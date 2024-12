«Combien vaut mon Château Mouton Rothschild 1992?»

1/6 La bouteille de Château Mouton Rothschild 1992 de notre lectrice N. Kloter. Photo: zVg

Nicolas Greinacher

La demande de N. Kloter ne ressemble pas à celles que nous recevons habituellement. En effet, cela ne fait pas plusieurs décennies, mais seulement quelques semaines que notre lectrice est l’heureuse propriétaire de ce superbe Château Mouton Rothschild 1992, son année de naissance. «Je l’ai acheté chez un caviste expérimenté. Il m’a dit que la bouteille provenait d’une liquidation et qu’elle avait été conservée à température parfaite jusqu’à maintenant. La robe et le niveau de remplissage en sont la preuve, m’a-t-il précisé», rapporte N. Kloter.

«J’aimerais bien savoir si cette bouteille vaut à peu près le prix que j’ai payé.» Voilà un cas intéressant que nous allons tenter de résoudre. Effectivement, la bouteille est en excellent état. Les photos en témoignent, avec une capsule intacte, un niveau de remplissage élevé et une étiquette parfaitement conservée. Autre élément à prendre en compte, le Château Mouton Rothschild est l’un des cinq premiers grands crus classés de la région du Médoc, dans le Bordelais.

Voici le prix d’un Mouton Rothschild 1992

Même si la bouteille de notre lectrice est issue d’un vignoble réputé et qu’elle est en bon état, elle a au moins un défaut: dans la région de Bordeaux, 1992 est l’un des moins bons millésimes de ces 40 dernières années. En effet, en raison de températures inférieures à la moyenne et de précipitations abondantes, le raisin n’était souvent pas assez mûr cette année-là. Et même si le Mouton 1992 figure parmi les meilleurs vins du millésime, il lui manque tout simplement les conditions idéales pour devenir un vrai grand bordeaux.

Alors que le prix du vin sur le marché a longtemps évolué entre 100 et 150 francs la bouteille (0,75 l) au début du nouveau millénaire, il n’a cessé d’augmenter au cours des dix dernières années. Le prix le plus bas actuellement en Suisse se situe juste au-dessous de 400 francs, alors qu’il faut parfois débourser plus de 500 francs à l’étranger. Il arrive toutefois que des bouteilles en moins bon état atteignent des prix légèrement inférieurs aux enchères.