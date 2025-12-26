Berne mise sur une cuvée 2025 précoce et élégante

La cuvée 2025 bernoise promet d'être «fruitée et élégante» après une année marquée par un climat varié. Les vignerons ont récolté 1569 tonnes de raisins, avec une progression notable des surfaces bio, désormais à 98 hectares.

La cuvée bernoise 2025 s'annonce «fruitée et élégante». Après un printemps doux et sec, le débourrement de la vigne a été précoce et les vendanges ont également démarré plus tôt que prévu.

En conséquence, les amatrices et les amateurs de vins peuvent s’attendre à un «bon millésime», a indiqué la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE) il y a quelques jours. La chaleur estivale de juin et d'août a été entrecoupée par un mois de juillet plutôt humide et froid.

Avancée du bio

Pendant les récoltes, la météorologie était «changeante, avec de nouveaux épisodes pluvieux», précise le communiqué de l'administration cantonale. «Grâce au soin apporté par les vigneronnes et les vignerons bernois», les grappes sont restées saines et les fruits ont développé de beaux arômes.

Au final, 1569 tonnes de raisin ont été récoltées, un volume dans la moyenne des dix dernières années. Avec 252 hectares, la surface viticole demeure stable. La proportion de surfaces bio a notablement augmenté, avec 98 hectares cultivés conformément à l’ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique, contre 11 hectares en 2015.