Des bouteilles vides jetées depuis les yachts de luxe au large de Majorque

Jeter des bouteilles de vin vides à la mer plutôt qu’à la poubelle relève d’un comportement irresponsable. Heureusement, il existe des associations à but non lucratif comme Eco Projects Mallorca qui œuvrent à nettoyer les fonds marins.

Nicolas Greinacher

Des membres de l’association Eco Projects Mallorca récupèrent des bouteilles vides au fond de la mer. Photo: thomasheisediver

Sur le littoral de cette île populaire des Baléares, les membres de l’association Eco Projects Mallorca s’engagent en faveur de la propreté des fonds marins. Une fois par mois, les bénévoles passent leur week-end à sortir des déchets en tout genre du fond de la Méditerranée. Leur dernier exploit en date: 450 kilogrammes de déchets récupérés par dix plongeuses et plongeurs sur la plage pittoresque de Portals Vells, à une demi-heure au sud-ouest de Palma.

Selon l’association, les déchets récupérés sont composés à 80% de verre, et notamment de bouteilles de champagne vides. Ces bouteilles débouchées pour célébrer des moments festifs sur les yachts finissent ainsi à la mer dans la plus grande indifférence. Mais bien que l’association ait déjà repêché près d’une demi-tonne de déchets, il en reste environ trois fois plus qui attendent encore d’être récupérés et éliminés dans la même baie.

Débarrasser la mer de tous ces détritus

L’association Eco Projects Mallorca reste déterminée à sortir tous les déchets des fonds marins. Avec le soutien et l’engagement de bénévoles, elle entend continuer à lutter contre la pollution marine, bouteille après bouteille. Si seulement les plaisanciers pouvaient leur faciliter le travail en jetant leurs bouteilles à la poubelle plutôt qu’à la mer.