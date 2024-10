On parie que vous n'avez encore jamais entendu parler de ces 10 cépages

Nicolas Greinacher

Tannat

Originaire du sud-ouest de la France, cette variété riche en tanins a trouvé une terre d’exil en Uruguay. Les vins de tannat se caractérisent souvent par leur robe profonde et leurs arômes intenses de fruits noirs et de clou de girofle.

Arinto

Un cépage blanc en provenance du Portugal, connu pour son acidité croquante. L’arinto est souvent utilisé dans les vins blancs de la région de Bucelas et révèle davantage de fraîcheur que certaines variétés plus connues comme l’alvarinho ou le loureiro.

Saperavi

Ce cépage géorgien possède une chair colorée et produit souvent des vins à la robe profonde. Les saperavis sont généralement corsés et tanniques.

Xinomavro

Le xinomavro est la réponse grecque au nebbiolo. Il est connu pour son acidité prononcée et sa palette aromatique complexe. Ce cépage sous-coté peut produire des vins de longue garde.

Baga

Ce cépage noir originaire de la région portugaise de Bairrada produit des vins rouges riches en tanins avec des arômes d’airelle et de prune.

Teroldego

Cette variété du Trentin (Italie du Nord) donne des vins fruités aux arômes de cerise et d’autres petits fruits. Le teroldego révèle une grande diversité et convient à la fois pour des vins jeunes et pour des vins de garde.

Furmint

Connu avant tout dans la région de Tokaj, le furmint est un cépage blanc qui produit aussi bien des vins secs que des vins doux. Les amateurs de vins blancs marqués par l’acidité auront envie tôt ou tard de goûter le furmint.

Pineau d’Aunis

Ce cépage rouge rare de la vallée de la Loire, en France, produit des vins légers aux arômes de framboise et de poivre blanc. Le pineau d’Aunis entre souvent dans la composition de rosés.

Poulsard

Vous aimez les vins rouges pauvres en tanins, marqués par une acidité revigorante, une robe peu foncée et une bouche portée sur le fruit? N’attendez pas plus longtemps pour essayer une bouteille de poulsard, originaire du Jura français. À servir de préférence légèrement frais.

Aglianico

Ce vieux cépage noir du sud de l’Italie produit des vins à la couleur profonde, riches en tanins et aux arômes complexes, comme parfois, l’encens.