Comment réussir une sangria parfaite

Quand on entend le nom de ce cocktail populaire, on imagine un seau orné de longues pailles multicolores et des personnes en tenue de plage semblant avoir fort soif. C’est vrai, la sangria a mauvaise réputation. Mais elle peut aussi être délicieuse. Suivez le guide!

Boisson estivale rafraîchissante, la sangria a une longue tradition dans la péninsule ibérique.

Commençons par quelques anecdotes: la sangria peut coûter cher. Si vous utilisez un seau et une paille sur la plage de Palma à Majorque, vous risquez une amende salée. En 2024, les îles Baléares ont encore renforcé une législation déjà sévère établie en 2020 concernant la consommation d'alcool sur la voie publique, visant à réguler le tourisme «excessif».

La sangria n’est pourtant pas apparue avec le tourisme de masse moderne, mais en 1788, à travers une recette rédigée par un prêtre espagnol. «La sangria est une boisson inventée par les Anglais et qu’ils boivent abondamment dans les colonies américaines.»

Elle a ensuite connu une sorte de consécration lors de l’exposition universelle de New York en 1964. Cinquante ans plus tard, une réglementation européenne a établi que la sangria ne pouvait être fabriquée qu’en Espagne ou au Portugal. Vous avez maintenant de quoi plaider la cause de la sangria si jamais vos invités devaient en dire du mal.

Recette avec deux bouteilles de vin rouge

Pour une bonne sangria, il vous faut du vin espagnol. Laissez de côté le rioja (trop de notes boisées) et tournez-vous plutôt vers les vins de la côte méditerranéenne, en provenance des régions d’Alicante, de Yecla et de Jumilla; ou alors choisissez un Ribera del Duero Joven. Mettez impérativement le vin au réfrigérateur.

Coupez un citron et une orange bios en deux en laissant la peau, puis détaillez-les en rondelles. Vous pouvez ajouter des baies fraîches, des nectarines et des morceaux de melon sans pépins.

Versez une cuillerée à soupe de sucre et 5 cl de cognac ou de Grand Marnier, mélangez les fruits et laissez reposer au moins une heure au réfrigérateur. Versez le mélange de fruits et le vin rouge dans un pichet de deux litres. Vous avez votre préparation de base.

Sucre, fraîcheur et glaçons

Répartissez la sangria et les morceaux de fruits dans deux pichets et remplissez à moitié avec du ginger ale et de l’eau minérale très pétillante si vous la préférez plus sucrée. Si vous souhaitez plus de fraîcheur et moins d’alcool, utilisez du tonic et de l’eau minérale. Pour un résultat stylé, remplissez à moitié avec du Cava Brut et de l’eau minérale.

Mettez les glaçons dans les verres, versez la sangria et c’est prêt! La tradition veut que l’on décore la sangria avec un bâton de cannelle. Mais une tige de citronnelle et une branche de menthe sont plus adaptées aux températures estivales.