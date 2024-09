Les vins Demeter: de la magie pure! Calendrier lunaire, préparations spéciales, peu de produits chimiques, les viticulteurs et viticultrices misant sur la biodynamie tirent le meilleur du sol et des vignes. De plus en plus de domaines viticoles adoptent cette méthode.

1/10 La biodynamie considère l'ensemble du système agricole comme un organisme vivant dans lequel le sol, les plantes, les animaux et les hommes interagissent dans un cycle harmonieux.

Article rémunéré, présenté par Mondovino

Demeter n’est pas un simple label de qualité – c’est le plus ancien et plus exigeant au monde en matière d’agriculture biologique. Depuis les années 1920, il applique les principes de l’agriculture biodynamique en se fondant sur les idées de Rudolf Steiner. Celui-ci portait un regard critique sur l’industrialisation galopante et le recours croissant aux produits chimiques dans l’agriculture et en était convaincu: notre terre n’est pas un simple outil de production, mais un système vivant qui mérite le respect et une approche globale.

C’est pourquoi les exigences de l’agriculture biodynamique dépassent celles de l’agriculture biologique conventionnelle. Les adeptes de l’agriculture biodynamique renoncent non seulement aux pesticides et aux engrais de synthèse, mais considèrent également l’ensemble du système agricole comme un organisme vivant dans lequel le sol, les plantes, les animaux et les humains interagissent selon un cycle harmonieux. Un élément central de cette approche est l’amélioration de la fertilité des sols par des procédés naturels et l’élaboration de préparations biodynamiques spécialement adaptées. Ces dernières se composent de substances végétales, animales et minérales, et visent à renforcer la vitalité des sols et des plantes.

Quelles différences entre normes biodynamiques et normes biologiques traditionnelles?

En viticulture, il existe d’importantes différences entre méthodes biodynamiques et biologiques. Alors que les approches viticoles biologiques reposent principalement sur le renoncement aux pesticides, aux fongicides et aux herbicides de synthèse, les méthodes biodynamiques impliquent une approche plus globale. En viticulture biodynamique, le domaine viticole est considéré comme un système fermé dans lequel l’ensemble des éléments, y compris les animaux, le travail du sol et les dates de récolte, se coordonnent et s’organisent selon un rythme naturel, en particulier le calendrier lunaire.

Même dans la cave, les méthodes de maturation diffèrent. Alors qu’en viticulture biologique, certains additifs et techniques sont autorisés pour stabiliser ou clarifier le vin, Demeter limite les interventions humaines au strict minimum. L’utilisation de soufre comme conservateur est notamment très limitée. Les seuils autorisés sont nettement inférieurs à ceux des vins certifiés bios.

Développement durable et avantages à long terme

Un élément souvent mal compris de cette approche est la prise en compte des rythmes cosmiques, que bon nombre de viticulteurs et viticultrices biodynamiques intègrent dans leurs pratiques. Les dates de plantation et de récolte, notamment, sont fixées selon le calendrier lunaire, ce qui peut sembler ésotérique à première vue. Pourtant, il a été démontré scientifiquement que ces pratiques peuvent favoriser la vitalité et la résistance des vignes. En effet, des études ont montré que les sols cultivés selon des méthodes biodynamiques présentaient une structure améliorée et une plus grande résistance à la sécheresse et aux maladies.

De plus, comme les viticulteurs et viticultrices biodynamiques réduisent au strict minimum le recours aux additifs et aux produits chimiques dans leurs vignobles et lors de la maturation, leurs vins reflètent le terroir de manière plus authentique, c’est-à-dire qu’ils incarnent davantage le caractère spécifique du vignoble. Pour les œnophiles, ces vins présentent donc des caractéristiques particulièrement intéressantes, car ils offrent souvent un profil gustatif plus complexe, et sont moins transformés. C’est pourquoi de plus en plus de producteurs et productrices de vin renommés optent pour une approche biodynamique, comme le célèbre domaine de la Romanée-Conti, en Bourgogne, dont les vins comptent parmi les plus recherchés et les plus onéreux au monde.

Dans le vaste assortiment de vins de Coop, vous trouverez de nombreux crus Naturaplan, Bourgeon ou Demeter.

Laissez-vous inspirer!

Pour plonger dans l’univers fascinant des vins de volcan, j’ai dégusté des crus exceptionnels, et j’ai le plaisir de vous recommander les vins suivants.

5 vins suisses durables

Le léger Naturaplan Bio Château Barillet vin de pays suisse blanc, à CHF 14.95



Cette cuvée de chasselas, pinot blanc, pinot gris et chenin blanc certifiée Demeter se distingue au nez par des arômes de zeste de citron, de pomme verte, de pamplemousse, d’herbe fraîche et de roche mouillée, relevés d’une discrète touche d’herbes des prés. En bouche, elle se révèle rafraîchissante, avec une acidité douce et une excellente fluidité. Sa minéralité légèrement pétillante lui confère une vivacité particulière. La finale est moyenne, avec une légère onctuosité sur le palais. Un vin qui s’accorde parfaitement avec une salade de saucisses ou un poisson grillé. Naturaplan Bio Château Barillet vin de pays suisse blanc, à CHF 14.95



