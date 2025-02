Ces vins ne correspondent pas à ton signe astrologique

Chaque signe ne s’accommode pas de tous les vins. Vérité ou croyance ésotérique? A vous de juger. Nous avons dressé, sur le ton de l'humour, une liste des vins que les Bélier et compagnie devraient plutôt éviter. Et s’il y avait du vrai dans tout cela?

1/5 Les horoscopes ont la cote. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Capricorne (22 décembre - 19 janvier): le riesling

Le Capricorne aime bien garder le contrôle. Or, le riesling est le cépage imprévisible par excellence: tour à tour léger ou puissant, doux ou sec. Ce caractère insaisissable ne plaît pas du tout au Capricorne, très attaché à la stabilité.

Verseau (20 janvier - 18 février): le moscato d'asti

Le Verseau se distingue par son originalité et son non-conformisme. Le moscato d’asti est trop doux pour lui, à la limite du cliché. Le Verseau aspire à être surpris, pas à être submergé par un océan de bulles sucrées.

Poissons (19 février - 20 mars): le cabernet sauvignon

Rêveur et sentimental, tel est le Poissons. La franchise assumée du cabernet sauvignon est bien trop directe pour son âme sensible. Le Poissons n’a aucun goût pour les vins qui vont droit au but.

Bélier (21 mars - 19 avril): le prosecco

Débordant d’énergie, le Bélier aime l’aventure et le changement. Le prosecco est trop simple et trop prévisible pour lui. Le Bélier veut du tempérament et de l’intensité dans son verre, la fraîcheur et le fruité ne lui suffisent pas.

Taureau (20 avril - 20 mai): le sauvignon blanc

Le Taureau aime les bonnes choses de la vie: un repas succulent, un canapé confortable et, bien sûr, un vin parfait. Le sauvignon blanc? Beaucoup trop léger à son goût. Le Taureau apprécie les vins qui ont du corps. Or, le sauvignon blanc produit rarement des vins charpentés.

Gémeaux (21 mai - 20 juin): le merlot

Le Gémeaux est communicatif et déborde d’idées. Les vins rouges à base de merlot, eux, sont plutôt calmes et ne font pas de vagues. Voilà deux caractères irréconciliables. Ce que recherche le Gémeaux, c’est un vin qui inspire la passion plutôt que la raison.

Cancer (21 juin - 22 juillet): le chardonnay

Le Cancer aime son confort, de préférence sous une couverture bien épaisse et devant une bonne série. Or, le chardonnay n’est pas vraiment un boute-en-train. Il aurait plutôt tendance à faire tapisserie. Le Cancer veut des vrais sentiments dans son verre.

Lion (23 juillet - 22 août): le rosé

Le Lion aime être sous les feux de la rampe et faire de sa vie une scène de théâtre. Alors, le rosé? Beaucoup trop discret à son goût. Le Lion veut du drame, de l’intensité et de l’action, ce que le rosé ne peut lui offrir.

Vierge (23 août - 22 septembre): le lambrusco

La Vierge aime l’ordre et les structures établies. Alors, déguster un lambrusco sauvage et débridé? L’horreur… La Vierge a le goût de la clarté et de la précision, pas celui des montagnes russes.

Balance (23 septembre - 22 octobre): le primitivo

La Balance est charmante et équilibrée. Alors du primitivo? Beaucoup trop extraverti. Le primitivo est celui qui monopolise la conversion tout au long de la soirée… le genre à exaspérer la Balance.

Scorpion (23 octobre - 21 novembre): le chasselas

Le Scorpion vit dans l’intensité et le secret. Le chasselas manque tout simplement de mystère à ses yeux. Pour le Scorpion, un vin ne doit pas se livrer tout de suite, au risque de perdre tout son charme.

Sagittaire (22 novembre - 21 décembre): le pinot blanc

Le Sagittaire trouve le pinot blanc trop discret. Il aime les vins qui se dépassent pour ouvrir de nouveaux horizons passionnants, au détour d’une palette aromatique captivante et complexe.