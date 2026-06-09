La Suisse, reine de l’épargne, a encore du retard à rattraper en matière d’investissement. Pourtant, ce n’est pas sorcier si l’on tient compte de quelques points importants. Nous vous montrons comment tirer au maximum profit de votre argent!

Article rémunéré, présenté par la Banque Migros.

La volonté d’épargner n’est pas remise en cause: en Suisse, six adultes sur sept mettent régulièrement de l’argent de côté. C’est ce que montre une enquête représentative menée l’année dernière par la Banque Migros en collaboration avec l’institut d’études de marché Intervista. Mais la plupart des citoyens continuent de le faire de manière conservatrice: pas moins de 77% de la population place son argent sur un compte d’épargne. Quant aux plans d’épargne en fonds et aux actions, respectivement 34 et 28% des personnes interrogées seulement misent sur ces formes de placement, pourtant plus lucratives. En comparaison: aux États-Unis, 62% de la population investit dans des actions, essentiellement par le biais de fonds.

Mais pourquoi? Comme le montre l’enquête menée par la Banque Migros, de nombreuses personnes interrogées souhaitent en fait des bénéfices plus élevés, mais redoutent les risques qui en découlent sur le marché des capitaux. Parmi les raisons citée, on trouve le besoin de sécurité ou le manque de connaissances. En parallèle, de nombreuses personnes sont conscientes du fait que de l’argent sur un compte épargne perd de sa valeur à long terme et qu’il n’est pas possible de se constituer un patrimoine sans bénéfices en capital.

Mais que faudrait-il qu'il se passe pour que les Suisses renoncent à l'épargne et misent davantage sur des solutions de placement à rendement plus élevé? L'étude de la Banque Migros apporte quelques éléments de réponse. Elle met en évidence que c'est notamment un manque de confiance qui freine l'investissement (37% des réponses). Autrement dit, la transparence et la fiabilité sont donc, pour les établissements financiers, des facteurs décisifs pour réduire les obstacles. À cela s’ajoute un conseil personnalisé: presque autant de personnes interrogées (30%) déclarent chercher une garantie par le biais d’un entretien professionnel.

Conseil professionnel Que vous ayez un profil conservateur ou dynamique, que vous misiez sur le moyen ou le long terme, ou que vous souhaitiez investir vous-même, vous faire conseiller ou déléguer complètement vos investissements, trouvez dès maintenant la solution de placement qui vous convient le mieux. La Banque Migros vous propose des solutions flexibles pour chaque besoin. Que vous ayez un profil conservateur ou dynamique, que vous misiez sur le moyen ou le long terme, ou que vous souhaitiez investir vous-même, vous faire conseiller ou déléguer complètement vos investissements, trouvez dès maintenant la solution de placement qui vous convient le mieux. La Banque Migros vous propose des solutions flexibles pour chaque besoin. Vers le conseil

C'est précisément là qu'intervient la Banque Migros avec son service de conseil. «Nous accompagnons activement nos clients dans la réalisation de leurs objectifs d'épargne et de placement», déclare Manuel Kunzelmann, CEO de la Banque Migros. «Dans le cadre de notre conseil financier global, nous déterminons ensemble les formes d'épargne et de placement les mieux adaptées. Nous recommandons de suivre une ordre de priorités clair: premièrement, conserver suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements; deuxièmement, bien préparer sa retraite; et troisièmement, investir le solde de manière largement diversifiée et sur le long terme.» (Plus d’infos à ce sujet dans l’encadré).

Mais par où commencer si l’on n’est pas un ou une pro de la finance? La première étape est la connaissance de soi. Avant de s’aventurer dans la jungle des chiffres, il faut savoir quel type d’investisseuse ou d'investisseur on est. Voici un petit test pour vous aider: notre quiz vous aide à trouver la ou les solution(s) de placement parfaite(s). Avec les conseils suivants, vous poserez ainsi les bases d’une constitution de patrimoine qui ne vous paraîtra pas risquée, mais réfléchie.

Faites le test du profil d’investisseur

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5 types d'investisseur

Crainte du risque: Craint le risque ou adopte une attitude conservatrice. Ou souhaite investir uniquement sur une courte période pour réaliser ses rêves, tels qu’un long voyage, une voiture, etc.

Produits: compte d’épargne, obligations.

Réflexion et équilibre: Ce profil est peut-être typiquement suisse: recherche la stabilité et une croissance modérée avec de faibles fluctuations, il investit sur le long terme. Le juste milieu, en quelque sorte.

