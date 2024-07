L’été et le vin – un duo imbattable! Mais quelles bouteilles choisir quand on souhaite se rafraîchir? Notre spécialiste dévoile ses meilleurs conseils pour savourer le vin en été.

1/10 Lorsqu'il fait chaud, le vin blanc, consommé avec modération, peut avoir un effet rafraîchissant.

Après une longue attente, voici enfin l’été! Siroter un verre de vin en plein air, c’est célébrer la vie et savourer pleinement ce moment de légèreté éphémère. Le vin est un incontournable de l’été, l’incarnation de moments de joie et de partage. Quand le mercure monte et la chaleur tant attendue arrive, rien de tel qu’un bon verre de vin pour se rafraîchir. En effet, consommés avec modération, les vins peuvent s’avérer très rafraîchissants et vivifiants grâce à leur acidité pétillante et à leurs arômes fruités.

Ils peuvent même offrir une véritable explosion sensorielle, en particulier à la belle saison. En été, les vins rouges puissants tirent leur révérence, laissant les rosés et vins blancs glacés s’inviter à table pour de purs moments de fraîcheur. En effet, ces vins sont non seulement plus légers, mais aussi plus pétillants et se dégustent parfaitement en accompagnement de plats colorés lors des chaudes soirées d’été.

Un rosé bien frais ou un vin blanc fruité constituent le choix idéal pour se rafraîchir et s’accorder une pause bien méritée. Des vins non seulement rafraîchissants, mais qui peuvent se combiner de multiples manières, ce qui en fait des compagnons idéaux pour chaque occasion tout au long de l’été.

La légèreté de l'être

Qui a dit qu’il fallait renoncer au vin l’été? Au contraire, rien de tel qu’une bouteille bien fraîche pour se rafraîchir lors des chaudes journées. L’acidité pétillante procure une sensation vivifiante, agréable tant pour le corps que pour l’esprit. Les vins blancs et rosés légers offrent une multitude d’arômes fruités, des notes d’agrumes aux composants de fruits rouges. Cette diversité des saveurs est comme une plongée dans les vergers d’été. Sans compter le pouvoir rassembleur du vin. Que ce soit lors d’un barbecue, d’un pique-nique au parc ou d’une soirée en bonne compagnie sur la terrasse: le vin crée une atmosphère conviviale et favorise les échanges.

Rien ne vaut une bonne dégustation!

Et pour ceux et celles qui ne veulent pas renoncer au rouge même en été, il existe des cépages légers tels que le pinot noir jeune, aux saveurs fruitées, ou le gamay, particulièrement gouleyant. Ces variétés constituent une alternative douce et aromatique aux vins rouges puissants. Et pour les plus aventureux et aventureuses, il existe également les vins rouges pétillants, tels que le lambrusco. Légèrement frais, ils apportent de l’originalité et conviennent parfaitement lors d’une douce soirée d’été. Vous l’aurez compris, que vous soyez plutôt vin rosé, vin blanc ou vin rouge léger, l’été se décline sous toutes les couleurs. Car pour moi, les plaisirs d’été incluent non seulement la baignade au lac, mais aussi un bon petit verre. Et ce, parce que les vins d’été sont l’expression même de la fraîcheur et de la joie de vivre. Alors ensemble, trinquons à la saison estivale et aux chaudes journées en perspective! Tchin!

Parcourez l’assortiment de vins Coop, vous y trouverez un vaste choix de bouteilles pour agrémenter l’été de saveurs fruitées.

Laissez-vous inspirer!

Six vins pour un été tout en douceur

Le festif Rosé Méditerranée IGP Studio by Miraval, à CHF 14.95



Ce rosé typique du sud de la France aux notes exotiques offre aussi bien le rafraîchissement idéal lors d’une beach-party qu’un accompagnement léger à savourer avec une salade d’été. Au nez, il dégage un parfum séduisant alliant des arômes fruités de mandarine, d’airelles et de mangue à des notes d’herbes de Provence telles que le romarin, le thym ou la lavande. Et en bouche, il offre une acidité rafraîchissante ainsi qu’une superbe fluidité. Rosé Méditerranée IGP Studio by Miraval, à CHF 14.95



Le floral Vermentino Toscana IGT La Pettegola Banfi, à CHF 15.50



Ce vermentino doux et aromatique me transporte instantanément dans le sud de la Toscane. Ce cépage cultivé à proximité de la mer séduit par son bouquet fruité et floral. Un vin qui dégage des arômes discrets de prairie fleurie et d’herbes fraîches des prés, complétés par des notes d’abricot et de zeste de citron. En bouche, il se présente avec une fine acidité, une bonne fluidité et une longue finale légèrement salée. Une bouteille qui convient parfaitement à l’apéritif ou en accompagnement d’un poisson blanc. Vermentino Toscana IGT La Pettegola Banfi, à CHF 15.50



Le croquant Riesling Nahe QbA Karthäuser Weingut Tesch, à CHF 19.95



De par sa fraîcheur, le riesling est bien sûr l’incontournable des vins d’été. Ce riesling très sec produit dans la vallée viticole de la Nahe, en Allemagne, séduit au nez par un bouquet fruité et floral intense, avec des arômes de zeste de citron, de pêche blanche et de fleurs de sureau, complétés par des nuances de silex et de cire d’abeille. En bouche viennent s’y ajouter des notes exotiques. L’acidité croquante, l’excellente fluidité et la finale longue et complexe sont la garantie d’une explosion de saveurs en bouche. Un vin qui s’accorde parfaitement avec un filet de truite, des biscuits apéritifs ou une cuisine asiatique douce. Riesling Nahe QbA Karthäuser Weingut Tesch, à CHF 19.95



Le minéral Albariño Rías Baixas DO Pazo San Mauro, à CHF 14.95



Cet albariño du nord de l’Espagne est le cru de l’été par excellence. Dès le nez, il dégage un intense parfum de brise marine. Des notes florales se combinent à des arômes de pêche blanche, d’abricot et de zeste de citron. En bouche, ce vin convainc également par son acidité vive et sa délicieuse salinité, qui le rendent incroyablement gouleyant. Le tout pour une finale savoureusement aromatique. A savourer bien frais en accompagnement d’un poisson blanc ou de fruits de mer. Albariño Rías Baixas DO Pazo San Mauro, à CHF 14.95



Le fumé Coteaux bourguignons, à CHF 22.50



Du vin rouge aux beaux jours? Pas de problème quand on opte pour un gamay. Ce vin bourguignon séduit au nez par un bouquet envoûtant ainsi que des arômes de baies noires et de fraises sauvages, harmonieusement complétés par des notes boisées légèrement terreuses. En bouche, il déploie une acidité ferme ainsi qu’un corps élégant mais puissant et une longue finale légèrement fumée. Il se marie parfaitement avec de nombreux plats tels qu’une côte de porc juteuse ou un délicieux plat de pâtes. Coteaux bourguignons, à CHF 22.50



L’incontournable de l’été Lambrusco Emilia Romagna DOC Concerto Medici Ermete, à CHF 16.40



Et pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau? Le lambrusco a – à tort – mauvaise réputation. En effet, servi bien frais, ce vin rouge pétillant prolonge la beach-party en bouche. Au nez, il présente des notes intensément fruitées avec des arômes de fraises des bois, de framboises et de banane. Et au palais, il se distingue par un perlage rafraîchissant et une finale savoureuse. Le vin idéal en accompagnement d’un barbecue avec diverses spécialités de grillades. Lambrusco Emilia Romagna DOC Concerto Medici Ermete, à CHF 16.40



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.