Nicolas Greinacher, rédacteur de Blick, répond régulièrement aux questions que vous vous posez autour du vin. Voici sa réponse à un lecteur qui lui a demandé de suggérer un vin rouge italien de tous les jours, léger et fruité, pauvre en tanins.

Ces 3 vins de table italiens sont fruités et adaptés à toute occasion

Légers et pauvres en tanins

Les cépages italiens tels que le sangiovese, le nebbiolo, l’aglianico ou le sagrantino sont connus pour produire des vins rouges structurés avec une trame tannique prononcée. Or, ils ne sont pas le bon choix pour notre lecteur de Blick, qui recherche des vins rouges italiens peu tanniques et légers, soit qui n’ont pas nécessairement beaucoup de corps ni une teneur en alcool élevée.

Cela élimine donc également d’autres cépages italiens très populaires comme le primitivo ou l’amarone. Autre prérequis: qu’il s’agisse d’un vin de tous les jours fruité. Les vins très complexes, coûteux et de garde se retrouvent donc aussi sur la touche.

Mais existe-t-il réellement des vins qui répondent à ces trois critères? Bien entendu, comme le montre notre petite sélection!

Le barbera

Ce cépage du nord de l’Italie produit des vins rouges frais et fruités, pauvres en tanins naturels. Un court séjour en fût de chêne neuf donne à certains barberas un peu plus de structure, c’est pourquoi nous recommandons les variantes qui ont été élevées uniquement en cuve d’acier ou de béton.

Le corvina

Loin des Amarone puissants, les vins rouges de Valpolicella, eux aussi issus du cépage corvina, sont simples et généralement fruités avec de subtiles notes herbacées. Ici aussi, le recours aux fûts de bois pendant la fabrication peut donner lieu à des variantes un peu plus structurées. Autres aspects à prendre en compte: les Valpolicella déclarés ripasso sont plus corsés que les variantes standard.

Le teroldego

Ce secret d’initié est originaire du Trentin, dans le nord de l’Italie. Ces vins rouges fruités, à déguster jeunes, au caractère frais et souvent peu tanniques, correspondent parfaitement aux critères de légèreté et de notes fruitées. Des vins d’entrée de gamme attrayants sont disponibles à partir d’une quinzaine de francs par bouteille de 0,75 litre.