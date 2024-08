«Combien vaut mon double magnum d’Yquem 1984?»

1/8 Le double magnum de la lectrice de Blick Martina F. est une rareté splendide, presque unique au monde.

Nicolas Greinacher

Sur les centaines de questions envoyées par les lecteurs de Blick, celle de Martina F. a particulièrement attiré mon attention. Non seulement parce que la bouteille de vin dont elle nous parle est une rareté mondiale, mais aussi parce qu’elle est au cœur d’une histoire personnelle.

Le père de Martina F., aujourd’hui décédé, était architecte. Un client satisfait lui avait offert une bouteille rarissime: un double magnum (3 litres) de Château d’Yquem 1984. Dans son courrier de remerciement, il avait écrit: «Y a-t-il quoi que ce soit de plus beau dans le domaine du vin?»

Un seul négociant propose cette bouteille

La bouteille en question est une rareté absolue et un exemplaire presque unique au monde. Le célèbre Château d’Yquem, situé dans la région viticole française de Sauternes, est l’un des grands vins liquoreux les plus recherchés et les plus prestigieux au monde. Certains millésimes peuvent procurer un plaisir extrême après plus de 100 ans en bouteille.

Même si 1984 n’a malheureusement pas été un excellent millésime en France, le vin produit par le Château d’Yquem compte parmi les meilleurs vins de l'année. Ce liquoreux révèle des notes compotées de mangue, d’abricot, d’orange amère et de vanille. Un allié idéal pour accompagner le roquefort ou un délicieux gâteau au chocolat.

On ne trouve actuellement qu’un seul vendeur de vin au monde qui possède un millésime 1984 en double magnum. Le prix demandé: l’équivalent de 2000 francs. La vente à un collectionneur ou à un négociant est assurément une piste lucrative si l’on ne souhaite pas déguster ce liquoreux rare.