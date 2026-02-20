Aigle Les Murailles, vin vaudois emblématique, brille grâce à son cépage chasselas et son étiquette ornée d'un lézard vert. Depuis 1918, il incarne un terroir unique travaillé avec passion par l’œnologue Marjorie Bonvin.

Eva Zwahlen

L’étiquette ornée de l’incomparable lézard vert émeraude ne passe pas inaperçue. Et elle reste étonnamment moderne, malgré ses plus de 100 ans d’existence, puisque ce design a été créé en 1918. Derrière ce lézard se cache un vin emblématique: Aigle Les Murailles.

Il pousse dans le Chablais vaudois, sur des terrasses de vignes abruptes orientées plein sud, nichées sur des moraines glaciaires soutenues par des murs de pierres sèches et exposées au foehn, qui permet aux raisins de parvenir à maturité. Ce vin est élaboré à partir du cépage principal du canton de Vaud, le chasselas, qui reflète comme peu d’autres le terroir unique où il est cultivé.

Concilier tradition et goûts modernes

Depuis quelques années, la vinification de ce vin de légende est assurée par Marjorie Bonvin, œnologue et maître de chai de la maison Henri Badoux, basée à Aigle. Totalement passionnée par son métier, elle savait depuis son enfance ce qu’elle voulait devenir.

Vinifier l’un des vins les plus célèbres de Suisse est un véritable défi. Mais Marjorie Bonvin tient toutes les promesses de son nom! Avec beaucoup de doigté et une juste dose d’ambition, elle réussit à concilier tradition et goûts modernes de sa clientèle.

Le favori des amateurs de vin

Le résultat d’un travail minutieux à la vigne et à la cave est un vin fruité et minéral, aux notes de tilleul et de fruits jaunes. Elégant en bouche, gouleyant et plein de finesse, ce chasselas se déguste volontiers à l’apéritif, mais accompagne également à merveille les filets de perche ou d’autres poissons d’eau douce, les tartes aux légumes ou encore le fromage.

Et le lézard?

En se promenant dans les vignobles d’Aigle, avec vue sur le château digne d’un conte de fées et les sommets majestueux des montagnes, on peut souvent apercevoir des lézards des murailles se faufiler entre les pierres. Le lézard vert, beaucoup plus rare et protégé, vit lui aussi dans ces vignobles sur les terrasses ensoleillées et les murs de pierres sèches.

C’est ce petit reptile aux écailles vert émeraude qui a inspiré l’étiquette du vin Aigle Les Murailles. La maison Henri Badoux veille à préserver et valoriser son habitat naturel, pour que ce symbole vivant du terroir continue de prospérer, tout autant qu’il embellit l’étiquette du vin.