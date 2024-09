Faut-il rincer le verre usagé avant de le jeter?

En Suisse, on trouve souvent sur les conteneurs de verre usagé un panonceau indiquant que les bouteilles et les verres doivent être rincés au préalable. Nécessaire ou superflu?

Récemment, alors que je jetais mes bouteilles de vin vides, j’ai remarqué sur le panneau d’information une mention signalant que les bouteilles et les verres devaient être rincés avant d’être jetés. Je savais qu’il ne fallait pas jeter de bouteilles à moitié pleines en raison des odeurs. Mais les rincer? Est-ce vraiment nécessaire et surtout d’actualité? Le site de Swiss Recycle, centre suisse pour le recyclage et l'économie circulaire, mentionne en effet qu'il est conseillé de rincer les récipients alimentaires en verre avant de les jeter.

Pour en connaître les raisons exactes, j’ai contacté le service de presse d’Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) pour leur faire part de mes interrogations. L'ERZ n’a pas tardé à me répondre: «Rincer ne veut pas dire nettoyer en profondeur, mais éliminer les résidus les plus grossiers en utilisant de l’eau (froide) avec parcimonie. On évite ainsi les mauvaises odeurs et la prolifération d’insectes au point de collecte. En effet, les résidus de type confiture attirent souvent les insectes en grand nombre, surtout en été».

Par ailleurs, le verre usagé est systématiquement nettoyé lors du recyclage, ce qui rend inutile un nettoyage complet à domicile. Vous économiserez de l’eau et de l’argent et vous gagnerez du temps. Les bouteilles de vin bleues, rouges ou indéfinies vont d’ailleurs dans le conteneur à verre vert. Cela vient du fait que la couleur verte est celle qui supporte le plus d’entrées de couleurs inadéquates, compte tenu de la composition chimique du verre.