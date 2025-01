«Combien vaut notre collection de Mouton Rothschild?»

1/5 Voici la petite collection de Château Mouton Rothschild d’Astrid et Roger Walmer. Photo: dr

Nicolas Greinacher

En ce début d’année, nous nous penchons sur la question captivante posée par nos lecteurs Astrid et Roger Walmer. Elle porte sur sept bouteilles de 0,75 l de Château Mouton Rothschild, millésimées de 1973 à 1996. «Nous avons acheté chacune de ces bouteilles directement au magasin, elles ont donc toujours été en notre possession. Il n’y a que celle de 1973 que nous ayons reçue en cadeau et c’est avec elle que nous avons lancé notre collection», se souviennent les Walmer.

A son apogée, la collection exclusive des Walmer comptait même plus de bouteilles qu’actuellement. «Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, nous avons offert l’un ou l’autre millésime à nos fils ou à des amis nés la même année.» Aujourd’hui, les Walmer aimeraient connaître la valeur marchande de leur collection, notamment celle de la plus vieille bouteille de 1973, ornée d’une étiquette dessinée par le légendaire Pablo Picasso (1881-1973).

Voici la valeur des Mouton Rothschild des Walmer

Les cinq bouteilles des années 1991 à 1996 sont dans un excellent état: niveau de remplissage, capsule et étiquette sont impeccables. En ce qui concerne les deux bouteilles des années soixante-dix, les photos originales témoignent d’une légère perte de liquide, au détriment de la valeur. De plus, la capsule du 1973 est légèrement endommagée, ce qui, là encore, fait baisser le prix de vente.

Si les Walmer revendaient leurs sept bouteilles à un négociant en vin ou sur les plateformes Internet courantes, ils pourraient en tirer environ 1800 francs. Le 1973 a été estimé aux alentours de 250 francs. Si les Walmer avaient eu dans leur collection les deux millésimes de Mouton les plus précieux des décennies 1970, 1980 et 1990, à savoir le 1982 et le 1986, l’estimation aurait été nettement plus élevée.