Quand la série «Game of Thrones» s’est-elle terminée? Et qui a été sacré roi de la lutte en 2016? Testez votre mémoire avec notre quiz. Les études le montrent, l’exercice n’est pas simple. Parce que, l’air de rien, quinze ans c’est long.

Article rémunéré, présenté par Toyota.

Garantie 15 ans: du jamais vu dans le secteur automobile. Toyota est le premier constructeur à proposer une offre de service après-vente aussi complète à sa clientèle du segment «voitures de tourisme». Une offre qui s’adresse non seulement aux acheteurs et acheteuses de véhicules neufs et d’occasion, mais aussi à ceux et celles qui possèdent déjà une voiture de tourisme Toyota.

Le secret derrière une telle promesse? La garantie «Toyota Relax». Si vous entretenez votre véhicule chez un partenaire Toyota officiel, la garantie Relax vous est offerte. Ainsi, votre Toyota reste protégée de manière fiable, même après expiration de la garantie d’usine – jusqu’à quinze ans ou 250 000 kilomètres après la première immatriculation.

Pour la clientèle Toyota, cette garantie est avant tout la promesse d’une sérénité totale au quotidien et l’assurance d’une protection à long terme contre les frais de réparation imprévus (voir l’encadré pour en savoir plus).

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Pour vous faire une idée de ce que représentent quinze ans, essayez de vous remémorer les événements marquants qui se sont produits depuis 2011. En dehors des souvenirs marquants tels que les mariages ou les naissances, êtes-vous capable de situer et de dater avec précision chaque événement majeur des quinze dernières années?

Prenez garde au biais télescopique

Quand on cherche à se remémorer le passé, on se heurte parfois à l’effet de télescopage ou biais télescopique, un phénomène étudié par différents scientifiques américains. Celui-ci désigne la tendance du cerveau à rapprocher du présent les événements dont le souvenir est encore très vif (parce qu’ils ont eu un fort impact visuel ou émotionnel par exemple). A l’inverse, les événements qui sont récents mais banals sont repoussés dans le passé.

Et vous, avez-vous bonne mémoire? Participez à notre quiz «Quoi, quand, où?» et voyez à quel point l’effet de télescopage vous joue des tours. Bonne chance!

Garantie 15 ans Toyota Relax Depuis le 1er juin 2026, l’ensemble des clients et clientes possédant une voiture de tourisme Toyota bénéficient d’une garantie Relax étendue. Celle-ci, activée lors de l’entretien, couvre votre Toyota jusqu’à quinze ans ou 250 000 kilomètres après la première immatriculation. Elle inclut un large éventail de composants mécaniques, électriques et électroniques essentiels afin d’assurer la fiabilité de votre Toyota à tout moment. De plus, la garantie Toyota Relax est liée au véhicule et reste donc valable en cas de changement de propriétaire. Les principaux avantages sont: Garantie 15 ans Toyota Relax: renouvellement automatique après chaque entretien effectué chez un partenaire Toyota jusqu’à la prochaine échéance d’entretien.

renouvellement automatique après chaque entretien effectué chez un partenaire Toyota jusqu’à la prochaine échéance d’entretien. Aussi pour les occasions: couverture complète de tous les composants contrôlés, même après une interruption de service.

couverture complète de tous les composants contrôlés, même après une interruption de service. Protection de la mobilité: une assistance fiable en cas d’imprévu pour que vous puissiez rester mobile partout et à tout moment. Depuis le 1er juin 2026, l’ensemble des clients et clientes possédant une voiture de tourisme Toyota bénéficient d’une garantie Relax étendue. Celle-ci, activée lors de l’entretien, couvre votre Toyota jusqu’à quinze ans ou 250 000 kilomètres après la première immatriculation. Elle inclut un large éventail de composants mécaniques, électriques et électroniques essentiels afin d’assurer la fiabilité de votre Toyota à tout moment. De plus, la garantie Toyota Relax est liée au véhicule et reste donc valable en cas de changement de propriétaire. Les principaux avantages sont: Garantie 15 ans Toyota Relax: renouvellement automatique après chaque entretien effectué chez un partenaire Toyota jusqu’à la prochaine échéance d’entretien.

renouvellement automatique après chaque entretien effectué chez un partenaire Toyota jusqu’à la prochaine échéance d’entretien. Aussi pour les occasions: couverture complète de tous les composants contrôlés, même après une interruption de service.

couverture complète de tous les composants contrôlés, même après une interruption de service. Protection de la mobilité: une assistance fiable en cas d’imprévu pour que vous puissiez rester mobile partout et à tout moment. A propos de la garantie Relax