal?

La taille de la vigne, une vraie affaire

La taille d'hiver est déterminante pour le vin que nous aurons, un jour, dans notre verre. C’est pourquoi c'est un vrai travail de spécialiste. En hiver, la vigne est en dormance: la sève s’est retirée dans les racines. Cette période de repos est donc idéale pour tailler les sarments lignifiés de l’année précédente.

Entre la mi-janvier et la mi-mars, les jours où il ne gèle pas et avant que la vigne ne débourre, les viticulteurs travaillent sans relâche dans les vignes, armés de sécateurs. «J'aime ce travail, même s'il est rigoureux et exigeant», explique un vigneron vaudois d'Epesses, dans le Lavaux. Il ne lèguerait cette tâche à ses collaborateurs pour rien au monde. «La taille de la vigne est ma fierté, la carte de visite de chaque vigneron», affirme-t-il, en nous faisant discrètement remarquer la technique moins parfaite de son voisin, à en juger par l'aspect de ses vignes...

La carte de visite du vigneron

La technique a évolué au fil des années, notamment sous l’effet du changement climatique. Aujourd’hui, les vignes sont attachées à des fils de fer afin de mieux orienter leur croissance. Les raisins sont ainsi protégés d’un soleil de plus en plus intense et maintenus à distance du sol, où la chaleur est plus forte.

«Aujourd'hui, les vignes doivent affronter de nombreux défis: chaleur, sécheresse, fortes pluies, gelées tardives ou encore maladies», fait remarquer notre viticulteur. «Une vigne mal taillée ne meurt pas forcément, mais il devient alors difficile de garantir un vin de qualité convaincante.» Heureusement, les viticulteurs entretiennent presque une relation personnelle avec chacun de leurs ceps. Et ils attachent une grande importance à ce qui constitue leur carte de visite...