Article rémunéré, présenté par Mondovino

Avec l’arrivée de l’automne, les températures baissent et les forêts se parent de couleurs chatoyantes, annonçant une période de petits plaisirs douillets. En effet, dès la fin de l’été, les jours raccourcissent, l’air devient moins chargé... Et en cuisine s’opère une véritable explosion de saveurs, pour le plus grand bonheur des papilles. Des plats de gibier riches en saveurs et profondément ancrés dans la tradition suisse viennent s’associer à des vins nobles de la région – une harmonie irrésistible qui réchauffe l’âme et fait battre les cœurs. Autrement dit, l’automne est une saison qui se vit intensément, non seulement en extérieur mais aussi en cuisine.

Des monuments de la scène vinicole suisse

Imaginez que vous êtes à une table chaleureuse, éclairée à la bougie. Devant vous trône fièrement une assiette de selle de chevreuil ou une entrecôte de cerf bien tendre. L’odeur de viande rôtie et d’épices d’automne emplit la pièce. Pour accompagner ce plat délicieux, vous opterez certainement pour un cru haut de gamme. Peut-être pour un cornalin profond du Valais à la robe rubis, ou un merlot tessinois velouté, dont la chaleur et la puissance vous marqueront dès la première gorgée. Mais ces vins sont bien plus qu’un accompagnement – ce sont de véritables partenaires, qui viennent s’associer aux arômes intenses du gibier voire les relever. Leurs arômes de baies noires, rehaussés d’une touche d’épices, se marient parfaitement aux riches saveurs du cerf et du chevreuil. Le cornalin, profondément enraciné dans la tradition suisse, est un cru de vignes anciennes, une ode à la nature – autrement dit, l’agrément idéal pour vos longues soirées d’automne. Le merlot tessinois apporte quant à lui une note différente: ses arômes de cerises mûres relevés d’un soupçon de chocolat conféreront à vos escalopes de sanglier ou de chevreuil une chaleur presque sensuelle. Comme si le vin portait en lui le soleil du Tessin, révélant à chaque gorgée le tempérament et l’élégance de cette région unique.

Le sforzato di Valtellina, un vin aux racines suisses

L’association vin-gibier est une coutume culinaire ancestrale, et le sforzato di Valtellina est un incontournable en la matière. La Valteline qui, à en croire la légende, faisait autrefois partie de la Suisse, porte encore aujourd’hui ces racines dans sa production viticole. Un sforzato produit à partir de nebbiolo séché est comme une passerelle entre passé et présent. Avec ses arômes de fruits secs relevés d’une pincée d’épices, il apporte une profondeur quasi archaïque aux plats de gibier. Le vin idéal en accompagnement d’une côtelette de sanglier nappée d’une sauce aux pruneaux par exemple.

La magie des classiques français

Mais il n’y a pas que les vins suisses pour célébrer l’arrivée de l’automne comme il se doit. Faites un saut de l’autre côté de la frontière, en France – berceau du vin –, et vous découvrirez un monde d’élégance, aux saveurs fruitées et aux notes profondément épicées. Rien de tel qu’un pomerol de Bordeaux par exemple, aux tannins veloutés et aux arômes délicieusement fruités, pour accompagner un plat de chevreuil et conférer des notes presque mystiques à votre cuisine automnale. Ou les grands crus du vignoble septentrional de la vallée du Rhône qui, avec leur mélange de grenache et de syrah, apportent aux plats une touche épicée, idéale pour relever les sauces de gibier. La richesse de la culture viticole française vient souligner la complexité des plats de gibier, leur conférant une dimension supplémentaire. Un peu comme si le vin s’emparait des arômes de l’automne et leur donnait une forme liquide.

L’automne – un délice pour les sens

Pendant les mois dorés de l’automne, la nature se pare non seulement de mille couleurs, pour le plus grand bonheur des yeux, mais constitue également une source d’inspiration infinie en cuisine. Que vous optiez pour un cru suisse, italien ou français, l’association vin-gibier est comme une histoire d’amour, elle s’approfondit dans la durée, à chaque bouchée et à chaque gorgée. C’est un moment où l’on ressent l’intensité de la vie, où les arômes viennent chatouiller la langue et où la chaleur du vin enveloppe délicatement le cœur. Un délice pour le palais, mais aussi pour l’âme – un véritable conte d’automne où goût et passion s’entremêlent.

