1/7 Ne posez jamais les doigts sur le calice, la partie supérieure du verre! Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Dans l’univers du vin, il y a plus de codes à respecter que ce que l’on pourrait penser à première vue. Du choix du vin approprié à la température de service, chaque détail compte. Mais pour commencer, comment doit-on tenir un verre à vin? Cela peut sembler futile, mais les experts le savent: il y a bien des façons de mal tenir son verre.

Une règle essentielle à retenir, tout d’abord: ne posez jamais les doigts sur le calice, la partie supérieure du verre! Car en procédant ainsi, vous commettez plusieurs impairs à la fois. Premièrement, la chaleur de votre main va réchauffer le vin inutilement. Deuxièmement, les traces de doigts gras sont tout sauf élégantes. Troisièmement, le fait d’envelopper sensuellement le calice avec ses doigts peut parfois être jugé choquant.

Comment tenir votre verre à vin correctement

La prise en main par la cuvette, autrement dit le socle? Laissons ce geste aux vigneronnes et vignerons qui souhaitent inspecter la robe du vin. Il ne vous facilitera pas la tâche non plus au moment de trinquer. Autre erreur à éviter: tenir son verre à l’envers. Gardez toujours l’ouverture tournée vers le haut, à moins que vous vouliez vraiment attirer l’attention.

Les experts avisés tiennent toujours leur verre à vin par la tige, et plus précisément au niveau de la moitié supérieure. Plus le verre est grand, plus vous devrez le tenir haut par la tige afin de le garder en équilibre. La prochaine fois que vous boirez du vin, ne regardez pas seulement le contenu ou votre interlocuteur, mais aussi la façon dont vous tenez votre verre.