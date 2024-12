«Quel vin rouge boire avec un chateaubriand?»

1/5 Les amateurs de viande auront l’eau à la bouche en voyant ce chateaubriand. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Beaucoup considèrent le chateaubriand, cette tranche épaisse de filet de bœuf, comme la fine fleur des plats de viande. La combinaison de cette viande tendre et des arômes intenses appelle un vin qui ne se contente pas d’accompagner le plat, mais qui fait figure de véritable partenaire. En choisissant une bouteille à la hauteur, vous ferez ressortir les notes gustatives et mettrez en valeur la texture raffinée de la viande.

Le classique bordelais

Un bordeaux puissant, surtout s’il est à maturité, forme un duo de rêve avec le chateaubriand. Les meilleurs assemblages de cabernet sauvignon et de merlot présentent une structure riche en tanins qui s’accorde à la perfection avec le filet de viande juteux et qui en souligne les arômes de grillé. C’est le moment ou jamais de faire appel aux grands crus parmi les appellations Pauillac, Saint-Julien, Pessac-Léognan ou Pomerol.

Une syrah puissante du Valais

Dans un registre un peu plus épicé, une syrah du Valais fera merveille. Ces vins rouges sont réputés pour leurs arômes intenses de petits fruits noirs, de poivre et de plantes aromatiques qui s’harmonisent magnifiquement avec le chateaubriand. Les vins issus de la syrah expriment souvent des notes ténues de gibier qui donnent encore plus de complexité à l’accord mets et vins. Là encore, plus le vin est mature, mieux c’est.

Malbec argentin

Si vous commandez un vin avec votre chateaubriand dans un restaurant de Buenos Aires, il y a fort à parier qu’on vous servira pour l’accompagner un malbec argentin. Rien d’étonnant à cela, puisque ces rouges expressifs s’accordent parfaitement avec la viande de bœuf bien épicée grâce à leur structure marquée et à leurs arômes intenses.