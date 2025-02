Arosa va-t-il finalement être promu en deuxième division?

Le HC Arosa fait actuellement parler de lui parce que la fédération ne veut pas le laisser monter. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Le HC Arosa aurait dû signer sa demande de promotion avant lundi minuit pour pouvoir passer de la MyHockey League à la Swiss League. C'est ce que les Grisons voulaient faire après une décision du conseil d'administration, mais à la condition que leur «Arosa Ice Classic» puisse également se dérouler en Swiss League entre Noël et Nouvel An. À cette occasion, un club de National League est invité à Arosa pour un match. Cet événement d'une journée est extrêmement important pour le club d'un point de vue économique.

Les Grisons n'ont pas reçu de réponse à cette question, comme ils l'ont souligné mardi midi dans un communiqué de presse, en colère. Au lieu de cela, la fédération a précisé dans son propre communiqué qu'Arosa ne pouvait pas être promu, car l'accord de promotion n'avait pas été signé à temps. Malgré cette grande déception, le président d'Arosa Christian Winzeler espérait déjà mardi à Blick que le dernier mot n'avait pas encore été dit.

Une porte semble s'ouvrir

Et c'est ce qui s'est passé. Dans le courant de la journée de mardi, les coups de fil entre le bureau de la Fédération à Glattbrugg (ZH) et la station de sports d'hiver dans les montagnes grisonnes ont chauffé. Et c'est ainsi que le CEO d'Arosa, Christian Modes, déclare mercredi matin à Blick: «Peut-être qu'une porte s'ouvrira. Pour l'instant, nous ne bougeons pas, nous attendons et espérons que cela sortira positivement.» De son côté, la Fédération a réagi mercredi matin à l'affaire par un nouveau communiqué de presse. On y lit notamment ceci: «Des discussions sont déjà en cours avec toutes les parties concernées afin d'élaborer des solutions possibles.» Une fin heureuse, donc?

Personne ne comprendrait que le HC Arosa ne puisse pas être promu uniquement à cause d'une manifestation d'une journée entre Noël et Nouvel An, importante pour lui, que la fédération ne veut pas approuver. D'autant moins que le club de tradition, avec son rayonnement, serait un énorme enrichissement pour la Swiss League, déjà en proie à des problèmes. Dans son communiqué de presse, qui sert en premier lieu à sa propre image, la fédération souligne qu'«une promotion ne peut pas être liée à court terme à des conditions ultérieures qui ne faisaient pas partie des règlements initiaux».

L'équipe du HC Arosa ne s'est d'ailleurs pas laissée impressionner par tout ce cirque mardi et a remporté le premier match de quart de finale des play-off de MyHockey League contre Thoune (5-2). Il lui manque donc encore deux victoires pour remplir les critères sportifs de promotion. L'équipe de Rolf Schrepfer est invaincue depuis sept matches.