Quel goût a le vin volcanique?

1/8 La région viticole d'origine volcanique la plus célèbre d'Allemagne est sans aucun doute le Kaiserstuhl, dans le pays de Bade.

Article rémunéré, présenté par Mondovino

A la fois puissants et fascinants, les vins volcaniques, aussi appelés «vins de feu», séduisent par leur origine singulière et leur richesse aromatique incomparable. Cultivés sur des sols de volcans éteints depuis longtemps ou encore actifs, ces vins offrent aux amateurs et amatrices de grands crus une véritable exploration des forces de la nature, directement dans leur verre. Le secret réside dans la composition minérale du sol qui confère aux vins une structure impressionnante et une vivacité électrisante et distinctive.

Un mariage d’élégance et de minéralité

Les sols volcaniques, riches en basalte, tuf, pierre ponce et autres roches formées au fil des millénaires, se distinguent par une incroyable diversité minérale. Leur porosité permet un drainage optimal, mais oblige les racines des vignes à plonger profondément dans la terre pour accéder aux nutriments essentiels. Avec cette quête en profondeur, la vigne puise une multitude de minéraux qui apportent au vin des notes complexes et minérales. La minéralité est l’âme des vins volcaniques, révélant souvent une note vive, presque saline, qui leur donne une fraîcheur et une élégance remarquables. En outre, ces vins recèlent souvent des arômes de silex, de fumée, et parfois même de roche mouillée, ajoutant une dimension unique à la dégustation. Mais ce n’est pas seulement leur minéralité qui les rend si exceptionnels. Les vins blancs des terroirs volcaniques se distinguent par une tension incroyable et une acidité vivifiante, tandis que les vins rouges se révèlent par une structure riche, des arômes profonds, et une incroyable longévité.

Encore actif ou éteint

L’Etna offre des conditions idéales pour la culture des vins blancs et rouges. Les cépages autochtones, tels que le carricante (blanc) et le nerello mascalese (rouge), prospèrent sur les pentes de ce colosse, qui est d’ailleurs le plus haut volcan actif d’Europe. Ces vins sont le reflet de l’Etna lui-même. Ils sont puissants, complexes et d’une énergie fascinante.

L’Allemagne n’est pas en reste, avec des terroirs volcaniques, comme le Kaiserstuhl, près de Fribourg. Ce massif volcanique éteint offre des sols fertiles et riches en minéraux qui donnent aux vins une signature distinctive. Ce sont les vins blancs, comme le pinot gris et le pinot blanc, qui bénéficient particulièrement de ces sols volcaniques.

Le Tokaj, la célèbre région viticole hongroise, est renommé pour ses vins doux qui mûrissent également sur ces sols riches en minéraux. Naissant dans les contreforts des Carpates, ces vins parviennent à un équilibre parfait entre douceur et acidité, et constituent de véritables cadeaux de la nature et reflets de la force des volcans.

A Tenerife, dans les îles Canaries, se trouve une autre région viticole remarquable. Sur les pentes fertiles du Pico del Teide, le plus haut volcan d’Espagne, les viticulteurs et viticultrices ont perfectionné leur art sur des roches volcaniques. J’apprécie particulièrement le listán negro, le cépage le plus cultivé à Tenerife. Il produit des vins rouges aux arômes fruités intenses, rehaussés de notes épicées et légèrement fumées, rendant chaque gorgée particulièrement plaisante.

Chez Coop, explorez une sélection de vins volcaniques, ainsi qu’un vaste choix de rouges, blancs et doux.

Laissez-vous inspirer!

Pour plonger dans l’univers fascinant des vins de volcan, j’ai dégusté des crus exceptionnels, et j’ai le plaisir de vous recommander les vins suivants.

