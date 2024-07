Quelles différences entre le cava rosado et le champagne?

Les cavas, ces mousseux espagnols, surfent sur la vague du succès. Il s’en est vendu 249 millions de bouteilles en 2022 dans le monde entier. L’an dernier, les ventes ont augmenté de plus de 50% par rapport à l’année précédente, pour prendre le seul exemple de la Suisse. Bien qu’il occupe une place minoritaire dans la production de cava, le cava rose, appelé rosado en Espagne, jouit d’une popularité croissante.

Contrairement au prosecco, le cava est fabriqué selon la méthode traditionnelle, comme en Champagne. Le cava rosado de guarda doit être élevé au moins neuf mois sur lies fines avant de pouvoir être mis en vente. Les temps de vieillissement sont encore plus longs pour les appellations Cava Reserva et Cava Gran Reserva. Environ 95% des cavas proviennent de la région de Penedès, non loin de Barcelone.

Le secret de l’élaboration du cava rosado

Contrairement à d’autres vins effervescents, le raisin utilisé pour le cava rosado doit obligatoirement rester en contact avec la peau des baies. Les vigneronnes et les vignerons n’ont donc pas le droit de modifier la couleur blanche du vin de base en y ajoutant un peu de vin rouge pour lui donner une teinte rosée. D’autre part, les raisins entrant dans la fabrication du cava rosado doivent provenir, pour un quart au moins, de cépages rouges.

Les cépages en question sont le garnacha tinta (grenache noir), le monastrell (mourvèdre), le trepat et le pinot noir. En revanche, le tempranillo, cépage rouge incontournable en Espagne, n’est pas autorisé pour la production du cava. Mais les principaux cépages utilisés pour le cava rosado restent les cépages blancs, macabeo, xarel-lo, parellada et chardonnay. On ajoute souvent du malvoisie aux cavas à haute teneur en sucre résiduel.

Vous trouverez des cavas rosados fruités, rafraîchissants et corsés chez les revendeurs suisses à partir de 15 francs la bouteille (0,75 l). Ces élégants vins effervescents se boivent à l’apéritif, avec des sushis ou des plats de la cuisine méditerranéenne. Leur popularité ne devrait pas se démentir dans les prochaines années.