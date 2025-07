Voici 5 recettes de cocktails à base de rosé pour cet été

1/5 Avez-vous déjà préparé un cocktail avec du vin rosé? Photo: Getty Images/Tetra images RF

Nicolas Greinacher

Forts de leur atout séduction, les vins rosés avaient tout pour enchanter l’été 2025. Mais avec les beaux jours qui s’éloignent, l’engouement pour cette boisson tonique et rafraîchissante à la robe rose s’estompe quelque peu. Nous avons donc cherché pour vous cinq recettes de cocktail séduisantes qui vous donneront envie de savourer pleinement vos dernières bouteilles de la saison.

1 Aperol Spritz au rosé

Ce cocktail populaire se prépare en un rien de temps. Hormis l’Aperol et une bouteille de rosé, il vous faut seulement de l’eau minérale et des framboises fraîches pour la déco. Commencez par verser un filet d’Aperol et un peu d’eau minérale dans les verres. Ajoutez ensuite quelques framboises et complétez le tout avec le rosé. Bien sûr, rien ne vous empêche d’y glisser des glaçons.

2 Rosé façon spritz

L’Aperol vous laisse froid? Oubliez la liqueur italienne et gardez le vin ainsi que l’eau gazeuse. L’avantage de cette recette: elle préserve les arômes naturels du rosé dans le verre sans qu’ils soient couverts par l’Apérol.

3 Frozé

Frozé est un mot-valise entre l’anglais «freeze» et rosé. Comme le nom l’indique, il s’agit d’un cocktail frappé. Remplissez votre blender avec du rosé, des fraises fraîches et un peu de miel. Versez ensuite le mélange bien homogène dans un petit plat à four que vous placerez au congélateur pendant six à huit heures. Le frozé ravira également les amateurs de desserts.

4 Rosé vodka fraise

Pour cette variante de cocktail un peu plus musclée, vous aurez besoin d’ajouter au rosé un peu de vodka goût fraise, plus quelques fraises fraîches pour la décoration. Il n’en faut pas plus pour préparer une version «dry» de ce cocktail estival. Si vous souhaitez y apporter une touche de douceur, n’hésitez pas à ajouter un trait de sirop de fraise.

5 Rosé Campari & Gin

Avis aux amoureux du gin et du campari: pour préparer ce cocktail, il vous suffit de verser une dose des deux alcools dans les verres à volonté, puis de compléter avec du rosé. Ajoutez quelques fraises fraîches ou un zeste d’orange et vous obtenez un cocktail rosé enflammé.