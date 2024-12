«Pourquoi ai-je la langue violette après avoir bu certains vins?»

1/6 Le lecteur de Blick Rolf Wiggenhauser veut savoir d’où viennent les colorations dans la bouche quand il boit du vin. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

La question posée par notre lecteur Rofl Wiggenhauser doit certainement faire écho chez de nombreux amateurs de vin rouge à travers le monde. En effet, les dents et la langue peuvent prendre une teinte bleu violet après quelques verres de vin rouge. Ce phénomène fréquent est provoqué par certaines substances présentes dans le vin. Les colorants et les tanins, qui sont surtout présents dans la peau des raisins, se mêlent au vin pendant le pressurage et donnent au vin sa couleur caractéristique.

Les colorants foncés, que l’on appelle anthocyanes, se fixent sur les dents et sur la langue, car ils se lient à la salive et aux protéines de la cavité buccale. Plus le vin est pigmenté, comme c’est le cas des cépages puissants et foncés que sont le malbec, la syrah ou le primitivo, plus ces décolorations risqueront de survenir. La structure et l’âge du vin jouent également un rôle, dans la mesure où cet effet est renforcé chez les vins très taniques et atténué chez les vins rouges plus anciens.

Les colorations bleu violet sur les dents ou la langue sont sans risque

L’intensité avec laquelle la langue se colore ne dépend pas uniquement du vin, mais également de facteurs personnels. La composition de la muqueuse buccale et de la salive ou encore les habitudes de consommation influencent le résultat. Si vous avez l’habitude de garder le vin rouge plus longtemps en bouche avant de l’avaler, les colorants auront plus de temps pour se fixer.

Heureusement, ces colorations sont totalement inoffensives et vous pouvez facilement les faire disparaître en buvant de l’eau, en vous brossant les dents ou simplement en attendant. Donc, si vous constatez que vous avez la langue ou les dents bleu violet après avoir bu un verre de vin rouge, il n’y a aucune raison de s’alarmer: c’est juste la trace visible de quelques-uns de ces ingrédients qui rendent le vin si extraordinaire.