Peut-on apporter sa propre bouteille de vin au resto?

Bring Your Own Bottle

Certains restaurants permettent à leurs clients d'apporter leur propre vin. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Très répandue aux Etats-Unis et au Canada, cette pratique est plutôt rare en Suisse. Il est question du BYOB (Bring Your Own Bottle), autrement dit de la possibilité d’apporter sa propre bouteille de vin. Les clients peuvent ainsi apporter le vin de leur choix lorsqu’ils se rendent au restaurant, moyennant une participation aux frais, également appelée droit de bouchon.

Mais pourquoi ne pas tout simplement commander une bouteille sur la carte du restaurant? Plusieurs raisons sont possibles. Il se peut par exemple que la carte des vins ne soit pas très étoffée ou que les clients tiennent à boire leur vin préféré, lequel ne figure pas sur la carte.

Boire son propre vin au restaurant

Certains amateurs de vin peuvent aussi vouloir organiser des dégustations en groupe, où chaque personne apporte une bouteille sur un thème donné (p. ex. les bordeaux 1982). Autre raison possible: les prix excessifs sur la carte du restaurant peuvent inciter certains clients à venir au restaurant avec leur bouteille.

Les restaurants suisses qui autorisent d’ores et déjà le BYOB réclament généralement un droit de bouchon allant de 25 à 40 francs par bouteille de 0,75 l. Pour tous les autres restaurants, on a tout intérêt à les contacter auparavant par téléphone pour savoir s’il est possible d’apporter son vin et à combien s’élève le droit de bouchon.

Même s’il est permis d’apporter sa propre bouteille, il est de bon ton de commander quelque chose sur la carte des vins du restaurant, comme un verre de vin blanc ou de mousseux pour l’apéritif. Et rien ne s’oppose à ce que vous offriez à la cheffe ou au chef un verre du vin que vous aurez apporté.