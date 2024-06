Les cartes des vins les plus séduisantes de Suisse centrale

1/13 La carte des vins de l’hôtel-restaurant Balm à Meggen (LU) est un ravissement.

Nicolas Greinacher

Balm, Meggen

L’hôtel-restaurant Balm se trouve dans la noble cité lacustre de Meggen, à seulement 15 minutes de la gare de Lucerne en transports publics. La carte des vins est une boîte à trésors et recèle des perles suisses signées Thomas Studach, Markus Ruch ou Marie-Thérèse Chappaz, mais aussi des joyaux d’autres pays d’Europe.

Brasserie Bodu, Lucerne

Si vous préférez rester dans la ville de Lucerne, vous pourrez pousser la porte de ce charmant restaurant non loin de la mairie. Les amateurs de bordeaux, en particulier, auront le choix d'une multitude de vénérables bouteilles. Que diriez-vous par exemple d’un Château Chasse-Spleen 2000 à 125 francs?

Chedi, Andermatt

Avec plusieurs pages consacrées au seul champagne, cette carte des vins se taille une place de choix au côté des meilleures du monde. Sur presque 80 pages, on voyage à travers les principales régions viticoles du monde, y compris en Suisse. On mentionnera par exemple le pinot noir du couple de vignerons hors normes Martha et Daniel Gantenbein, disponible dans sept millésimes différents, y compris le légendaire 2013. La carte comporte également des vins sans alcool.

Kräuterhotel Edelweiss, Rigi-Kaltbad

Le Kräuterhotel Edelweiss à Rigi-Kaltbad fera le bonheur de tous les amateurs de vin. On y trouve exclusivement des vins suisses, avec actuellement à la carte les grands vignerons Besson-Strasser, Henri Cruchon ou encore Christian Zündel. Que vous soyez adepte de la randonnée extrême ou de la sortie plaisir du dimanche, le Rigi fait partie des excursions les plus prisées de Suisse centrale.

Ochsen, Zoug

Au cœur de la vieille ville de Zoug, l’Ochsen a concocté une carte des vins de plus de 50 pages. Que diriez-vous d’un chardonnay signé Tom Litwan? À moins que vous soyez amateur de rieslings allemands: vous pourrez alors opter pour un vin de vignerons hors pair comme Wittmann, Künstler ou Dönnhoff. La sélection de vins rouges comble, elle aussi, toutes les attentes et montre une certaine prédilection pour l’Italie et la Bourgogne.

Parkhotel, Vitznau

Les six caves du Parkhotel Vitznau abritent plus de 35'000 bouteilles. Sur plus de 90 pages, la carte des vins propose un gigantesque choix de perles locales et internationales. Dont certaines sont même abordables, à l’exemple d’un grüner veltliner autrichien de 75 cl pour 45 francs. Réservation impérative, il n’est pas possible de venir à l’impromptu.

Rathauskeller, Zoug

Les bouteilles grandement réputées servies dans ce restaurant historique de la vieille ville de Zoug peuvent se déguster à l’intérieur, dans la Zunftstube, ou à l’extérieur. En plus d’une large sélection de grands vins étrangers, vous trouverez également des vins locaux du canton de Zoug comme, un räuschling de Renata et Ulrich Straub ou un blauburgunder du domaine Gimmenen, tous les deux de Zoug.

Ritzcoffier & Spices Bürgenstock, Obbürgen

Au rang des personnalités qui sont descendues au Bürgenstock-Hotel en 150 ans d’histoire, on citera, parmi tant d’autres, Catherine Zeta-Jones (53 ans) et Michael Douglas (78 ans). Comme il se doit, la carte des vins pléthorique propose un grand choix de joyaux exclusifs provenant de presque toutes les grandes régions viticoles. En cherchant bien, on trouve également des bouteilles abordables, comme le chasselas Château de Perroy Cuvée Prestige 2021 à 45 francs.

Schlüssel, Beckenried

Beckenried (NW) est une commune de villégiature pittoresque au bord du lac des Quatre-Cantons. Les amateurs de vins sauront qu’ils ont choisi le bon endroit en consultant la carte des vins du Boutique-Hôtel Restaurant Schlüssel. Les spécialités lucernoises du domaine Ottiger y côtoient avec bonheur les bouteilles du domaine Eichholz de Jenins. La sélection de vins français et italiens est également impressionnante.

Stiefels Hopfenkranz, Lucerne

À quelques minutes à pied de la fameuse sculpture du Lion, le restaurant Stiefels Hopfenkranz est un autre lieu incontournable de Lucerne. Du côté des vins blancs, le chardonnay Passion de Martin Donatsch est le premier nom qui vous fait de l’œil sur la carte des vins, tandis que, du côté des rouges, c’est le pinot noir Barrique 2021 du domaine zum Rosenberg qui retient l’attention. Une carte modeste par la taille, mais ambitieuse par la qualité.

Zwyssighaus, Bauen

La façade rouge du Zwyssighaus resplendit au loin sous le soleil uranais. Ce restaurant chaleureux est une halte idéale sur le chemin de la Voie Suisse. Pour l’apéritif, par exemple, nous vous conseillons le mousseux de Roman Hermann ou un chablis signé Jean-Claude & Romain Bessin.