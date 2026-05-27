spusu a déjà convaincu 70'000 clients en Suisse. L'entreprise familiale marque des points avec sa qualité et son service personnalisé. Franz Pichler, fondateur et CEO, nous parle dans une interview de la recette du succès et de l'histoire de la création de l'entreprise.

Article rémunéré, présenté par spusu.

Monsieur Pichler, il y a plus d'un an, vous avez osé votre entrée sur le marché Suisse. Êtes-vous atisfait jusqu'ici?

Franz Pichler: Absolument! Nos attentes ont été plus que dépassées. Nous n'aurions pas pensé que tant de clients et clientes nous accorderaient leur confiance en si peu de temps. Depuis notre lancement en Suisse, nous avons déjà pu enthousiasmer plus de 70'000 clients. Nous en sommes très fiers.

Qu'est-ce qui se cache derrière le nom spusu?

spusu a été fondé il y a dix ans et est l'abréviation de «sprich und surf» (ndlr: parle et surfe). En Autriche, nous comptons déjà plus de 700'000 clients.

Comment convainquez-vous les consommateurs de choisir spusu?

Nous voulons offrir à nos clients la meilleure qualité à des prix justes. La satisfaction de la clientèle est notre priorité absolue. Chacun doit pouvoir se faire sa propre idée et se laisser convaincre par notre offre. C'est pourquoi il n'y a pas d'engagement chez spusu. Les consommateurs disposant de contrats de téléphonie mobile plus anciens et comparativement chers profiteraient particulièrement d'un changement d'opérateur.

Dans quelle mesure spusu se distingue-t-il des autres opérateurs suisses?

spusu exploite son propre cœur de réseau de téléphonie mobile développé en interne. Nous faisons ainsi partie d'un petit groupe d'opérateurs dans le monde qui contrôlent cette infrastructure centrale de manière autonome. Cela crée un avantage concurrentiel précieux: nous pouvons ainsi proposer une qualité premium à des prix justes. De plus, nous ne dépendons pas de licences de logiciels coûteuses de fournisseurs internationaux et gérons nous-mêmes toutes les données clients. Cette indépendance technologique nous permet en outre de réagir rapidement aux besoins changeants des clients et de maintenir la qualité du service à un niveau élevé. Nous exploitons notre propre infrastructure à Zurich. spusu y est directement connecté aux nœuds Internet et aux grands fournisseurs comme Netflix ou Amazon.

Étape par étape, obtenez un nouvel abonnement mobile en 5 minutes Choisissez un abonnement sur www.spusu.ch

Complétez les données personnelles telles que l'adresse et la date de naissance.

Indiquez si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel – l'ancien contrat sera alors résilié pour vous.

La carte SIM peut être activée jusqu'à six mois après la conclusion du contrat.

Après l'activation, vous pouvez immédiatement commencer à profiter des services de spusu. Choisissez un abonnement sur www.spusu.ch

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Indiquez si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel – l'ancien contrat sera alors résilié pour vous.

La carte SIM peut être activée jusqu'à six mois après la conclusion du contrat.

Après l'activation, vous pouvez immédiatement commencer à profiter des services de spusu. Découvrez ici des abonnements mobiles

Comment se présentent concrètement les abonnements mobiles en Suisse?

Notre abonnement mobile spusu legendär pour seulement 19.90 francs offre un volume de données illimité sur le réseau 5G, avec minutes et SMS illimités. De plus, 10 GB, 100 minutes et 100 SMS sont inclus en roaming dans l'UE. Pour les petits consommateurs, nous proposons l'abonnement spusu 10 à 9.90 francs avec 10 GB, minutes et SMS illimités, ainsi que 3 GB en roaming dans l'UE. Le tout sans aucun frais d'activation ni durée minimale de contrat. Grâce à des limites individuelles, les clients ont toujours le contrôle total de leurs coûts.

Quelle est la particularité de votre offre?

spusu se distingue avant tout par un service client exceptionnel, des prix justes et une transparence totale. Chez nous, il n'y a pas de frais cachés, pas de frais d'activation et pas de durée minimale de contrat. De plus, tous nos abonnements incluent le roaming dans l'UE.

Malgré ces avantages: le processus de changement n'en effraie-t-il pas plus d'un?

Le changement est plus simple qu'on ne le pense et se fait en cinq minutes. L'équipe du service client de spusu se charge aussi bien du transfert de numéro que de la résiliation de l'ancien contrat pour nos clients. Chez spusu, il n'y a pas de centre d'appels externalisé; le service client est exclusivement composé de nos propres collaborateurs, ce qui nous permet de garantir une qualité premium et des temps d'attente très courts au téléphone.

Que signifie le slogan de l'entreprise («einfach. menschlich. fair») pour les clients de spusu?

Notre devise «einfach. menschlich. fair» signifie que nous évitons les processus compliqués et la bureaucratie, que nous traitons nos clients d'égal à égal et que nous proposons des abonnements transparents. Lorsqu'un client nous appelle, nous décrochons en moyenne en dix secondes, et nous sommes également rapidement joignables par WhatsApp, sans aucun chatbot.

En Suisse, vous faites de la publicité avec la légende du ski Beat Feuz. Quelles ont été les réflexions derrière cette collaboration avec lui en tant qu'ambassadeur de marque?

Beat Feuz était dès le départ le visage que nous souhaitions, et le courant est tout de suite passé. Il reflète à 100% la philosophie de notre entreprise. Des valeurs telles que l'authenticité, l'équité et la volonté de toujours donner le meilleur de soi-même nous unissent. Nous nous réjouissons de poursuivre notre route en Suisse aux côtés de Beat.