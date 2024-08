Optez pour ces vins, et votre menu préféré sera un vrai délice

Un vin de cuisine soigneusement sélectionné rehausse les saveurs et la qualité de votre plat préféré. En utilisant en cuisine des vins que vous servirez plus tard au repas, vous vous assurez un accord parfait des arômes.

Les vins de cuisine jouent un rôle clé et peuvent être déterminants quant aux saveurs et à la qualité d’un plat. Voici un conseil que l’on a tendance à sous-estimer: en cuisine, utilisez le vin que vous souhaitez déguster plus tard pendant le repas. Cela permet de garantir un accord parfait des arômes et d’apporter le complément idéal à votre plat. Voici mes astuces en matière de vins de cuisine pour préparer vos plats à la perfection et proposer ensuite des accord mets-vins exquis pendant le repas.

Soupe de poisson

Pour la préparation d’une bouillabaisse classique, je vous recommande cette cuvée de grenache blanc et de viognier du Languedoc. Cette combinaison confère à la soupe de poisson une profondeur complexe et un merveilleux équilibre de fraîcheur et d’intensité. Le grenache blanc apporte des notes fruitées et une légère acidité, tandis que le viognier apporte de la souplesse et des arômes floraux. Ce vin s’accorde également parfaitement avec la bouillabaisse une fois terminée, venant parachever l’expérience gustative.

Assemblage blanc Flying Solo, Pays d’Oc IGP, 12.50 francs Bien que discrète au nez, cette cuvée tout en souplesse dévoile des arômes d’agrumes, de pêche et un soupçon de silex. En bouche, elle se distingue par une acidité modérée et une salinité légèrement fumée en finale, que je qualifierais de moyenne. Un vin qui s’accorde parfaitement avec un plateau de fruits de mer ou un poisson grillé. Bien que discrète au nez, cette cuvée tout en souplesse dévoile des arômes d’agrumes, de pêche et un soupçon de silex. En bouche, elle se distingue par une acidité modérée et une salinité légèrement fumée en finale, que je qualifierais de moyenne. Un vin qui s’accorde parfaitement avec un plateau de fruits de mer ou un poisson grillé. Commandez-le maintenant

Risotto

Un risotto exige un vin qui donne de la structure et de l’élégance au plat. Rien de tel qu’un Greco di Tufo de Campanie par exemple. Ce vin apporte des notes fraîches d’agrumes et une profondeur minérale, qui conféreront des saveurs vivifiantes et raffinées à votre risotto. Une fois le plat servi, le Greco di Tufo constitue l’accompagnement parfait, mettant en valeur la consistance crémeuse du risotto et complétant à merveille ses arômes.

Greco di Tufo D.O.C.G., Loggia della Serra, Terredora Di Paolo, 13.95 francs Au nez, il développe des arômes intenses de pomme et de poire ainsi que de pêche mûre, complétés par des notes d’herbes épicées. En bouche, il se montre juteux et bien structuré, avec une acidité prononcée. La finale est longue et présente une légère salinité. Et la fluidité est excellente. Peut également être servi en accompagnement de poisson blanc ou de fruits de mer. Au nez, il développe des arômes intenses de pomme et de poire ainsi que de pêche mûre, complétés par des notes d’herbes épicées. En bouche, il se montre juteux et bien structuré, avec une acidité prononcée. La finale est longue et présente une légère salinité. Et la fluidité est excellente. Peut également être servi en accompagnement de poisson blanc ou de fruits de mer. Commandez-le maintenant

Spaghetti al ragù (sauce bolognaise)

En accompagnement d’une sauce bolognaise épicée et aromatique, optez pour un chianti. Ce classique des vins rouges toscans se caractérise par ses arômes fruités de cerise et de prune ainsi que ses notes épicées d’herbes et d’épices. Lors de la cuisson, il confère au ragù des notes intenses de baies ainsi qu’une agréable saveur épicée. Et au moment de servir, le chianti se marie parfaitement avec la sauce, créant un ensemble harmonieux.

