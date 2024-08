Il se vend environ 600 millions de bouteilles de prosecco par an à travers le monde. Nous avons recherché pour vous les mythes les plus répandus à propos de ce mousseux italien culte.

Voici les cinq mythes les plus courants sur le prosecco

Voici les cinq mythes les plus courants sur le prosecco

1/5 Le prosecco est très populaire.

Nicolas Greinacher

1 Le prosecco est toujours doux

C’est souvent vrai, mais pas toujours. Si vous le préférez sec, choisissez-le avec la mention «Extra brut» sur l’étiquette. Ces proseccos n’affichent pas plus de six grammes de sucre résiduel.

2 Le prosecco vient de toute l’Italie

Le prosecco italien vient exclusivement du nord-est de l’Italie, les appellations géographiques Prosecco DOC et Prosecco DOCG étant situées en Vénétie et en Frioul-Vénétie Julienne.

Publicité

3 Le prosecco est fabriqué comme le champagne

Faux. Le prosecco subit la deuxième fermentation dans des cuves sous pression et non en bouteille comme le champagne. Autre différence, l’élevage sur lies fines dure beaucoup moins longtemps pour les mousseux italiens. Cela rend le prosecco moins coûteux à produire, et donc moins cher à l’achat.

4 Le prosecco se boit uniquement à l’apéritif

Même si le prosecco est souvent servi à l’apéritif, les occasions de le boire sont beaucoup plus nombreuses. Il accompagne à merveille différents plats, depuis les entrées légères jusqu’aux desserts. Le prosecco est également un ingrédient apprécié dans les cocktails, auxquels il donne une note pétillante.

5 Le prosecco se bonifie avec l’âge

Là encore, c’est faux. Le prosecco se distingue avant tout par ses arômes de fruits frais, qui ont tendance à se dégrader au fil du temps. Par conséquent, cela ne sert à rien de mettre en cave des caisses de prosecco pour plusieurs années.