Six vins de feu pour votre cave à vins

Le décontracté Baden QBA Kaiserstuhl Pinot Blanc, à CHF 7.95



Au nez, il séduit par des arômes délicats de pomme verte et de poire, et une subtile touche d’amande. En bouche, il est agréablement léger et rafraîchissant, avec une acidité douce et une structure parfaitement équilibrée. Sa finale légèrement sucrée et, en arrière-plan, sa fine minéralité, caractéristiques des sols volcaniques du Kaiserstuhl, enrichissent l’expérience gustative. Ce pinot blanc accompagne idéalement des plats légers comme des salades, des légumes grillés ou encore une quiche. Baden QBA Kaiserstuhl Pinot Blanc, à CHF 7.95



L’irrésistible Etna DOC Bianco Sul Vulcano Donnafugata, à CHF 29.95



Au nez, son bouquet étourdissant déploie des notes de citron et de citron vert, mêlées à des nuances herbacées et une pointe de silex. En bouche, il brille par sa fraîcheur et sa vivacité, avec une acidité croquante qui lui confère une tension et une précision remarquables. Sa finale est électrisante et marquée par une salinité stimulante. Débouché, ce vin sublime à merveille un espadon à la sicilienne! Etna DOC Bianco Sul Vulcano Donnafugata, à CHF 29.95



Le danseur Etna Rosso DOC Nerello Mascalese Sentiero delle Gerle Mandrarossa, à CHF 22.50



Mon petit secret! Au nez, ce vin enchante avec un bouquet de cerises, de framboises et de groseilles rouges fraîches, mélangé à des touches terreuses et un soupçon de thym et de romarin. Une subtile note fumée ajoute une dimension supplémentaire à son arôme. En bouche, il révèle une élégance et une complexité des plus exquises. Les saveurs fruitées persistent, accompagnées d’une acidité vive qui donne une fraîcheur éclatante. Idéal avec un risotto aux cèpes ou des tagliolini à la truffe. Etna Rosso DOC Nerello Mascalese Sentiero delle Gerle Mandrarossa, à CHF 22.50



Le majestueux Etna DOC Profumo di Vulcano Federico Graziani, à CHF 75.00



L’apogée de l’élégance et de la profondeur: cette cuvée rare, composée de nerello cappuccio et nerello mascalese, dévoile au nez une richesse aromatique impressionnante. Les arômes de baies rouges et noires se mêlent à des notes florales et terreuses, tandis que le terroir volcanique ajoute des touches subtiles de fumée et de silex pour une profondeur inégalée. En bouche, il est juteux, avec une élégance intemporelle et une longueur presque infinie. Savourez-le avec des pappardelles au ragoût de lapin. Etna DOC Profumo di Vulcano Federico Graziani, à CHF 75.00



Le léger Tenerife Listan Artífice Tinto Borja Pérez Viticultor, à CHF 25.00



A l’aération, ce vin rouge léger dévoile un nez délicat et sophistiqué. Les arômes de fraises se marient à des notes de thym, de poivre blanc, et à une touche subtile de fumée. En bouche, il se distingue par sa structure légère, ses tanins fins et une finale légèrement saline, offrant une fluidité exquise. Parfait pour accompagner une paella légère aux fruits de mer, ce vin est un choix idéal pour les journées chaudes. Servez-le légèrement frais. Tenerife Listan Artífice Tinto Borja Pérez Viticultor, à CHF 25.00



Le divin Tokaji Aszú 5 Puttonyos Disznókö, à CHF 36.50



Ce tokay est l’incarnation quasi parfaite de l’expression «nectar des dieux». Son nez d’une incroyable intensité révèle des arômes complexes de fruits confits, de miel de fleurs, de sirop de sureau et de confiture d’orange, accompagnés de nuances de noix et de champignons. L’acidité en bouche est remarquable et contrebalance à merveille la douceur opulente. La finale, qui s’étire sur plusieurs minutes, donne la chair de poule. Associez-le à du foie gras pour un plaisir digne des banquets de l’Olympe. Tokaji Aszú 5 Puttonyos Disznókö, à CHF 36.50



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.