Ce village suisse abrite la plus grande bouteille de vin au monde

La paisible commune bernoise de Lyssach compte à peine 1500 habitants. Quelques minutes seulement après la sortie «Kirchberg» de l’autoroute A1, on reconnaît déjà le bâtiment du garage automobile Offroads d’André Vogel. On y trouve principalement des véhicules américains qui attendent de nouveaux propriétaires.

Mais un élément ressort parmi tous ces véhicules: la plus grande bouteille de vin au monde. Ses dimensions sont impressionnantes: 4,17 mètres de hauteur, 1,21 mètre de diamètre, 3,78 mètres de circonférence et une contenance de 3094 litres correspondant à environ 4125 bouteilles ordinaires de 0,75 litre! André Vogel nous explique l'histoire de cette bouteille de vin mythique:

Monsieur Vogel, comment vous est venue l'idée de détenir la plus grande bouteille de vin du monde?

Lors d'un repas au restaurant Gupf à Appenzell, j'ai vu une grande bouteille impressionnante de près de 700 litres. Cette bouteille m'a inspiré. Plus tard, la communauté viticole zurichoise Watt de Regensdorf a établi le record du monde avec une bouteille de vin contenant un peu plus de 2000 litres. J'ai alors eu envie de battre ce record, à l'occasion de l'ouverture de mon nouveau garage automobile. Je voulais faire quelque chose d'unique.

Les visiteurs se sont-ils bousculés?

Oui, l'affluence était énorme! D'une part, les gens voulaient voir le nouveau bâtiment et les voitures, d'autre part, la plus grande bouteille de vin du monde. L'intérêt s'est même maintenu quelque temps après – parfois jusqu'à aujourd'hui. Bien que cela se soit un peu tassé entre temps, nous avons certainement reçu pendant cinq ou six ans de purs amateurs de vin qui ne s'intéressaient pas du tout aux voitures, mais qui voulaient voir la bouteille et prendre une photo souvenir.

L'afflux de visiteurs s'est-il reflété dans les ventes de voitures?

J'en doute. Mais nous avons eu de superbes rencontres et discussions avec tous les visiteurs et visiteuses.

Aujourd'hui, la bouteille record est vide. Y avait-il vraiment du vin dedans?

Oui, bien sûr! Pendant près d'un an, elle a été remplie d'un assemblage espagnol. Nous avons aussi bu ce vin. C'était un bon vin rouge, que j'ai pu acquérir à bon prix. On ne peut tout de même pas prendre le vin le plus cher quand on a besoin de 3094 litres. Le succès était au rendez-vous, mais pour le stockage, notre garage automobile n'était pas optimal.

Qui vous a fabriqué une telle bouteille et en quel matériau a-t-elle été construite?

En fait, je voulais une bouteille en verre. J'ai cherché dans le monde entier; aux États-Unis, en Chine, en République tchèque... Mais partout, on avait des doutes sur le poids. On m'a dit que le fond pouvait se briser et que le goulot posait également problème. Finalement, j'ai opté pour une entreprise tchèque qui a pu fabriquer la bouteille en plastique renforcé de fibres de verre.

Cela fait maintenant dix ans que vous détenez le record du monde. Que feriez-vous si quelqu'un battait votre record?

Dans ce cas, je le battrais à nouveau immédiatement! Aujourd'hui, j'ai nettement plus de place à l'étage qu'au rez-de-chaussée, où se trouve la bouteille qui détient actuellement le record.