Dix maisons de champagne à connaître absolument

1/6 Vendu et approuvé à des millions d’exemplaires: le champagne Moët & Chandon. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Moët & Chandon

La maison de champagne probablement la plus connue au monde a été fondée en 1743 et incarne un plaisir partagé à des millions d’exemplaires. À partir de 2025, le champagne Moët & Chandon, qui appartient au groupe français de luxe LVMH, sera de nouveau le champagne officiel sur les podiums de Formule 1.

Laurent-Perrier

Cette maison créée en 1812 est aujourd’hui encore une entreprise familiale. Mon conseil: la légendaire Cuvée Rosé, qui vous enchantera par son style à la fois fruité et extrêmement élégant.

Pommery

Ce producteur de champagne historique peut se prévaloir de 300 hectares de vignes et propose tous les niveaux de qualité, allant du Brut Royal abordable à la Cuvée Louise confidentielle.

Nicolas Feuillatte

Figurant parmi les maisons les plus jeunes (fondée en 1976), Nicolas Feuillatte allie tradition et modernité. Malgré sa relative jeunesse, Nicolas Feuillatte est l’un des champagnes les plus vendus dans le monde.

Egly-Ouriet

Egly-Ouriet fait partie des maisons-boutiques de tradition familiale en Champagne et cultive ses quelque douze hectares de vignes en biodynamie. Elle produit des bulles au style précis, limpide et puissant.

Veuve Clicquot

Les amateurs de champagne connaissent à coup sûr l’étiquette jaune de la Veuve Clicquot. Cette maison a été fondée par la visionnaire Madame Clicquot, l’une des premières femmes dans le milieu, qui a révolutionné la production du champagne.

Taittinger

Cette entreprise familiale possède pas moins de 288 hectares de vignes. Le champagne millésimé Comtes de Champagne Blanc de Blancs est une référence pour les connaisseurs.

Ruinart

L’une des plus anciennes maisons en Champagne se caractérise en premier lieu par son Blanc de blancs raffiné dans sa bouteille en verre transparent. Révélant un profil aromatique classique et subtil, Ruinart est le favori de nombreux puristes.

Philipponnat

Originaire de Suisse, la famille Philipponnat est arrivée en Champagne en 1522. Le domaine du même nom possède 17 hectares sur des parcelles en grand cru. Le Clos des Goisses est un coteau exposé plein sud qui est le plus escarpé de la région champenoise.

Krug

La maison Krug a été fondée à Reims en 1843 par l’Allemand Johann-Joseph Krug. Elle appartient aujourd’hui au groupe de luxe LVMH. Krug incarne la quintessence du luxe et compte parmi les meilleurs champagnes au monde.