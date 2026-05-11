Cinq raisons d’opter pour le modèle all-inclusive

Aujourd'hui, les personnes à la recherche d'une nouvelle voiture recherchent la prévisibilité, le contrôle des coûts et le confort. Le leasing réunit exactement ces besoins et marque actuellement des points avec des conditions particulièrement attractives.

Article rémunéré, présenté par AMAG Leasing.

Le résultat d’un sondage représentatif mené par Comparis1 le montre clairement: lorsqu’il s’agit d’acheter une nouvelle voiture, une forme de financement est particulièrement appréciée en Suisse. En effet, près d’un véhicule nouvellement immatriculé sur trois est en leasing.

Ce modèle de paiement, dans lequel le prestataire met le véhicule à la disposition de la preneuse ou du preneur de leasing pour une période définie, présente de nombreux avantages. Le plus important: conduire la voiture de ses rêves depuis longtemps devient réalité sans avoir à puiser dans les réserves de liquidités ou à dépasser un certain budget.

Voici les autres arguments en faveur du leasing et les avantages d’un leasing all-inclusive.

1 Les liquidités sont préservées

Au lieu de devoir payer en une seule fois le prix d’achat parfois élevé, le leasing permet de répartir les coûts sur des mensualités gérables. La plupart du temps, les coûts sont répartis sur une durée de 12 à 60 mois. L’offre de voitures électriques mérite qu’on s’y intéresse: ces véhicules sont actuellement très intéressants, tant en termes de prix que de taux d’intérêt.

2 Une maîtrise totale des coûts

Avec le leasing, il est possible de regrouper presque toutes les dépenses liées au véhicule en une seule mensualité. Outre l’assurance (voir ci-dessous), il s’agit également de prestations telles que le service et les contrôles, y compris le remplacement des liquides, les réparations d’usure et les pneus – aussi bien le changement en été et en hiver que les nouveaux pneus et le stockage. Effet secondaire positif: plus les prestations choisies sont complètes, plus le taux d’intérêt est bas.

3 La sérénité grâce au leasing all-inclusive

Les offres comme le leasing à 0%, tel qu’il est proposé par AMAG Leasing, sont particulièrement avantageuses. Les frais d’intérêt disparaissent et la mensualité finance uniquement l’utilisation du véhicule. Des offres à 0% sont actuellement proposées sur de nombreux modèles des marques telles que Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA et VW Véhicules Utilitaires (voir l’encadré).

Le LeasingPLUS all-inclusive devient réalité grâce à des packs intelligents avec assurance et prestations de service. Ils sont synonymes de prévisibilité maximale sans surprises financières, comme les vacances all-inclusive.

4 Un grand confort

Outre le regroupement des coûts et la baisse du taux de leasing, ce modèle présente un autre avantage: les preneuses et preneurs de leasing n’ont pas à se soucier d’une assurance casco complète. Grâce à des produits tels que l’assurance auto LeasingPLUS Care intégrée, la charge administrative disparaît. En outre, il n’existe pas de contrat d’assurance séparé, et donc pas d’interlocuteurs externes. En d’autres termes, en cas de sinistre, la coordination est également assurée par le concessionnaire de confiance.

5 La technologie la plus récente

N’oublions pas un autre avantage du leasing: en passant régulièrement à un nouveau modèle, on profite des dernières innovations en matière de sécurité, de dynamique de conduite et d’efficacité.

En conclusion, la combinaison de taux d’intérêt bas, de modèles modernes et de packs all-inclusive intelligents fait actuellement du leasing l’un des moyens les plus intéressants d’acquérir la voiture de vos rêves. Pour plus de voiture et de service et moins de dépenses au quotidien.

Clause de non-responsabilité légale:

1 Source comparis.ch

2 Prix au comptant : 39'000 francs. Taux annuel effectif : 0.00%, durée : 48 mois (10'000 kilomètres par an), paiement exceptionnel 20%: 7'800 francs, mensualité de leasing: 349 francs par mois, plus prime LeasingPLUS Care assurance auto (peut varier selon le sexe, l'âge, le domicile et d'autres caractéristiques). Offre valable pour les véhicules neufs et les véhicules en stock importés par AMAG Import AG avec conclusion du contrat jusqu'au 30 juin 2026 ou jusqu'à nouvel ordre. Valable chez les partenaires participants et disponible en cas de financement via AMAG Leasing AG. Valable pour les clients privés et les personnes physiques bénéficiant de conditions d'entreprise ainsi que pour les petits commerçants disposant d'une flotte de trois véhicules au maximum. Le taux d'intérêt effectif ne peut pas être inférieur à 0,0% après réductions ou primes. Sous réserve de modifications et d'erreurs. L'octroi de crédit est interdit s'il entraîne le surendettement du consommateur. Le porteur du risque de l'assurance véhicules à moteur LeasingPLUS Care pour Volkswagen et Škoda est la Zurich Compagnie d'Assurances SA. L'assureur pour Audi, SEAT et CUPRA est Allianz Suisse Compagnie d'Assurances SA.