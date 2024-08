Article rémunéré, présenté par Swiss International Air Lines

L’agenda climatique des Nations unies souligne la nécessité de rendre les vols en avion plus durables. Pour Swiss International Air Lines, c’est depuis longtemps déjà une priorité absolue: la première compagnie aérienne de Suisse a adopté toute une série de mesures afin de réduire de moitié ses émissions nettes de CO 2 des opérations de vol, c'est-à-dire les émissions de CO 2 provenant de la combustion du carburant, d’ici 2030 (par rapport à 2019). L’objectif est d’arriver à un bilan neutre d’ici 2050.

Outre la promotion et l’utilisation du kérosène durable (appelé CAD), la modernisation continue de sa flotte d’appareils et l’intégration de nouvelles technologies telles qu’un film aérodynamique permettant d’économiser du carburant à tous ses Boeing 777, l’optimisation à bord fait aussi partie des efforts de Swiss en matière de durabilité.

Dans la cabine des appareils, il est question de gestion des déchets, d’emballages plus durables et de réduction du gaspillage alimentaire. En 2015, Swiss a constitué une équipe qui s’occupe entre autres de ces sujets. Cette démarche découle d’une prise de conscience croissante vis-à-vis de l’empreinte écologique et d’un intérêt toujours plus important concernant la gestion des ressources. 17 membres d’équipage enthousiastes s’engagent depuis lors en faveur d’une gestion durable des ressources à bord, et ce, de manière volontaire. A titre d’ambassadrices et ambassadeurs, ils veillent à ce que tout le personnel de cabine soit informé des derniers développements. Ils font office de lien entre l’équipage et le personnel au sol.

Que pouvons-nous faire en tant que passagères et passagers? Nous aussi pouvons en faire davantage pour adopter des habitudes responsables à bord. Voici quelques conseils: ● Réutiliser les gobelets de boissons. ● Expulser l'air des bouteilles en PET afin de gagner de la place. Plus celles-ci sont compactes, plus le nombre pouvant être transporté au recyclage est grand. ● Sur les court-courriers, opter pour les «Surprise-Packages» à prix réduit avec des aliments frais invendus de l'offre culinaire «SWISS Saveurs». ● Profiter de l'offre «Pre-Select» pour les menus. Celle-ci contribue à réduire les déchets alimentaires puisqu'il faut produire moins de menus, voire uniquement ceux choisis.

Concrètement, l’équipe de spécialistes teste et met en œuvre de nouvelles procédures tout en relayant des idées et approches afin d’améliorer les processus ainsi que les produits. De cette manière, il a été possible d’élaborer un guide de recyclage détaillé qui peut désormais être utilisé par l’équipage. Le recyclage est un sujet de premier plan lorsqu’il est question de durabilité dans les cabines.

L’aperçu suivant révèle ce que Swiss entreprend en tant que compagnie aérienne dans ce domaine et bien d’autres:

1 Gestion des déchets

A bord de ses appareils, Swiss respecte la hiérarchie des déchets. Il s’agit d’une directive en faveur de l’environnement qui établit une liste de priorités dans la gestion des déchets et qui inclut entre autres le refus de certains matériaux, la réutilisation, le recyclage ou encore l’élimination. D’après ce concept, cette dernière étape n’entre en ligne de compte que lorsqu’il n’y a plus d’autre option. Appliquée à Swiss, cela signifie que la compagnie aérienne réfléchit d’abord aux articles dont elle a fondamentalement besoin à bord, puis regarde ensuite s’il existe une option réutilisable pour ces derniers. Pour finir, le recyclage des déchets est une priorité absolue afin de perdre le moins de ressources possible.

Seul ce qui ne peut vraiment pas être réutilisé finit à la poubelle. C’est le législateur, entre autres, qui détermine ce qu’il en est: en Suisse et dans la plupart des autres destinations, il est par exemple interdit de recycler les déchets souillés par des restes de nourriture qui ne peuvent pas être lavés. Ceux-ci sont considérés comme des déchets animaux de catégorie 1 et doivent être envoyés à l’incinération.