Cette cuvée de chasselas, pinot blanc, pinot gris et chenin blanc certifiée Demeter se distingue au nez par des arômes de zeste de citron, de pomme verte, de pamplemousse, d’herbe fraîche et de roche mouillée, relevés d’une discrète touche d’herbes des prés. En bouche, elle se révèle rafraîchissante, avec une acidité douce et une excellente fluidité. Sa minéralité légèrement pétillante lui confère une vivacité particulière. La finale est moyenne, avec une légère onctuosité sur le palais. Un vin qui s’accorde parfaitement avec une salade de saucisses ou un poisson grillé. Commandez-le maintenant

Le secret bien gardé Naturaplan Bio Valais AOC Rebbio Jean-René Germanier, à CHF 18.95



Ce vin rouge du Valais est une petite perle dans sa catégorie de prix. Le nez est dominé par des arômes intenses de cassis, de mûres et de réglisse. En bouche, il déploie une structure élégante, soutenue par une acidité harmonieuse et des tannins doux. La finale est longue et aromatique. Un vin noble qui se déguste en accompagnement d’un bœuf bourguignon ou d’un plateau de fromages fourni. Naturaplan Bio Valais AOC Rebbio Jean-René Germanier, à CHF 18.95



Ce vin rouge du Valais est une petite perle dans sa catégorie de prix. Le nez est dominé par des arômes intenses de cassis, de mûres et de réglisse. En bouche, il déploie une structure élégante, soutenue par une acidité harmonieuse et des tannins doux. La finale est longue et aromatique. Un vin noble qui se déguste en accompagnement d’un bœuf bourguignon ou d’un plateau de fromages fourni. Commandez-le maintenant

Le vivace Naturaplan Bio Demeter Vaud AOC Chasselas Libellule, à CHF 14.95



Ce vin issu d’un assemblage biodynamique de chasselas, cépage suisse, et de chardonnay, cépage international, se distingue dès le nez par la fraîcheur florale du chasselas, relevée de notes de fruits exotiques et d’arômes de fruits à pépins ainsi que de fleurs fraîches. En bouche se déploie toute l’onctuosité du chardonnay, conférant au vin une structure élégante et équilibrée. Un véritable délice en accompagnement de spätzlis au fromage. Naturaplan Bio Demeter Vaud AOC Chasselas Libellule, à CHF 14.95



Ce vin issu d’un assemblage biodynamique de chasselas, cépage suisse, et de chardonnay, cépage international, se distingue dès le nez par la fraîcheur florale du chasselas, relevée de notes de fruits exotiques et d’arômes de fruits à pépins ainsi que de fleurs fraîches. En bouche se déploie toute l’onctuosité du chardonnay, conférant au vin une structure élégante et équilibrée. Un véritable délice en accompagnement de spätzlis au fromage. Commandez-le maintenant

L'original Naturaplan Bio Valais AOC Nez Noir Les Domaines Rouvinez, à CHF 19.95



Ce vin du Valais composé de syrah, de gamaret et de merlot convainc sur toute la ligne. Au nez, il se distingue par de délicieux arômes de baies rouges et noires. En bouche, il déploie une certaine fraîcheur, avec une acidité harmonieuse, des tannins soyeux, une fluidité gouleyante et une excellente longueur. La cuvée idéale pour régaler vos convives lors de vos soirées barbecue, ou accompagner vos classiques tels qu’un filet mignon en croûte ou un coq au vin. Naturaplan Bio Valais AOC Nez Noir Les Domaines Rouvinez, à CHF 19.95



Ce vin du Valais composé de syrah, de gamaret et de merlot convainc sur toute la ligne. Au nez, il se distingue par de délicieux arômes de baies rouges et noires. En bouche, il déploie une certaine fraîcheur, avec une acidité harmonieuse, des tannins soyeux, une fluidité gouleyante et une excellente longueur. La cuvée idéale pour régaler vos convives lors de vos soirées barbecue, ou accompagner vos classiques tels qu’un filet mignon en croûte ou un coq au vin. Commandez-le maintenant

L’herbacé Demeter Naturtalent Cabernet Jura Vin de Pays Suisse, à CHF 17.95 Ce cabernet Jura suisse produit selon des méthodes biodynamiques se distingue dès le nez par une palette aromatique complexe dominée par des notes de baies noires (mûres et myrtilles) et relevée de touches d’herbes fraîches ainsi que d’un soupçon de muscade. En bouche, il se montre léger et juteux, avec une certaine acidité et une fine structure tannique. Sa finale légèrement épicée en fait l’accompagnement idéal de plats de gibier ou de plateaux de fromages affinés. Demeter Naturtalent Cabernet Jura Vin de Pays Suisse, à CHF 17.95 Ce cabernet Jura suisse produit selon des méthodes biodynamiques se distingue dès le nez par une palette aromatique complexe dominée par des notes de baies noires (mûres et myrtilles) et relevée de touches d’herbes fraîches ainsi que d’un soupçon de muscade. En bouche, il se montre léger et juteux, avec une certaine acidité et une fine structure tannique. Sa finale légèrement épicée en fait l’accompagnement idéal de plats de gibier ou de plateaux de fromages affinés. Commandez-le maintenant

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.