6 vrais bons conseils pour bien choisir ses vins lors d'une soirée d'été

1/4 Accueillez vos convives avec des cocktails à base de mousseux.

Ursula Geiger

La soirée d’été se poursuit en douceur, la bonne humeur est de rigueur, les lampions brillent au-dessus des tables festives, tout le monde marche encore droit et les réserves de vin sont épuisées. Le moment idéal pour partir, n’est-ce pas?

Mais voilà que notre hôte se précipite à la cave avant d’en ressortir un magnum à la main en clamant: «Vous n’allez pas partir sans me goûter ça!». Malheureusement, «ça» titre 16%, est chargé en tanins et ressemble davantage à un tord-boyaux qu’à un dernier verre pour une soirée réussie. Dire que la fête avait pourtant si bien commencé! Voici quelques conseils pour éviter les erreurs de parcours.

Calculer les bonnes quantités

Les vendeurs de boissons proposent souvent un calculateur de consommation sur leur site Internet. Vous indiquez le temps que la fête est censée durer, la proportion d’invités qui aiment boire du vin et leur soif. Pour une fête de six heures réunissant vingt personnes, dont 60% sont des amateurs de vin ayant une soif normale, vous devrez mettre 17 bouteilles de vin au réfrigérateur.

Éviter les mélanges

Renoncez à faire découvrir à vos invités toute la diversité de votre cave à vin richement garnie. Rien n’est plus agaçant lors d’une fête que de changer de vins sans arrêt. Pour accueillir vos convives, vous pouvez leur servir un verre de mousseux ou un cocktail à base de mousseux, comme le Hugo ou le Mimosa. Et dès que les premières saucisses, brochettes et fromages grillés arrivent sur les assiettes, il est temps de passer au vin blanc, rosé ou rouge. En cas de forte chaleur, on boit souvent moins de vin et, le cas échéant, plutôt du blanc ou du rosé. Choisissez des vins légers et faciles d’accès, avec une acidité rafraîchissante et peu de sucre résiduel.

Miser sur les vins qui se boivent frais

Du côté des vins blancs, le choix est immense: verdejo fruité et albariño à l’acidité tendue dans le nord de l’Espagne, grüner veltliner du Weinviertel en Autriche ou croisement de riesling et sylvaner en Suisse alémanique. Du côté des rouges, le beaujolais ou la dôle du Valais se prêtent tout particulièrement aux fêtes d’été, car ils sont encore meilleurs servis légèrement frais. Pour les rosés, on recommandera les vins de Provence légers, notamment parce qu’en été, le millésime de l’année précédente est déjà disponible, ce qui garantit un maximum de fraîcheur.

Opter pour une glacière

Un grand seau en zinc rempli de glace et de bouteilles de vin blanc et rosé, c’est stylé, mais pas des plus pratiques. D’une part, il faut bien stocker quelque part la glace de réserve et d’autre part, le spectacle des étiquettes qui se détachent des bouteilles et flottent à la surface n’est pas forcément très beau à voir. Optez plutôt pour des glacières et des packs rechargeables à glisser au congélateur. Prévoyez un compartiment pour chaque type de vin et remplissez votre réfrigérateur de bière, d’eau minérale et de boissons non alcoolisées.

Choisir des vins avec des bouchons à vis

Pour une fête en terrasse ou au jardin, évitez les complications. Les invités doivent pouvoir se servir eux-mêmes. Vous avez donc tout intérêt à choisir des bouteilles à capsule à vis. Plus besoin de chercher le tire-bouchon ni d’écoper le vin dans la glacière parce que le bouchon a été replacé trop mollement sur la bouteille.

Prévoir suffisamment d’eau

Ce n’est pas l’excès de vin, mais le manque d’eau qui est principalement responsable de la gueule de bois les lendemains de fête. Veillez à ce qu’il y ait toujours sur les tables des carafes d’eau remplies et des bouteilles d’eau minérale pleines. Ajoutez à l’eau un zeste de citron et un bouquet de menthe poivrée en guise d’incitation supplémentaire à s’hydrater.