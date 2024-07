Peut-on vraiment conduire après avoir bu un verre de vin?

En règle générale, quand on conduit, on ne boit pas d’alcool. La loi suisse autorise toutefois une petite marge de manœuvre. À quelle vitesse l’alcool est-il éliminé dans le sang et est-ce utile de manger gras pour accélérer le processus?

1/4 Inutile de discuter: trop d’alcool dans le sang est dangereux pour la conduite.

Nicolas Greinacher

Il y a 50 ans, si mon grand-père avait annoncé à ses amis après un repas prolongé arrosé de deux verres de vin qu’il ne prendrait pas la route, ses amis l’auraient sûrement charrié. Aujourd’hui, les choses ont bien changé: si, après deux verres de vin, j’annonçais à mes amis que je prenais la voiture pour rentrer, mes amis m'en empêcheraient.

Que dit la loi suisse?

La limite légale pour le taux d’alcool par litre de sang ou litre d’air expiré a été revue au fil des ans. La règle suivante s’applique désormais: en Suisse, toute personne qui conduit un véhicule motorisé, ou un bateau de plaisance ou sportif, avec un taux d’alcool supérieur à 0,25 mg/l de sang ou à 0,50 pour mille par litre d’air expiré, doit s’attendre à des conséquences juridiques, pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement.

À quelle vitesse l’alcool se dégrade-t-il dans le corps?

La dégradation de l’alcool dans le corps est linéaire, un peu comme une télécabine de montagne qui se déplace à distance régulière de pylône en pylône. Le foie commence le procédé à peine quelques minutes après la première gorgée.

Par heure, le foie peut décomposer environ 0,1 gramme d’alcool par kilogramme de poids corporel (près de 0,13 pour mille). Pour un homme de 80 kg, cela correspond environ à la quantité d’alcool contenue dans un petit verre de vin (0,1 l), en supposant que le vin a une teneur en alcool de près de 12% vol.

Le foie d’une femme est généralement plus petit que celui d’un homme. Pour une quantité d’alcool consommée égale et un poids identique, la concentration d’alcool dans le sang du corps d’une femme est près de 20% plus élevée. Aujourd’hui, la plupart des vins atteignent rapidement une teneur en alcool de 15% voll (comme une syrah australienne). Il faut donc faire preuve de prudence quant aux chiffres indiqués ci-dessus.

Manger gras ou faire une balade permet-il de dégrader l’alcool plus rapidement?

Nombreux sont ceux qui pensent que pour accélérer la dégradation de l’alcool, il suffit de manger gras ou de prendre un peu l’air. Cela permet peut-être d’avoir bonne conscience, mais n’aide en aucun cas à dégrader plus rapidement l’alcool. La dégradation de la concentration d’alcool dans le sang ne peut pas être accélérée par des plats gras, pas plus que par un peu d’air frais.

Dans un pays comme la Suisse, où les vallées sont très bien desservies par les transports en commun, il ne devrait pas être difficile de renoncer à la voiture après avoir consommé de l’alcool.

Sinon, il suffit de désigner au sein du groupe une personne qui se chargera de conduire et qui renoncera donc à boire de l’alcool. Et si l’on est seul, il y a toujours les bons vieux taxis. La dernière solution est de boire à domicile, ce qui permet de s’offrir plus qu’un seul verre de vin.