2 Recyclage

En revanche, Swiss peut recycler bien d’autres choses dans le cadre de ses opérations aériennes quotidiennes, c’est-à-dire tous les matériaux courants tels que les bouteilles en PET, le verre, les canettes en aluminium, les capsules de café, le carton, les cartons de boissons et les textiles. Les chariots comprennent des tiroirs spéciaux dans lesquels le personnel de cabine collecte les matériaux correspondants et les remettent après l’atterrissage à Zurich au service de catering de la compagnie aérienne, Gategourmet, qui s’occupe du recyclage. L’entreprise de nettoyage mandatée par Swiss recycle également certains objets, dont les bouteilles en PET et les kits d’agrément, c’est-à-dire les petits nécessaires distribués aux passagers en classe Business et Premium Economy fabriqués en tôle ou en papier journal recyclé.

Le recyclage a lieu en priorité sur les sites de Swiss à Zurich et à Genève. Mais les matériaux réutilisables peuvent également être distribués dans un grand nombre de stations extérieures qui disposent souvent d’une installation correspondante à l’aéroport. Actuellement, le recyclage aux Etats-Unis et dans quelques autres destinations représente encore un défi: dans ces pays, les déchets internationaux ne pouvaient pas être recyclés jusqu’à présent pour des raisons de réglementation. En revanche, si une compagnie aérienne peut prouver que les matériaux sont stockés à bord séparément de la nourriture fraîche, elle peut être autorisée à recycler aux Etats-Unis. Cette preuve doit cependant être apportée individuellement dans chaque Etat du pays. Swiss est l’une des premières compagnies aériennes au monde à avoir franchi cet obstacle à l’aéroport de Newark (état du New Jersey), et des efforts sont en cours pour les autres aéroports américains desservis. La compagnie aérienne collabore à cet effet avec d’autres par le biais de l’Association internationale du transport aérien (IATA).

3 Emballages

Swiss s’efforce également de renforcer la durabilité dans le domaine des emballages ou des textiles. Ainsi, une partie des kits d’agrément sont composés de journaux recyclés ou de plastique réutilisable, les emballages plastiques des couverts ont été remplacés par du papier. Les boîtes de l’offre culinaire «SWISS Saveurs» sont également respectueuses de l’environnement: celles-ci sont en PaperWise, une alternative au papier et au carton, fabriquée à partir de matières résiduelles végétales issues de l’agriculture.

La compagnie a déjà prévu de remplacer prochainement les couverts en plastique jetables ainsi que les emballages plastiques des écouteurs et couvertures par des matériaux alternatifs, les couvertures elles-mêmes devant être fabriquées à l’avenir en PET recyclé. En outre, le plastique et l’aluminium à usage unique devront être soit recyclés, soit remplacés par des matières premières renouvelables. Des initiatives phares ont été mises en œuvre pour le recyclage des textiles et des kits d’agrément.

4 Gaspillage alimentaire

La compagnie aérienne s’est également fixé des objectifs clairs en matière de consommation alimentaire: quelques mesures contribuant à cet objectif ont déjà été mises en place à bord des appareils de Swiss. Ainsi, le chargement des menus sur les court-courriers est déterminé par un algorithme basé sur les chiffres de vente, tandis qu’il est optimisé en permanence par des contrôles aléatoires réguliers sur les long-courriers.

Pour réduire le gaspillage alimentaire, Swiss propose en outre l’option «Pre-Select» sur les longs courriers, qui permet aux passagères et passagers des classes premium de commander à l’avance leur repas, ce qui aide à mieux gérer la quantité produite. Ce point doit encore être développé à l’avenir.

Sur les vols court-courriers, il est possible d’acheter à la fin d’une rotation (c’est-à-dire sur le dernier vol de la journée) des produits frais non distribués par «SWISS Saveurs» à des prix réduits.

Conclusion: dans l’ensemble, la compagnie aérienne a déjà mis en place plusieurs mesures à son bord. Même s’il reste encore un long chemin à parcourir, celles-ci ont déjà eu un impact considérable: ainsi, les chiffres de 2023 montrent que 64,6 tonnes de PET, 16,9 tonnes de canettes en aluminium, 204,7 tonnes de verre et 4,2 tonnes de capsules Nespresso ont pu être recyclées chez Gategourmet à Zurich. Grâce à de nouvelles optimisations des processus à bord – et si la thématique actuelle du recyclage aux Etats-Unis s'améliore prochainement –, Swiss estime que ces chiffres pourront encore augmenter de manière significative à l’avenir.