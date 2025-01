«Combien vaut mon Château Mouton Rothschild 1985?»

1/7 La bouteille de Château Mouton Rothschild 1985 du lecteur de Blick Michael Graf. Photo: dr

Nicolas Greinacher

Notre lecteur Michael Graf a de la chance: il a dans sa cave un très grand bordeaux, à savoir une bouteille de Château Mouton Rothschild 1985. L’étiquette a été créée par l’artiste belge Paul Delvaux († 1994) et montre deux jeunes femmes en train d’admirer des grappes de raisin fraîchement récoltées. Ce vin n’est cependant pas rare à proprement parler, puisqu’il en a été produit 274 420 bouteilles de 0,75 l et 6830 grands formats.

La bouteille de notre lecteur est en excellent état. Le niveau du vin atteint le bord supérieur de l’épaule et l’étiquette est parfaitement préservée. La capsule est elle aussi impeccable. Toutes les conditions sont réunies pour que ce précieux flacon soit vendu, mais quelle est actuellement sa valeur sur le marché?

Voici le prix d’un Château Mouton Rothschild 1985

Même s’il ne tient pas la comparaison avec 1982 ou 1986, millésimes de légende, 1985 jouit d’une excellente réputation. Cette année a produit des vins équilibrés et séducteurs qu’on pouvait non seulement boire jeunes, mais qui avaient un potentiel de garde de plusieurs décennies.

On trouve ce vin dans le commerce de détail suisse à partir de 300 francs environ selon l’état de conservation. Les bouteilles les mieux préservées, comme celles du lecteur de Blick Michael Graf, se vendent même facilement à 400 francs. Quant à savoir si le vin est encore buvable, la réponse est oui, les chances sont très élevées. Quoi qu’il en soit, le vin ne gagnera plus rien à être gardé plus longtemps.