1/6 Le compact - Château Belgrave Haut-Médoc AOC Grand Cru Classé

Qui n’a jamais connu cela? Vous vous donnez rendez-vous au bord d’un lac de montagne, vous avez envie de vous amuser, de profiter de la vie, mais en aucun cas de vous enivrer. Les petites bouteilles de vin sont idéales dans ce genre de situation. Non seulement elles sont beaucoup plus légères à transporter, mais en plus elles entreront parfaitement dans le panier à pique-nique. Imaginez: vous êtes au bord du lac, le soleil se reflète sur l’eau, et vous ouvrez une petite bouteille de votre vin préféré. Un instant d’été parfait!

Un apéritif sans stress

Après une baignade rafraîchissante dans le lac, il n’y a rien de plus agréable que d’ouvrir une demi-bouteille et de conclure la journée par un apéritif. Ces petits formats de bouteille sont parfaits pour mieux contrôler sa consommation de vin. On peut tranquillement prendre un verre, sans risquer de dépasser la limite autorisée au volant.

Une diversité incroyable

Autre gros avantage: lors d’une garden-party impromptue entre amis, vous pouvez profiter d’une plus grande diversité. Ces bouteilles pratiques permettent de goûter différents cépages, et ainsi de découvrir de nouveaux univers de saveurs. Les convives peuvent déguster leur vin préféré sans qu’il ne reste de fonds de bouteille qui auront perdu de leur éclat après quelques jours. Et il est très agréable de ne pas devoir totalement renoncer au vin, quand l’on souhaite réduire sa consommation. Les petites bouteilles offrent la quantité idéale pour une soirée vin placée sous le signe du plaisir responsable.

Pratiques et idéales pour les célibataires

De nos jours, presque tous les producteurs de renom proposent des demi-bouteilles. Celles-ci sont idéales pour les voyageurs et voyageuses, dans le train ou en avion, pour les célibataires, ou pour les couples où l’une des deux personnes ne boit pas de vin. Pratiques et légers, les petits formats constituent une excellente alternative dans une multitude de situations.

Dans le vaste assortiment de vins de Coop, vous trouverez près de 150 vins rouges, blancs, rosés, pétillants et doux en petites bouteilles.

Laissez-vous inspirer!

Pour vous éviter de devoir goûter à toute cette offre, j’ai testé de nombreux vins en petite bouteille de tous les pays producteurs, et j’aimerais vous présenter mes préférés.





6 Petits bijoux pour votre panier de pique-nique

Le compact Château Belgrave Haut-Médoc AOC Grand Cru Classé, à 19.95 francs



Le Château Belgrave est un formidable exemple de la cuvée de Bordeaux 2021. Malgré un excellent potentiel de vieillissement, ce vin réserve d’ores et déjà un grand plaisir de dégustation. Au nez, on y découvre des arômes de fruits mûrs, de baies noires et une discrète touche boisée. En bouche, il séduit par son acidité structurée et ses tannins déjà étonnamment doux et bien fondus. D’une grande élégance, il ne manque pas non plus de puissance. Il accompagnera parfaitement des côtelettes d’agneau ou du fromage à pâte dure. Château Belgrave Haut-Médoc AOC Grand Cru Classé, à 19.95 francs



Le classique Champagne AOC Brut Impérial Moët & Chandon, à 19.50 francs Pas de pique-nique sans un bon champagne. Ce grand classique est dominé par des arômes d’agrumes au nez, auxquels se mêle un parfum de levure rappelant la pâte à pain fraîche et le pain grillé. En bouche, il présente une acidité à la structure millimétrée et des bulles raffinées. La finale est longue et légèrement minérale. Avec ce champagne, dégustez des sashimis ou une salade de poulpe. Champagne AOC Brut Impérial Moët & Chandon, à 19.50 francs Pas de pique-nique sans un bon champagne. Ce grand classique est dominé par des arômes d’agrumes au nez, auxquels se mêle un parfum de levure rappelant la pâte à pain fraîche et le pain grillé. En bouche, il présente une acidité à la structure millimétrée et des bulles raffinées. La finale est longue et légèrement minérale. Avec ce champagne, dégustez des sashimis ou une salade de poulpe. Commandez-le maintenant

L’irrésistible Laurent-Perrier Champagne brut, à 31.50 francs



Ce Laurent-Perrier est le choix idéal pour toutes les personnes qui ont envie de se faire plaisir, mais veulent prendre le volant ensuite. Le nez exotique évoque des arômes d’ananas et de fruit de la passion, soulignés par des nuances de pamplemousse rose et de zeste d’orange. Le bouquet est encore porté par des notes de levures typiques avec de la pâte à pain fraîche, de la brioche et de la noisette. En bouche, ce champagne déploie une superbe acidité, des bulles d’une finesse absolue et une finale longue et complexe. Compagnon de table exceptionnel, il s’associe aussi bien à du saumon fumé qu’à un jambon ibérique ou à des fraises fraîches. Laurent-Perrier Champagne brut, à 31.50 francs



La star de la soirée Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG Marca Oro Valdo, extra dry, à 8.50 francs



Un prosecco gourmand et très aromatique pour les soirées impromptues au bord de l’eau. Le nez est envoûtant, avec d’exaltants arômes fruités de pomme, de poire et de fleurs de pêcher associés à des notes d’amande raffinées et des nuances de miel. Sa vive acidité, ses bulles pétillantes et son agréable finale salée appellent immédiatement une deuxième et une troisième gorgée. Servez ce vin avec des petits feuilletés apéritifs, ou dégustez-le seul. Salute! Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG Marca Oro Valdo, extra dry, à 8.50 francs



L’envoûtant Rheingau Riesling Auslese QbA Eva Fricke, à 39.95 francs



Eva Fricke, la reine du Riesling, maîtrise aussi le sucré! Le nez de ce grand cru exceptionnel est dominé par les fruits exotiques et les nombreux fruits à noyau mûrs. Il s’accompagne de nuances de miel de fleurs et de zeste d’orange. La bouche révèle une vive acidité, une douceur parfaitement intégrée et une longue finale formidablement harmonieuse. Servez-le avec du fromage de chèvre frais et des figues fraîches. Rheingau Riesling Auslese QbA Eva Fricke, à 39.95 francs



Le floral Vaud AOC L’Arbalète Dézaley Grand Cru Testuz, à 14.95 francs



Bien sûr, cette liste de favoris ne serait pas complète sans un représentant de la Suisse. Ce Dézaley exprime à merveille le profil du chasselas. Le nez est dominé par des arômes délicats de pamplemousse, de zeste de citron, de pomme verte et de poire auxquels se succèdent de puissantes notes florales où l’on décèle notamment des fleurs blanches. Plutôt léger, il dévoile en bouche une acidité discrète et une finale longue et quelque peu saline. Excellent avec un poisson blanc, une salade d’été ou une quiche. Vaud AOC L’Arbalète Dézaley Grand Cru Testuz, à 14.95 francs



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.