Le vaste assortiment de vins Coop compte de nombreux crus d’automne, qui se marieront à merveille avec vos plats de gibier favoris.

Laissez-vous inspirer!

Etant moi-même amateur de gibier, j’ai pris beaucoup de plaisir à déguster de nombreux crus et à les associer à des plats succulents pour vous proposer ma sélection des meilleurs vins de gibier. Voici selon moi les incontournables:





Six vins pour accompagner vos plats de gibier

Le monument Valais AOC Cornalin Maître de Chais, 28.95 francs



Tout simplement un vin d’exception! Dès le nez, il se distingue par une extraordinaire complexité: des arômes d’herbes séchées, de cerises noires, de pruneaux et un soupçon de lard fumé viennent ennoblir un bouquet épicé. En bouche, il se montre à la fois élégant et puissant, avec des tannins soyeux et une finale longue et intense. Un vin noble qui se mariera parfaitement avec des côtelettes de sanglier à la sauce aux pruneaux par exemple. A votre santé! Valais AOC Cornalin Maître de Chais, 28.95 francs



Le velouté Ticino DOC Merlot Vecchia Masseria Riserva Vinattieri, 23.95 francs



Un merlot d’excellence, d’une pureté et d’une élégance incomparables. Ce joyau du Tessin vient éveiller les sens en douceur avec un riche bouquet de prunes mûres, de cerises rouges et un soupçon de bois de réglisse. En bouche, il offre une harmonie parfaite des saveurs: des tannins souples, une acidité vivifiante et une touche d’arômes grillés liés au vieillissement en fûts de chêne s’entremêlent pour offrir une expérience gustative équilibrée, le tout culminant avec une finale persistante et légèrement poivrée. Idéal en accompagnement d’un copieux civet de sanglier avec de la polenta. Ticino DOC Merlot Vecchia Masseria Riserva Vinattieri, 23.95 francs



Le musclé Sforzato di Valtellina DOCG San Domenico Triacca, 29.50 francs



Au nez, ce sforzato (sfursat) déploie un bouquet foisonnant et subtil d’arômes de confiture de framboise, de violettes délicates et de discrètes notes poivrées. En bouche, il se montre à la fois puissant et complexe, porté par une structure tannique marquée et une finale tout en longueur. Un vin raffiné qui s’accordera parfaitement avec un civet de chevreuil, ou au dessert, avec de délicieux vermicelles. Sforzato di Valtellina DOCG San Domenico Triacca, 29.50 francs



Le solide Côtes-du-Rhône AOC E. Guigal, 13.95 francs



Un rapport qualité-prix imbattable! Dès le nez, ce vin envoûte par ses arômes de cerises mûres et de prunes juteuses ainsi que ses notes subtiles de thym et d’olives noires. En bouche, il se révèle à la fois frais et puissant, avec une texture charnue qui le rend particulièrement vif. La finale légèrement poivrée lui confère une profondeur épicée qui subsiste longuement sur le palais. Merveilleux en accompagnement de selle de chevreuil et de spätzli au potiron! Côtes-du-Rhône AOC E. Guigal, 13.95 francs



Le classique Château Grand Ormeau Lalande de Pomerol AOC, 29.95 francs



Un classique de la rive droite de Bordeaux à la fois juteux et puissant, qui se distingue au nez par des arômes mûrs de baies noires, de prunes et un soupçon de tabac. En bouche, il révèle une certaine souplesse avec de fins tannins et des épices discrètes, qui débouchent sur une finale longue et harmonieuse. Un vin noble qui se dégustera parfaitement avec une entrecôte de cerf et une sauce aux airelles rouges par exemple. Château Grand Ormeau Lalande de Pomerol AOC, 29.95 francs



Le secret bien gardé Vinjo Regional Alentejano IGP Planura, 12.95 francs



Au nez, ce vin rouge rubis se distingue par un séduisant jeu d’arômes de fruits mûrs et juteux, de cerises noires, de cassis et de légères nuances boisées. En bouche, il révèle une puissance et une élégance intemporelle, porté par une trame tannique d’une excellente finesse. Le tout culminant avec une finale longue et persistante, pour une expérience de dégustation incomparable. Garantie d’un rapport qualité-prix imbattable, ce vin est un must pour les connaisseurs et connaisseuses – idéal en accompagnement de civet de sanglier sur lit de tagliatelles. Un achat que vous ne regretterez pas! Vinjo Regional Alentejano IGP Planura, 12.95 francs



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.