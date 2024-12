6 syrahs à goûter absolument

Une touche de poivre, de fruits rouges et de magie: la syrah allie puissance et élégance. Voici six vins qui démontrent pourquoi ce cépage figure parmi les meilleurs au monde.

1/7 Le berceau du cépage syrah se trouve dans la région française du Rhône. Les spécimens les plus complexes naissent dans la région de la "Côte Rôtie". Photo: Shutterstock

L’histoire de la syrah commence dans la vallée du Rhône, où ce cépage est cultivé depuis des siècles. Des appellations emblématiques comme l’«Hermitage» ou la «Côte-Rôtie» témoignent de cette longue tradition. Mais ce cépage d’exception ne s’est pas contenté de rester dans sa région natale: il a conquis le monde. Aujourd’hui, cette variété internationale s’est imposée dans de nombreux pays, notamment en Australie, où elle est devenue une icône nationale sous le nom de «shiraz». Aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Argentine et au Chili, la syrah exprime également tout son potentiel. Elle brille également dans de nombreux terroirs de l'ancien monde, comme le Valais, où elle donne naissance à certains des rouges les plus complexes et durables de Suisse. Avec environ 185’000 hectares de vignobles à travers le monde, la syrah/shiraz se classe aujourd’hui au 4ᵉ rang des cépages rouges les plus importants.

Les petits grains de la syrah sont de véritables artistes de l’adaptation. Dans les régions fraîches, ils produisent des vins structurés et épicés, aux arômes de poivre noir, de violette et de baies noires. Dans les régions chaudes, ces mêmes raisins donnent des vins denses et puissants, aux saveurs de prune, de chocolat et de réglisse. Ce cépage s’épanouit sur des sols variés – granit, schiste ou argile lourde – et reflète avec brio les spécificités du terroir, preuve de sa polyvalence extraordinaire.

Une bouteille à mille facettes

Peu de cépages offrent une telle diversité de styles. La syrah peut donner des vins de table accessibles, pleins de fruit, mais aussi des crus de parcelles uniques qui atteignent le statut de vins cultes. Les légendaires vins AOC de l’«Hermitage» et de la «Côte-Rôtie», dans le nord de la vallée du Rhône, figurent parmi les rouges les plus prisés et durables au monde. En Australie, ce sont les mythiques «Penfolds Grange» atteignent régulièrement des records de prix.

Qu’elle soit vinifiée seule ou en assemblage, la syrah impressionne toujours. Dans la vallée du Rhône méridionale, elle apporte structure et profondeur aux célèbres cuvées GSM (grenache, syrah, mourvèdre). Dans le nouveau monde, la syrah séduit par sa richesse et son opulence, en monocépage comme en assemblage. Elle reste captivante tant pour les novices que pour les connaisseurs: et tandis que les jeunes shiraz fruitées offrent un plaisir immédiat, les meilleures syrahs deviennent avec l’âge de véritables chefs-d’œuvre.

Après avoir dégusté d’innombrables vins ces derniers temps, ma passion pour ce cépage extraordinaire n’a cessé de grandir. Je suis ravi de partager avec vous mes coups de cœur, des incontournables pour toute cave digne de ce nom, que chacun se doit de goûter au moins une fois dans sa vie.

6 syrahs intemporelles

La Savoureuse Valais AOC Syrah Classique Domaine des Muses – 24.95 CHF



Le Valais maîtrise l’art de la syrah d’exception. Son bouquet envoûtant de cerises noires mûres, de mûres juteuses et une touche de violette séduit dès le nez. Des notes discrètes de poivre et une fine minéralité reflètent le terroir. En bouche, ce vin est vif et équilibré, avec une acidité harmonieuse, des tanins doux et une belle expression fruitée qui persiste jusqu’à la finale. Un cru polyvalent qui accompagne à merveille un carré d’agneau tendre, une terrine de gibier ou un risotto aux champignons. Valais AOC Syrah Classique Domaine des Muses – 24.95 CHF



La Masterclass Valais AOC Syrah Cayas Jean-René Germanier – 49.95 CHF



Au nez, ce vin révèle des arômes intenses de cerises rouges et noires, agrémentés de fines notes de verveine, de réglisse et d’un soupçon de cassis. En bouche, il allie une acidité agréable, des tanins soyeux et une finale longue et élégante. Parfait avec un filet de bœuf Stroganov, une entrecôte de cerf, des côtelettes d’agneau ou un gratin d’aubergines savoureux. Procurez-vous quelques bouteilles de ce vin noble, qui continuera à se bonifier au fil des ans. Valais AOC Syrah Cayas Jean-René Germanier – 49.95 CHF



La Structurée Cornas AOP Les Eygats, Courbis – 42.50 CHF



Une syrah puissante et structurée de la vallée du Rhône septentrionale, issue de Cornas. Ce vin révèle des arômes intenses de baies noires, d’olives noires et des nuances fumées, accompagnées d’une note épicée de poivre et de touches terreuses. En bouche, il est charpenté, avec des tanins marqués et une acidité vive qui lui apportent fraîcheur et dynamisme. Sa longue finale minérale en fait un compagnon idéal pour des plats mijotés de gibier, une épaule d’agneau ou un magret de canard. Cornas AOP Les Eygats, Courbis – 42.50 CHF



L’Élégante Châteauneuf-du-Pape AOP Château de Nalys E. Guigal – 64.95 CHF



Un grand moment de dégustation! Ce vin offre une finesse et une complexité aromatique impressionnantes: des notes de baies rouges comme la fraise et la canneberge se mêlent aux herbes de garrigue, à la compote de prune, à la réglisse, au caramel, au café, au cuir, au tabac et aux champignons. En bouche, il présente une acidité modérée et des tanins soyeux parfaitement intégrés. Son équilibre parfait et sa finale persistante en font un choix idéal avec un Châteaubriand, un bœuf bourguignon ou un gigot d’agneau tendre. Châteauneuf-du-Pape AOP Château de Nalys E. Guigal – 64.95 CHF



La Lumineuse Shiraz Barossa Valley Château Tanunda Grand Barossa – 19.95 CHF



Cette shiraz impressionne avec un bouquet intense d’arômes de baies noires, de notes terreuses et de réglisse, issues de l’élevage en fût. En bouche, elle est complexe et bien équilibrée, avec une acidité modérée, des tanins veloutés et une finale agréable. À déguster avec un steak épicé ou des légumes grillés marinés pour des moments de plaisir pur. Shiraz Barossa Valley Château Tanunda Grand Barossa – 19.95 CHF



L’Intense Shiraz South Australia Marananga Penfolds Bin 150 – 69 CHF



Une shiraz australienne classique signée Penfolds, l’un des producteurs les plus renommés du pays. Son bouquet captivant mêle baies noires, eucalyptus, nuances terreuses et vanille subtilement intégrée par l’élevage en fût. En bouche, elle est complexe et harmonieuse: vous y trouverez une acidité modérée, des tanins souples et une finale agréablement ronde. Une compagne idéale pour un steak épicé ou des légumes grillés marinés. Shiraz South Australia Marananga Penfolds Bin 150 – 69 CHF



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.