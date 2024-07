1/10 Que serait une beach party espagnole sans un verre de sangria fruitée ? C'est la joie de vivre à l'état pur !

Symbole de la joie de vivre espagnole, la sangria trouve ses racines dans la péninsule ibérique et existe depuis des siècles. Le nom «sangria» vient du mot espagnol «sangre» qui signifie sang. Cela fait allusion à la couleur rouge foncé de la boisson. La sangria est traditionnellement préparée à base de vin rouge, de fruits frais, de sucre et d’un trait de brandy. A l’origine, ce mélange servait à améliorer les vins de moindre qualité tout en créant une boisson rafraîchissante, idéale pour les journées chaudes. La sangria est particulièrement appréciée lors des moments de convivialité, des soirées barbecue et, bien évidemment, des beach-parties. Avec ses notes fruitées et rafraîchissantes ainsi que sa faible teneur en alcool par rapport aux autres cocktails, la sangria est la boisson d’été idéale pour se désaltérer et apporter un petit air de vacances.

La légèreté de l’être

D’origine portugaise, le vinho verde est lui aussi un vin de vacances idéal pour l’été. Son nom signifie «vin vert» et fait référence à la vivacité du vin ainsi qu’à la fraîcheur de sa jeunesse, et non à sa couleur. Ce vin légèrement pétillant est connu pour son acidité rafraîchissante ainsi que ses arômes d’agrumes et de pomme verte. Il accompagne à merveille les plats légers lors des journées chaudes. Le vinho verde est particulièrement savoureux lorsqu’il est bien frais et convient parfaitement à l’apéritif ou pour accompagner du poisson grillé, des fruits de mer ou encore des salades d’été. Sa légèreté et sa fraîcheur en font également une boisson idéale lors des pique-niques et des moments de détente à la plage. La région viticole du même nom, Vinho Verde, située dans le nord-ouest du Portugal, d’où est originaire ce vin, offre un climat idéal pour les cépages blancs alvarinho, arinto, azal, avesso, loureiro et trajadura. Les températures douces et les précipitations suffisantes associées à sa proximité avec l’Atlantique créent des conditions optimales pour la culture de ce raisin qui confère au vinho verde son caractère unique.

Le goût des vacances

Les vins ont cette faculté fascinante à avoir un goût différent selon le lieu et l’atmosphère dans lesquels on les consomme. Par exemple, un vermentino aux notes florales et fruitées dégusté dans la campagne toscane pendant un voyage a souvent un autre goût lorsqu’on le débouche à la maison. En Toscane, le vin diffuse ses arômes au milieu des cyprès et des oliveraies, accompagné de délicieux mets et de la chaleur du soleil. A la maison, en revanche, il manque l’atmosphère détendue et le charme particulier de la région qui ont rendu la dégustation de ce vin si inoubliable pendant les vacances. L’explication de ce phénomène est en fait toute simple: pendant nos vacances bien méritées, nos sens sont exacerbés. Par ailleurs, nous nous relaxons et prêtons davantage attention à notre environnement. Un lieu associé à un instant donné et à des personnes peut renforcer notre plaisir de dégustation. De retour en Suisse, le vin ne peut, bien souvent, pas avoir le même effet. Néanmoins, il est possible de rapporter un petit «bout de vacances» dans nos valises si l’on déguste le vin en question en évoquant nos souvenirs de vacances d’été et en cuisinant un plat italien pour l’accompagner. Cela permet de retrouver le même goût en bouche et de faire souffler un vent de dolce vita dans notre quotidien.

6 vins pour prolonger vos vacances

La festive Lolea Sangria Mediterranean Aperitif, à CHF 9.95



La sangria me rappelle immédiatement ces beach-parties dans une ambiance détendue en Espagne. Cette lolea a presque le même goût que la sangria maison, sans tout le travail de préparation qui va avec. Au nez, on retrouve des arômes fruités d’orange et de citron. En bouche, elle révèle une douceur agréable et de légères notes épicées. A servir bien fraîche! Lolea Sangria Mediterranean Aperitif, à CHF 9.95



L’incontournable de l’été Vinho Verde DOC Alvarinho Barão do Hospital, à CHF 14.95



Le vinho verde est parfait pour l’été! Dès le nez, ce vin diffuse un intense parfum de brise marine. Des notes florales se combinent harmonieusement à des arômes de pêche blanche, d’abricot et de zeste de citron. En bouche, ce vin convainc également par son acidité vive et sa salinité discrète et pétillante qui le rendent extrêmement fluide. Enfin, il séduit par sa finale longue et harmonieuse. Servez-le légèrement frais à l’apéritif! Vinho Verde DOC Alvarinho Barão do Hospital, à CHF 14.95



Le floral Toscana IGT Vermentino Eco di Mare Tenuta Argentiera, à CHF 22.95



Pour moi, un vermentino aromatique est indissociable de l’été et me fait immédiatement voyager dans la Maremme ainsi qu’en bord de mer. Ce vin diffuse des arômes subtils d’herbes fraîches, complétés par des notes de pommes jaunes et de poires juteuses. En bouche, il présente une acidité contenue, une fluidité agréable et une longue finale légèrement salée. Ce vin est idéal à l’apéritif ou en accompagnement d’un poisson blanc. Toscana IGT Vermentino Eco di Mare Tenuta Argentiera, à CHF 22.95



Le juteux Monterrei DO Godello Mara Martin Bodegas Martín Còdax, à CHF 13.95



Outre l’albariño, le godello est le cépage blanc le plus connu de Galice, une région viticole du nord de l’Espagne. Ce mara culte séduit par ses arômes fruités de pomme verte, d’abricot et d’amande. En bouche, il présente une vive acidité et une salinité maritime qui confèrent à ce vin blanc une fluidité délicieuse. Il est idéal en accompagnement de crevettes cocktails ou d’un vitello tonnato. Monterrei DO Godello Mara Martin Bodegas Martín Còdax, à CHF 13.95



L’exotique Naturaplan Bio Rueda DO Sauvignon Blanc Marqués de Riscal, à CHF 14.50



Ce sauvignon blanc espagnol séduit au nez par son bouquet fruité aromatique et complexe. Des arômes de groseilles à maquereau, de citron vert et de pêche se marient à des notes exotiques de mangue et d’ananas. En bouche, il se révèle à la hauteur des promesses du nez. Une acidité fraîche et une longue finale viennent parfaire la palette de saveurs. Idéal à l’apéritif ou en accompagnement de salades légères, ce vin d’été constitue un excellent choix. Naturaplan Bio Rueda DO Sauvignon Blanc Marqués de Riscal, à CHF 14.50



Le délicat Lugana DOC Lunatio Masi Agricola, à CHF 13.95



Ce merveilleux lugana me transporte immédiatement en vacances en Italie. Au nez, il dévoile d’abord de délicats arômes d’herbes des prés et de fruits des bois, accompagnés de notes de pomme verte et de pêche blanche. Au palais, il se veut merveilleusement rafraîchissant et présente une excellente fluidité. A déguster absolument avec des spaghettis alle vongole. Lugana DOC Lunatio Masi Agricola, à CHF 13.95



Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.