Produits: fonds stratégiques classiques avec une part d’actions modérée à moyenne, peut-être aussi un compte d’épargne en guise de garantie, le cas échéant gestion de patrimoine Focus.

Indécision et premiers pas: Veut investir et essayer, mais a besoin de conseils ou d’accompagnement, car ne sait pas vraiment quel est son profil de risque, sur quels produits miser ni quel horizon choisir.

Produits: modèles d’entrée de gamme simples (fonds stratégiques classiques pour investissements uniques et plan d’épargne en fonds pour épargne régulière), mais avant tout un conseil personnalisé et, dans certains cas, un portefeuille géré par une personne du métier: gestion de patrimoine Focus pour les adeptes d’Internet ou mandat de gestion de fortune basé sur des fonds.

Audace: Sait ce qu’elle ou il veut et investit selon la devise «En avant toute». Consent à prendre des risques élevés et donc à encaisser des fluctuations, s’informe généralement soi-même ou fait appel à un accompagnement professionnel pour des sommes importantes.

Produits: fonds dans les secteurs en croissance, cryptomonnaies, ETF, presque exclusivement des actions (part de 75 à 100%), dépôts de titres, le cas échéant gestion de fortune Classique.

Responsabilité: Pour ce profil, le rendement est indissociable des valeurs écologiques et sociales. Examine de très près les entreprises dans lesquelles investir, mais reste très ouvert en matière de produits.

Produits: fonds stratégiques durables, obligations vertes, biens immobiliers le cas échéant (construction durable), gestion de patrimoine Inspire.

Conseils de placement

Définir votre objectif: Dans quel but souhaitez-vous placer de l’argent? Souhaitez-vous réaliser un grand rêve, épargner pour l’achat d’une maison ou constituer une prévoyance vieillesse? L’objectif a une influence déterminante sur la stratégie.

Définir le budget: Il s’agit ensuite du montant que vous souhaitez investir. Gardez un œil sur votre budget: le montant restant après déduction de tous les frais fixes correspond au taux d’épargne et est disponible pour les placements. Ce montant n’a pas besoin d’être énorme: même avec de petites sommes investies mensuellement, on profite à long terme de l’effet des intérêts composés. La seule chose importante est d’effectuer des versements vraiment réguliers.

Affiner le profil de risque: Passons maintenant à l’essentiel. À ce stade, vous devrez décider de l’ampleur des risques à prendre. Autrement dit: définir dans quelle mesure vos finances et vos nerfs résistent aux fluctuations. Le profil de risque vous aide à trouver la stratégie de placement qui vous convient: de conservatrice (sécurité élevée, risque faible, perspectives de rendement faibles) à dynamique (risque élevé, perspectives de rendement élevées) en passant par équilibrée.

Solutions de placement: perspectives de rendement / risque Actions: élevées / élevé

ETF en actions / fonds: moyennes à élevées / moyen à élevé

Immobilier: moyennes / moyen

Métaux précieux: moyennes à élevées / moyen à élevé

Obligations d'État: basses / bas



Obligations d’entreprises: moyennes / moyen

Cryptomonnaies: très élevées / très élevé Actions: élevées / élevé

ETF en actions / fonds: moyennes à élevées / moyen à élevé

Immobilier: moyennes / moyen

Métaux précieux: moyennes à élevées / moyen à élevé

Obligations d'État: basses / bas



Obligations d’entreprises: moyennes / moyen

Cryptomonnaies: très élevées / très élevé

Définir l’horizon: Le temps est votre allié le plus précieux. Car le principe est le suivant: plus votre horizon de placement est long court, moyen ou long terme, plus votre capacité de risque est élevée. Cela signifie que vous pouvez prendre plus de risques, car les fluctuations de cours à court terme s’équilibrent sur un long horizon temporel.

Diversifier le portefeuille: Enfin, il s’agit de définir le portefeuille. Le plus sûr est de miser sur la diversification. En d’autres termes, il convient de miser sur une combinaison judicieuse de différentes catégories de placement, de régions et de branches économiques. Les actions, par exemple, sont synonymes d’opportunités élevées et de risques élevés, tandis que les obligations et les fonds apportent l’équilibre nécessaire. Vous en apprendrez plus sur l’ensemble de ces points lors d’un entretien-conseil détaillé (voir encadré).

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