Chianti Riserva D.O.C.G. Orlano, 11.50 francs Ce vin tout en élégance et légèreté se distingue par sa structure dense et concentrée. Au nez, il présente des arômes typiques de cerises rouges et noires. En bouche, il se distingue par une acidité prononcée, une excellente fluidité, des tanins souples et une finale agréable. Il se marie également très bien avec du pecorino vieilli ou de la tagliata di manzo. Ce vin tout en élégance et légèreté se distingue par sa structure dense et concentrée. Au nez, il présente des arômes typiques de cerises rouges et noires. En bouche, il se distingue par une acidité prononcée, une excellente fluidité, des tanins souples et une finale agréable. Il se marie également très bien avec du pecorino vieilli ou de la tagliata di manzo. Commandez-le maintenant

Ragoût de bœuf

En accompagnement d’un ragoût de bœuf, rien de tel qu’un susumaniello des Pouilles riche en essences. Présentant une douceur fruitée subtile et une structure puissante, il met parfaitement en valeur les saveurs de la sauce et vient contraster à merveille avec l’acidité de la tomate. Un vin qui apporte de la rondeur et de la profondeur au plat et s’harmonise parfaitement avec la viande de bœuf et les épices.

Susumaniello Puglia IGT, Luminante, Naturaplan Bio, 13.95 francs Au nez, il présente des arômes doux de baies noires et de compote de prunes. En bouche, il convainc par une acidité délicate, un corps plein mais pas trop lourd ainsi que des tanins mûrs et souples. La finale de longueur moyenne est marquée par des réminiscences de caramel et d’épices de Noël. Bien sûr, vous pouvez également le servir en accompagnement d’une viande braisée ou fumée, ou d’une copieuse potée. Au nez, il présente des arômes doux de baies noires et de compote de prunes. En bouche, il convainc par une acidité délicate, un corps plein mais pas trop lourd ainsi que des tanins mûrs et souples. La finale de longueur moyenne est marquée par des réminiscences de caramel et d’épices de Noël. Bien sûr, vous pouvez également le servir en accompagnement d’une viande braisée ou fumée, ou d’une copieuse potée. Commandez-le maintenant

Fondue

Petite astuce surprenante mais efficace: le champagne est l’ingrédient secret qui relèvera toutes vos fondues. Son acidité croquante, sa fraîcheur fruitée et son corps puissant viennent parfaitement équilibrer la texture riche et crémeuse du fromage. Le champagne confère à la fondue une élégance particulière, garantissant une expérience gustative purement haut de gamme. Et une fois la fondue servie, il se déguste parfaitement au verre, offrant un équilibre harmonieux entre le fromage et les arômes pétillants du vin.

Champagne AOC brut nature Guy Charlemagne, 36.95 francs Au nez, il présente des arômes classiques d’abricot et de pomme verte, complétés par des nuances de pamplemousse rose. Un bouquet porté également par des notes de noisette et de levure, notamment un soupçon de brioche et de pâte à pain fraîche. En bouche, ce champagne déploie une superbe acidité, des bulles d’une finesse absolue et une finale longue et complexe. Hautement polyvalent, il se déguste parfaitement en accompagnement de saumon fumé, de jambon cru ou de fraises fraîches. Au nez, il présente des arômes classiques d’abricot et de pomme verte, complétés par des nuances de pamplemousse rose. Un bouquet porté également par des notes de noisette et de levure, notamment un soupçon de brioche et de pâte à pain fraîche. En bouche, ce champagne déploie une superbe acidité, des bulles d’une finesse absolue et une finale longue et complexe. Hautement polyvalent, il se déguste parfaitement en accompagnement de saumon fumé, de jambon cru ou de fraises fraîches. Commandez-le maintenant

Parcourez le vaste assortiment de vins Coop. Vous y trouverez d’innombrables vins rouges, blancs et mousseux dans toutes les catégories de prix, à déboucher pour cuisiner ou pour accompagner vos plats favoris.

Trouvez l’inspiration!

Cet article a été écrit par Tobias Gysi, académicien du vin et sommelier en vins suisses. Il rédige la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.